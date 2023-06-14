445 مليون دولار إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بارتفاع قدره 153% عن شهر أبريل/نيسان السابق، زاد إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليبلغ 445 مليون دولار في مايو/أيار الماضي.

وعقدت شركات الاستثمار التي تعتمد كليا على رأس المال المغامر 39 صفقة خلال الشهر الماضي، بحسب تقرير منصة "ومضة" (Wamda) للشركات الناشئة.

ترتيب الدول

جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل بإجمالي 422 مليون دولار أميركي من خلال 14 صفقة بنسبة 90% من إجمالي التمويل الكلي. وحصلت شركة "تابي" (Tapi)، وهي منصة تعمل في مجال المدفوعات والتسوق، ومزود خدمة "اشتر الآن.. ادفع لاحقاً" على الحصة الكبرى مع جولة تمويل بقيمة 350 مليون دولار أميركي.

تأسست منصة "تابي" الإماراتية في عام 2019، ولديها أكثر من 4 ملايين عميل نشط، وما يزيد عن 15 ألف شريك تجاري، وما يفوق 20 ألف عملية تحويل شهريا، كما أصدرت أكثر من 280 ألف بطاقة ائتمان في الإمارات. ومن المفترض أن يعزز التمويل الجديد قدرة الشركة على خدمة العملاء وتجار التجزئة والمشتريات بشكل أكبر.

وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية مع حصد تطبيق "سنونو" (Snoonu) في جولته الاستثمارية الثانية مبلغ 12 مليون دولار، حيث قاد هذه الجولة بنك قطر للتنمية، إلى جانب مشاركة العديد من المستثمرين الآخرين.

تأسست "سنونو" في عام 2019 من قبل حمد مبارك الهاجري، وتعمل الشركة على توفير عدد من الخدمات المتنوعة مثل خدمة توصيل المنتجات والتسوق عبر الإنترنت. ويساعد التمويل الجديد الشركة على تسريع نموها وتطوير تقنياتها، بالإضافة لتوسيع خدماتها وتعزيز جهودها التسويقية.

وتعدّ "سنونو" إحدى شركات التجارة الإلكترونية الناشئة في قطر، وتهدف إلى إحداث ثورة في السوق القطري من خلال توفير خدمات التوصيل الأسرع والأكثر تنوعا في البلاد.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة مع حصد تمويل بقيمة 6 ملايين دولار أميركي موزعة على 15 صفقة.

ترتيب القطاعات

وجاء قطاع التقنية المالية في صدارة الوجهة المفضلة لتمويل رأس المال المغامر، في حين احتل قطاع التجارة الإلكترونية المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل. ومن حيث عدد الصفقات، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بسبب تخرج 7 شركات ناشئة محلية من برنامج "فلات 6 لاب" (Flat 6 labs) لتسريع الأعمال.