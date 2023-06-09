إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى شخص في العالم

استعاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك لقب أغنى شخص في العالم مجددا هذا الأسبوع، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" (Cnbc)، بعد أن خسره لفترة وجيزة مع بداية العام الجاري.

وخسر ماسك اللقب لصالح منافسه الفرنسي برنارد أرنو (73 عاما) الذي تأتي الغالبية العظمى من ثروته، التي تبلغ حاليا 185.3 مليار دولار، من حصته بشركة "لوي فيتون" (Louis Vuitton) للسلع الفاخرة.

وتبلغ صافي ثروة ماسك مالك منصة تويتر نحو 229 مليار دولار أعلى بنسبة 70% مما كانت عليه عندما سجل سهم شركته تسلا (Tesla) أدنى مستوى له في عدة سنوات في أوائل يناير/كانون الثاني، حيث تراجعت ثروة ماسك إلى أقل من 140 مليار دولار في ذلك الحين.

وأضافت شركة "تسلا" 205 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية اليوم الجمعة، حيث سجل سهم "تسلا" أعلى مستوى جديد له في 8 أشهر وقفز بنسبة 6% إلى 250 دولارا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن أعلنت "تسلا" عن شراكتها مع "جنرال موتورز" (General Motors)، لتوفير محطات شحن فائقة السرعة الخاصة بتسلا لسيارات جنرال موتورز الكهربائية.

وأعلنت "تسلا" عن شراكة مماثلة قبل أسبوعين مع شركة السيارات الأميركية "فورد" (Ford).