كيف تبني فريق عمل لشركتك الناشئة بنجاح؟

يعد اختيار فريق العمل من أهم العناصر التي تساعدك على إطلاق شركتك بنجاح، وهو أمر ليس سهلا ويحتاج إلى خبرة، تحديدا في الشركات الناشئة حيث لا مجال للأخطاء أو التراخي في أداء المهام.

نشر موقع "إنتربرينور" (Entrepreneur) تقريرا لإيريك ساكس تحدث فيه عن أهم خصائص اختيار فريق عمل ناجح للشركات الناشئة.

التوازن

يجب أن تحرص على أن يكون الفريق الذي يتولى مهمة إطلاق الشركة من البداية متوافقا ومتوازنا، على أن يشمل الفريق كل المهارات التي تحتاجها شركتك في ما يتعلق بالجوانب التقنية والفنية والتطوير.





امتلاك الشغف

يجب أن يكون لدى فريقك الشغف للعمل في تحد كبير لإطلاق شركة ناشئة، الشغف هو العنصر الأهم الذي سيجعلهم يتقبلون التحدي ويستمرون في الأوقات الصعبة، ويبحثون عن حلول للأزمات.

امتلاك المعرفة

معظم الشركات الناشئة لا تستطيع دفع رواتب مغرية في البداية، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على كوادر ذوي خبرة. ولكن من المهم أن يمتلك فريق العمل المعرفة الكافية لأداء مهامهم بكفاءة ويستطيعون التعلم وامتلاك الخبرة مع مرور الوقت.

الاستعداد للتضحية

في أغلب الأحيان، تمر الشركات الناشئة بأوقات صعبة. وفي تلك الأوقات تعتمد الشركة الناشئة على استعداد فريق العمل للتضحية سواء بمزيد من الوقت أو العمل أو حتى الأموال. مراعاة هذا العنصر من البداية والتحدث مع فريق العمل بخصوص قبول التضحيات قبل أن يبدؤوا عملهم سيكون مفيدا للغاية.

إمكانية التعليم الذاتي

بسبب عدم قدرتك على تعيين موظفين من ذوي الخبرات العالية في البداية، يجب عليك أن تختار موظفين ممن لديهم القدرة على التعلم الذاتي عبر متابعة دورات تعليمية وتدريبية.

في تقرير آخر نشره موقع "فوربس" (Forbes) حدد الكاتب ماتياس تينجبلاد المزيد من عناصر اختيار فريق العمل بنجاح، ومن بينها:





التحلي بالمسؤولية

من الخطأ أن يتحمل صاحب الشركة وحده مسؤولية النجاح أو الفشل. فالنجاح هو عمل جماعي ناتج عن خبرات ومجهود فريق عمل متكافئ ومتناغم. ومن أهم عناصر الموظف الناجح هو تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات السليمة في الوقت الصحيح، حتى في غياب المدير أو المسؤول، وعدم تحلي العاملين بالمسؤولية يؤدي في أحيان كثيرة إلى الفوضى.

الانضباط

الانضباط لا يعني الذهاب إلى العمل في مواعيد عمل محددة وفي الوقت الصحيح، إذ يمكن أن يعمل فريقك من المنزل ولكن يجب أن يتحلوا بالانضباط فيما يطلب منهم من أعمال وتنفيذها دون الحاجة إلى السؤال المتكرر واستنزاف الجهد في المتابعة المستمرة، ومن أهم علامات الانضباط هو معرفة قيمة الوقت في تنفيذ الأعمال.

الفضول والتفكير بواقعية

الشركات الناشئة لا تقوم على الأعمال التقليدية بل تتطلب الكثير من الافتراضات والاحتمالات. لذلك عند اختيار فريق العمل يجب أن تتأكد من نظرتهم الواقعية للأعمال، وأن بإمكانهم التفكير بموضوعية والعمل وفق خطة موضوعة مسبقا دون مخاطرة أو مجازفة، فالاندفاع في ريادة الأعمال غالبا ما تكون له عواقب وخيمة في اتخاذ القرارات.

والتفكير بواقعية واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على الدراسات غالبا ما تؤتي ثمارها.