كل ما تريد معرفته عن الاستثمار في تداول الذهب.. وأهم مميزاته وعيوبه

على مدار فترات طويلة من الزمن، تم اعتبار الذهب أنه من أهم المعادن الثمينة مقارنة بالعملات المعدنية أو أنواع الأصول الأخرى. ويتمتع الذهب بمكانة مميزة في الاقتصاد العالمي، ولذلك يستخدمه المستثمرون كوسيلة للتحوط من التضخم أو لتمرير ثروتهم من جيل إلى آخر.

وهناك العديد من الأساليب للاستثمار في الذهب، بدءا من الشراء الفعلي لسبائك الذهب وتخزينها أو المضاربة بالذهب عبر كل من الأسعار الفورية والآجلة، بالإضافة إلى الأسهم والصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات العالمية.

ونشر موقع "فوربس" (Forbes) تقريرا كتبه دوك ديفيد تريس شرح فيه كيف يمكن الاستثمار في الذهب وآلياته المختلفة.

الاستثمار أم التداول.. أيهما أفضل؟

في البداية عرف التقرير الفرق بين الاستثمار في الذهب والتداول عبر الإنترنت، وأكد أن لكل نوع من الاستثمار أهدافه المختلفة عن الآخر.





مزايا التداول في الذهب

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يلجؤون إلى تداول الذهب في الحالات التالية:

المضاربة على ارتفاع وانخفاض سعر الذهب.

تحقيق أرباح من دون امتلاك الذهب كمعدن وتخزينه.

تنويع المحفظة الاستثمارية.

التحوط والخوف من التضخم.

مزايا الاستثمار في الذهب

أما المستثمرون الذين يفضلون الاستثمار الفعلي في شراء الذهب فهم عادة ما يلجؤون لذلك للأسباب التالية:

رغبة المستثمر في الاقتناء الفعلي لسبائك الذهب.

الاستثمار على المدى الطويل أو توريث الثروة للأبناء.

عدم دفع الضرائب.

الخوف من التضخم والاحتفاظ بالذهب كوسيلة ادخار آمنة.

الرغبة في بناء محفظة متنوعة.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

وقبل أن تبدأ الاستثمار في التداول في الذهب عبر الإنترنت من خلال المنصات المخصصة لذلك، يجب عليك أن تعرف ما العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميا.

قيمة الدولار: من الطبيعي أن يؤثر ارتفاع أو انخفاض قيمة الدولار على سعر الذهب، لأن تسعير الذهب يتم من خلال الدولار، وهناك علاقة قوية بين الاثنين، فأي زيادة تلقائية في قيمة الدولار يكون لها مردود سلبي على قيمة الذهب.

سعر النفط العالمي: يرتبط سعر النفط بسعر الذهب ارتباطا وثيقا بسبب قيمة الدولار ووجوده كمثمن للاثنين، كما أن ارتفاع أسعار النفط الخام يزيد من التضخم مما ينعكس على أسعار الذهب.

أسواق الأسهم العالمية: باعتبار أن الذهب ملاذ آمن للمستثمرين، فإن أي انخفاض مفاجئ في الأسواق المالية العالمية يؤدي في كثير من الأحيان إلى هروب المستثمرين وإقبالهم على شراء الذهب.

البنوك المركزية: تشتري هذه المؤسسات الذهب لتنظيم احتياطياتها بهدف تحقيق الاستقرار في قيمة عملتها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وفي تقرير آخر نشره موقع "أدميرال ماركت" (Admiralmarkets) كتبته براندي إي بلاكلير، شرحت فيه كيف يمكن تداول الذهب عبر الإنترنت. وذكر التقرير أن هناك أكثر من طريقة لتداول الذهب عبر المنصات المختلفة ومن أهمها ما يلي:

تداول الذهب في العقود الآجلة

يتم تداول الذهب بحجم 100 أونصة لكل عقد، والعقد الآجل هو اتفاق بين طرفين لشراء وتسليم سلعة ما مثل الذهب في وقت محدد في المستقبل. والعقود الآجلة من ضمن الاستثمارات التي لا يفضل اللجوء إليها للمبتدئين لما تحتويه على مخاطر قد تؤدي إلى تبخر رأس مالك، في حين أنها قد تضاعفه في وقت قصير للغاية إذا استطعت تحقيق مكاسب.

وعلى سبيل المثال، مع كل نقطة واحدة يتحرك فيها المؤشر يعادل ذلك 100 دولار. فإذا اشتريت عقود الذهب الآجلة وتحركت 10 دولارات ارتفاعا يعني ذلك تحقيق مكاسب تعادل ألف دولار، أما إذا تحرك المؤشر في عكس اتجاهك سوف يعادل ذلك خسارة ألف دولار.





المميزات

يمكنك تداول الذهب على مدار 24 ساعة.

يمكنك التداول برافعة مالية أعلى.

تحقيق مكاسب كبيرة في فترة زمنية قصيرة.

العيوب

تنتهي صلاحية العقود الآجلة في تواريخ معينة قد تجعل من المستحيل للمتداول الاحتفاظ بصفقة طويلة الأجل.

يتطلب تداول العقود الآجلة مبلغا كبيرا من رأس المال.

قد يتعرض المستثمر لخسائر كبيرة أكبر من رأس المال الأصلي في حال استخدم رافعة مالية.

أسهم شركات الذهب

يعد هذا النوع من الاستثمار الأكثر شيوعا لتداول الذهب عبر الإنترنت، وهو شراء وبيع أسهم شركات التعدين العالمية.

المميزات

ارتفاع أسعار الأسهم مع ارتفاع قيمة سعر الذهب بسبب زيادة الإقبال على الشراء.

العيوب

أسعار الأسهم لا تتطابق في العديد من الأحيان مع سعر الذهب نفسه كمعدن، بسبب ما قد تتعرض له هذه الشركات في العديد من الأحيان من صعوبات في التعدين أو خسائر لأسباب فنية أخرى.

صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب

تعد "صناديق الاستثمار المتداولة" (ETFs)، بمثابة صندوق مدرج في البورصة مصمم لتتبع حركة سعر أصل ما أو مؤشر أو سلة من الأسهم. وتعتبر صناديق الاستثمار المتداولة من أهم الطرق للاستثمار غير المباشر في الذهب.

المميزات

تنوع المحفظة الاستثمارية عبر العديد من الأدوات المالية.

الاستثمار بدون الاحتفاظ بالمعدن نفسه.

العيوب