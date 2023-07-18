خطوة بخطوة.. كيف تعد دراسة جدوى لمشروع مخبوزات ناجح؟

يُعد مشروع إنتاج المخبوزات من المشاريع المربحة، إذ لا تستغني الأسر كل يوم عن تناول المخبوزات، التي تعتبر من السلع الغذائية الأساسية، ومن أهم مميزات هذا المشروع إمكانية البدء بالعمل من المنزل قبل أن تبدأ مشروعا تجاريا.

ونشر موقع "أكاديميا" (Academia) التعليمي تقريرا كتبه روجر ألير يوضح فيه آلية إعداد دراسة جدوى لمشروع مخبوزات، وحدد الكاتب الخطوة الأولى في المشروع بتحديد ماهية المشروع الذي تريد فتحه، هل ستقدم مخبوزات تقليدية أم أن لديك قدرة خاصة على الابتكار في الطهي وتقديم نوع خاص بمذاق مميز ليكون ميزة تنافسية لك، هل مشروعك سيكتفي ببيع المخبوزات فقط، أم ستكون لديك مساحة للزبائن للجلوس والاستمتاع بالمخبوزات مع تناول القهوة والمشروبات المختلفة.

نصح الكاتب صاحب المشروع بأن يكون أكثر تحديدا، لأن ذلك يؤثر بقوة على ميزانيتك وخيارات التجهيز والتأجير.

تحديد الأهداف وتقدير الميزانية

بعد تحديد ماهية مشروعك، يجب أن تحدد أهداف المشروع، هل ستقوم بتقديم الخبز والكعك والكوكيز والمعجنات والفطائر والدونات وغيرها من المنتجات الأخرى للمنطقة السكنية التي تعمل بها؟ أم أنك تنوي التوسع للتوريد للمنشآت التجارية الكبرى مثل السوبر ماركت ومتاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية والمولات التجارية؟

وبوجه عام، تختلف تكلفة مشروع المخبوزات من مدينة إلى أخرى، ولكن يمكن حصر البنود الرئيسية في العناصر الآتية:

مصاريف تهيئة مقر المشروع

تكلفة الإيجار السنوية

سعر شراء الآلات

الموارد الخام

التكاليف الإدارية والتسويقية

ولكي تعد دراسة الجدوى المطلوبة بشكل صحيح لا بد مراعاة عدة عوامل، من أهمها ما يلي:

دراسة السوق: أولا يجب اختيار الموقع المثالي للمشروع، من الأفضل أن يكون بجوار منطقة تجارية نشطة أو منطقة كثيفة السكان أو بجوار مدرسة، كذلك لا بد من دراسة كافة المنتجات لدى المنافسين للوصول إلى الميزة التنافسية لمشروعك.

تحديد التكاليف: يجب حساب تكلفة جميع عوامل التجهيز والتشغيل من تجهيز المقر وأسعار شراء المعدات وتكاليف التشغيل وتوظيف العمالة والمواد الخام.

تحديد الإيرادات: يجب تقدير الإيرادات المتوقعة للمخبز بناء على نمط المبيعات المتوقع.

تحليل الربحية: يجب التأكد من أن الأرباح ستفوق التكاليف بعد 3 أشهر من الافتتاح.

دراسة المخاطر: لا بد من تقييم المخاطر التي يمكن أن تؤثر على نجاح المشروع، مثل عدم توافر العمالة المدربة والمنافسة القوية وفترات الركود.

وأكد تقرير آخر نشره موقع "سكريبد" (scribd)، كتبه عادل أنور، أن مشروع المخبوزات عادة ما يكون من المشروعات المربحة، نظرا لكون المخبوزات من السلع الأساسية لدى كل الأسر. وأشار أنور إلى مجموعة من العوامل التي تجب مراعاتها لكي تنجح في الإعداد لمشروعك، من أهمها ما يلي:

الحصول على التصاريح اللازمة

لا بد من الانتهاء من جميع التصاريح القانونية المطلوبة قبل افتتاح المشروع، تأكد أنه سيكون لديك عديد من المتطلبات البيئية ورخصة مشغلي الأغذية، وقد تكون مطالبا بإجراء بعض الفحوصات الطبية. يجب أن تبدأ في استيفاء هذه الشروط قبل أن تستأجر مكان التشغيل التجاري.

إنشاء برنامج مكافآت للعملاء

نتيجة المنافسة الشديدة في هذا المجال، من الأفضل أن تفكر في برنامج ولاء أو مكافآت للحفاظ على بقاء قدر كبير من العملاء المنتظمين لديك.

هناك عديد من البرامج الإلكترونية المصممة للمساعدة في هذا الموضوع، يمكنك من خلالها إعداد إدارة علاقات عملاء فعالة، لتكوين علاقة شخصية أكثر مع كل عميل من عملائك وضمان ولائه.

تسويق مشروعك

قبل افتتاح مشروعك، لا بد من أن تكون لديك خطة محددة للتسويق والإعلان، ولكي تقوم بذلك بشكل صحيح لا بد من مراعاة الآتي: