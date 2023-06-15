دليلك لتعلم مبادئ الاستثمار العقاري

يعد "الاستثمار العقاري" (Investment Real Estate) من أهم المجالات التي تساعدك على بناء ثروة. والكثيرون منا يعتقد أن هذا النوع من الاستثمار يقتصر على شراء وحدات سكنية وتأجيرها.

في حقيقة الأمر، يعد ذلك أحد أنواع الاستثمار العقاري وليس كلها، ويظل هناك العديد من الأنواع الأخرى التي تمثل فرصة حقيقية لجني مكاسب مالية كبيرة، ووسيلة مضمونة لتنويع مصادر الدخل الخاصة بالمستثمرين.

ونشر موقع "إنفستوبيديا" (Investopedia) تقريرا كتبه أندرو بيتي، تحدث فيه عن أهمية وأنواع الاستثمار العقاري، وحدّد الكاتب العديد من أنواع الاستثمار العقاري من أهمها ما يلي:

الاستثمار في العقارات السكنية (أقل أنواع الاستثمار العقاري مخاطرة)

ويشمل هذا النوع من الاستثمار شراء الوحدات السكنية وتأجيرها أو إعادة بيعها لاحقا بعد القيام بالتحسينات أو الصيانة اللازمة. ويمكنك ممارسة هذا النوع من الاستثمار العقاري بنفسك أو من خلال وسيط.

ويعتمد المستثمر بشكل عام على أن أسعار العقارات في ارتفاع متواصل، ويمنحك هذا النوع من الاستثمار دخلا سلبيا ثابتا مستقرا.

الاستثمار في العقارات التجارية (أأمن مخاطر الاستثمار العقاري)

يعد الاستثمار في العقارات التجارية من أشهر أنواع الاستثمارات لما يتميز به من عائد مرتفع. ويمكنك شراء قطعة أرض وبناؤها لتكون محطة وقود أو مبنى تجاريا أو مستودعا، كما يمكنك تأجيرها لاحقا لأي من العلامات التجارية الشهيرة، إذا كانت في مكان مميز.





صناديق الاستثمار العقارية

وهي صناديق استثمارية متخصصة في العقارات تسمح للمستثمرين بشراء أو امتلاك أو تداول أسهمها، وهناك صناديق استثمارية تمنح أرباحا مستقرة لامتلاك الأسهم لفترة زمنية محددة.

قواعد الاستثمار العقاري

أشار التقرير إلى أن هناك قواعد عامة يجب مراعاتها قبل البدء في الاستثمار العقاري، ومن ذلك:

ابدأ بالقليل

ينصح التقرير بأن لا يبدأ المستثمرون بمبالغ ضخمة حتى لا يتعرضوا لخسائر في المستقبل، تحديدا في حالة إنشاءات عقارية جديدة.

دراسة الوضع القانوني

من أهم قواعد الاستثمار العقاري مراعاة الأوضاع القانونية للاستثمار، سواء في استثمار العقار السكني أو التجاري والصناعي.





اختيار المكان والزمان

من أساسيات نجاح استثمارك العقاري هو اختيار المكان المناسب سواء كانت وحدة سكنية أو تجارية، ثم يأتي اختيار الوقت المناسب للشراء أو البيع وفق معطيات السوق.

وفي تقرير آخر نشره موقع "فوربس" (Forbes) كتبه أمير بلوش، ذكر فيه العديد من النصائح للمبتدئين في مجال الاستثمار العقاري، ومن أهمها ما يلي:

تقييم الاستثمار قبل البدء فيه.

دراسة حركة السوق.

تحديد مصاريف التشغيل والصيانة.

الشراء بسعر أقل من سعر السوق.

التحقق من الأوراق القانونية وسلامة عملية البيع أو الشراء.

الاستعانة بالمتخصصين.

مميزات الاستثمار العقاري

وحدد التقرير العديد من مميزات الاستثمار العقاري من أهمها:

يعد الاستثمار العقاري من أفضل طرق الاحتفاظ بقيمة رأس المال. في فترات كثيرة ومع فترات الركود الاقتصادي، تظل قيمة العقارات ثابتة. من أفضل وسائل الاستثمار للحصول على الدخل السلبي. يتميز الاستثمار العقاري بالاستقرار. يحمي الاستثمارات من التضخم. على مدار السنين تعدّ الاستثمارات العقارية من أقل الاستثمارات مخاطرة.





مخاطر الاستثمار العقاري