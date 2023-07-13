4 إستراتيجيات لتحقيق الميزة التنافسية لشركتك.. تعرف عليها

تعد "الميزة التنافسية" (Project competitive advantage) من أهم عناصر نجاح الشركات الناشئة، لأنها تلك الخاصية التي تجعل شركتك قادرة على الاستمرار والبقاء في ظل التنافسية القوية بين الشركات.

ونشر موقع "إنديد" (Indeed) الأميركي المعروف تقريرا كتبته مجموعة من الخبراء، تحدثوا فيه عن أهمية الميزة التنافسية وكيف يمكن أن تدعم مشروعك التجاري. وأشاروا إلى أنه من دون الميزة التنافسية لا يمتلك مشروعك سببا قويا لاستمراره، لأنها العامل الذي يدعم تميز المشروع عن غيره، ويتيح لك تقديم منتج أو خدمة أفضل أو أرخص وأجود بنفس السعر في الأسواق، مما يساعدك على تحقيق مزيد من المبيعات والأرباح.

أنواع الميزات التنافسية للمشروع

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من المميزات التنافسية للمشروع التي يمكن أن تعتبر نقاط قوة ويصعب على المنافسين تقليدها، وتجعل المشروع أكثر استدامة، ومن أهمها ما يأتي:

المنافسة على السعر

تعد هذه الميزة النسبية هي أفضل ميزة على الإطلاق، إذا استطعت تقديمها بخدمات مساوية للمنافسين من حيث الجودة. لكن بمجرد أن يلاحظ منافسوك تقديم سعر أقل، فمن السهل جدا تخفيض أسعارهم ليعودوا إلى المنافسة من جديد.

المنافسة على سرعة تقديم الخدمة

من أسهل الطرق لاجتذاب ولاء عميلك هو تقديم الخدمة التي يريدها في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة، تحديدا في شركات التقنية المالية أو شركات التأمين أو الخدمات المنزلية. ويتطلب ذلك تواصلا سريعا ومباشرا مع العملاء، وقدرة عالية على التكيف والعمل تحت ضغط.

المنافسة على الجودة

الجودة هي أفضل ما يسعى إليه العميل، وتستطيع شركة ناشئة أن تثبت نفسها بجدارة سريعا من خلال ميزة الجودة التنافسية للمشروع.





كيف تحقق الميزة التنافسية لمشروعك؟

وفي تقرير آخر نشره موقع" إنفستوبيديا"(Investopedia) كتبته ألكسندرا توين، تحدثت عن أفضل وأهم الطرق التي ستساعدك على بناء ميزة تنافسية قوية لشركتك الناشئة، ومن أهمها ما يأتي:

الاعتماد على التكنولوجيا

إدخال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في مشروعك يضمن استمراره في المنافسة وعدم خروجه من السوق، بالإضافة إلى جذب العملاء وتسهيل التعامل معهم. ويساعد استخدام التطبيقات الذكية في زيادة ولاء العملاء لك، وجعلهم أكثر ارتباطا بمشروعك، ويزيد من المبيعات.

فهم عقلية العملاء

يجب أن تدرك الصفات المميزة للشريحة المستهدفة التي تتعامل مع مشروعك التجاري. ولكي تتأكد من ذلك يجب عليك الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما نوعية الشركات التي سترغب في التعامل معك والشراء منك؟

إذا كنت تقدم خدمات للأفراد. فما صفات الجمهور المستهدف؟ رجال أم نساء؟ صغار السن أم كبار؟ متزوجون أم غير متزوجين؟

هل يعيشون على مسافة صغيرة أم كبيرة من موقعك؟

ما متوسط دخلهم ومدخراتهم؟

هل يمكنك أن تستهدف فئة من الجمهور مختلفة عن فئة عملاء المنافس؟

الإجابة عن هذه الأسئلة سيكون حجر الأساس لكل أهدافك التسويقية والترويجية.

القدرة على التكيف

إذا استطعت التكيف مع منافسيك والاستمرار رغم تغيّرات السوق، فهذه تعتبر ميزة تنافسية لا يستهان بها، تساعدك على ضمان استمرارية مشروعك وتميزه عن غيره.

العمل على تقليل التكاليف

تقليل التكاليف من أهم إستراتيجيات الوصول إلى الميزة التنافسية الصحيحة، لأنها في النهاية تساعدك على تقديم منتجك بسعر أقل.