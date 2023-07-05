التمويل هو روح الاستثمار الناشئ، ويعد جذب المستثمرين للشركات الناشئة من أهم وأصعب الخطوات التي تواجه رواد الأعمال.

كما تعد عملية إقناع المستثمرين عملية معقدة نسبيا كون صاحب الشركة والمستثمر كليهما يسعيان للوصول إلى أقصى فائدة على حساب الطرف الآخر.

نشر موقع "زن بيزنس" (Zenbusiness) المتخصص في ريادة الأعمال تقريرا قدم فيه مجموعة من النصائح حول كيفية جذب المستثمرين لشركتك الناشئة.

في بداية التقرير أشار الكاتب إلى أنه قبل أن تبدأ بالبحث عن المستثمرين يجب أن تعرف في أي من المراحل يستقر مشروعك، وعادة ما تمر الشركات الناشئة بـ5 مراحل رئيسية هي:

التمهيد. الإطلاق. البدء الفعلي. النمو الطفيف. التوسع.

وترجع أهمية تحديد في أي مرحلة تمر شركتك الناشئة إلى كون طبيعة المعلومات والأرقام المطلوبة لإقناع المستثمرين تختلف بشكل جذري من مرحلة إلى أخرى.

ولكي تقنع أي مستثمر بتمويل شركتك يجب أن تعرف كيف يفكر المستثمر وكيف يتخذ قراره.

وهناك 3 خصائص تجذب المستثمرين وتسهل عملية التمويل لشركتك.





التأكد من قابلية مشروعك لاستقبال الاستثمار

يعد هذا العنصر من الأهمية بمكان، حيث يجب أن يكون لديك من الأوراق والمستندات والدراسات ما يثبت أن شركتك أهل للاستثمار فيها وأنها ستنمو بمجرد الحصول على التمويل اللازم.

قياس قوة فريق العمل

في أغلب الأحيان يجب أن تستعين بمتخصصين لإبراز هذه النقطة لدى المستثمرين، ويجب أن يتسم فريق العمل بالالتزام والتفاني والخبرة، وأن تكون لديك القدرة على قيادة وإدارة هذا الفريق. ووجود فريق العمل المناسب والكفء يساعدك في كسب ثقة المستثمرين.

قياس مستوى الالتزام

الالتزام هو دليل الجدية، ويساعدك على كسب ثقة المستثمرين في أسرع وقت.

مصادر التمويل للشركات الناشئة

وهناك العديد من مصادر التمويل للشركات الناشئة من أهمها ما يلي:

المدخرات الشخصية.

الأصدقاء والعائلة.

التمويل الجماعي.

القروض والمنح الحكومية.

ملائكة الأعمال (هم المستثمرون الذين لديهم مجموعة من الاستثمارات والشركات الناشئة في المراحل المبكرة).

صناديق رأس المال الاستثماري.

حاضنات ومسرّعات الأعمال.

قروض المشاريع.

الأسهم الخاصة.





وفي تقرير آخر نشره موقع "فوربس" (Forbes) الأميركي المعروف وكتبه مجموعة من خبراء ريادة الأعمال أشاروا فيه إلى مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعدك لجذب المستثمرين، من أهمها ما يلي:

تحديد نقاط القوة والضعف

من أهم الخطوات التي تساعدك على جذب المستثمرين لمشروعك الناشئ هي تحديد نقاط القوة والضعف، لذلك تنفيذ مختصر من دراسة الجدوى الرئيسية يوضح نقاط القوة والضعف وأهم ما يميز مشروعك عن الآخرين.

الملخص التنفيذي وخطة العمل

العرض التقديمي هو الخطوة الأولى لبدء مشروعك. وغالبا ما يعرف باسم "الملخص التنفيذي"، ويشمل خطة عمل قوية تحتوي على كل التفاصيل التي تتعلق بالمشروع، مثل الرؤية والمهمة، ونموذج عمل مفصل وموجز، والتسويق، والأهداف التشغيلية والمالية، واكتساب المواهب، واستخدام أموال الاستثمار وإستراتيجية الخروج.

اعرض عائد الاستثمار

التمويل هو وسيلة الربح للمستثمر، هدفه الرئيسي هو كسب المال. لذلك، من المهم إبراز ما سيحصل عليه من الاستثمار وعرضه بطريقة احترافية.

انضم إلى مسرعات الأعمال

التحاق شركتك بمسرعات الأعمال ذات السمعة الطيبة يمنح شركتك الناشئة المزيد من المصداقية، لأنه باختصار يجعل شركتك أكثر جاذبية للاستثمار، كما يوسّع من دائرة علاقاتك.

تكوين شبكة من العلاقات

تواصل مع المؤثرين في مدينتك في قطاع الشركات الناشئة، وتواصل مع العديد من المتخصصين والخبراء واسألهم النصيحة.

الإنصات الجيد للمستثمرين

عند مقابلة المستثمرين احرص دائما على الإنصات الجيد لهم، حتى وإن شعرت أن أفكارك لا تستحوذ على إعجابهم. الإنصات الجيد سيجذب انتباههم ويوضح لهم قدرتك على المثابرة.