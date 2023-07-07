كيف تصبح مديرا تنفيذيا ناجحا؟.. تعرف على أهم الخصائص والمهارات

المدير التنفيذي (CEO)، هو الشخص الأكثر تأثيرا في أي شركة ناجحة، وفي أغلب الأحيان يشارك المديرون التنفيذيون في كل القرارات الإستراتيجية والتنفيذية للشركة، فهم يتولون الإشراف على الشؤون المالية واتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها، كما يضمنون امتثال الشركة لكافة اللوائح الداخلية والخارجية.

وفي العديد من الأحيان، يتخطى تأثير قرارات المدير التنفيذي موظفيه ومرؤوسيه، بل إنه يسهم في تكوين الصورة الذهنية للشركة لدى الجمهور والعملاء.

ونشر موقع "ريسورسز فور إمبلويرز" (Resources For Employers) الأميركي تقريرا ذكرت فيه الكاتبة نيكوليتا بيتا أهم خصائص وصفات ومهام المدير التنفيذي الناجح.

وأكدت الكاتبة أن منصب المدير التنفيذي يتطلب مزيجا من التعليم الرسمي بالإضافة إلى معرفة مجالات الأعمال والإدارة المتعددة والخبرة والمهارات القيادية.

وللوهلة الأولى، يظن البعض أن المهارات التقنية هي أهم صفات المدير التنفيذي الناجح، لكن تشير الأبحاث الإدارية أن الوزن النسبي للمهارات الفنية لدى المدير التنفيذي لا تتعدى 20% من مهارات المدير التنفيذي المحترف، حيث يمثل الجانب الإداري والقيادي ما يعادل 80%، حيث إن المهارات التقنية يمكن توافرها من خلال الكوادر الفنية المتخصصة في الشركة.

مهام ومسؤوليات المدير التنفيذي

عادة ما يكون للمديرين التنفيذيين مجموعة واسعة من المسؤوليات والمهام التي يمكن أن تشمل:

إدارة الشؤون المالية للمؤسسة.

خلق توقعات واحتياجات الإنفاق المستقبلية.

تطوير إستراتيجيات لتوليد إيرادات جديدة.

الإشراف على العمليات اليومية للمؤسسة من خلال مراقبة التقدم نحو الأهداف.

إنشاء وتوصيل وتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها واتجاهها العام.

صياغة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية.

تقييم نجاح المنظمة في الوصول إلى أهدافها.

التأكد من أن جميع المشاريع تتم في المواعيد المحددة.

تعيين الموظفين وتدريبهم والإشراف عليهم.

النظر في عمليات الاستحواذ المحتملة أو بيع الشركة في ظل ظروف من شأنها تعزيز قيمة المساهمين.

متطلبات وظيفة المدير التنفيذي

يحتاج المديرون التنفيذيون عادة إلى حد أدنى من المؤهلات العلمية بالإضافة إلى التدريب والخبرة.

التعليم: التخصص في مجالات إدارة الأعمال أو العلوم المالية والمحاسبة مفيد للغاية.

التدريب والخبرة: لا بد من الترقي في العديد من المناصب الإدارية حتى تكون لديه الخبرة الكافية لتولي مهام هذا المنصب.

مهارات المدير التنفيذي

وفي تقرير آخر نشره موقع "فوربس" (Forbes) الأميركي رصد مجموعة من الخبراء أهم المهارات والخصائص التي يجب أن يتسم بها المدير التنفيذي الناجح:

القيادة

تعد القيادة من أبرز المهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المدير التنفيذي. ويقع على عاتقه تحفيز العاملين وتوجيههم، وإدارة الأزمات.

إدارة الوقت

دون إدارة حكيمة للوقت سيذهب جهد المدير التنفيذي هباء، لأن المهام دائما أكثر من الأوقات، وسبيلك للإنجاز في أعمالك هو إدارة وقتك بنجاح.





مهارات التعامل مع الآخرين

لا بد أن يتحلى المديرون التنفيذيون بعلاقات جيدة مع القادة الآخرين في الشركة، وأن يتسموا بالمرونة اللازمة في مراجعة القرارات مع كافة الهياكل الإدارية.

وضع الأهداف

من المهام الرئيسية للمدير التنفيذي تحليل المعطيات الفنية ووضع الأهداف، وفق معدلات النمو والتطور الخاصة بالشركة.

التخطيط

المدير التنفيذي هو المسؤول عن صياغة الخطة لتحقيق أهداف الشركة وفق جدول زمني معين وتكلفة محددة. ويجب أن تشمل كل خطة الموارد المتاحة والجدول الزمني ومعايير الجودة والتكلفة.

بناء نظم الرصد والمتابعة

يتم ذلك من خلال المدير التنفيذي وبناء إدارة للجودة، وهو المسؤول عن قياس مستوى الأداء والحفاظ على معدلات الجودة وضمان التنافسية.

المهارات التحليلية

من خلال التحليل، يسهم المديرون التنفيذيون من متابعة الأهداف الإستراتيجية للشركة والمشاركة في تقييم نجاحها وقياس نسب التحقق والإنجاز.

الرؤى الإستراتيجية

المدير التنفيذي هو المسؤول عن عمليات الدمج والاستحواذ وإطلاق المنتجات الجديدة وإستراتيجيات العمل المتغيرة والاستثمارات الضخمة وشريحة العملاء الجديدة المستهدفة.