بقيمة 100 مليار دولار.. 50 عملة مشفرة تواجه خطر الانهيار

في تطور لافت في صناعة العملات المشفرة، صنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أكثر من 50 عملة مشفرة تزيد قيمتها السوقية الإجمالية على 100 مليار دولار على أنها أوراق مالية يحظر تداولها عبر المنصات الأميركية، في أعقاب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد كل من شركة "بينانس" (Binance) و"كوين بيس" (Coinbase).

ومن أشهر العملات المشفرة التي تم منع تداولها "سولانا" (Solana)، وعملة شبكة "بوليغون" (Polygon) المعروفة باسم "ماتيك" (MATIC) وعملة "كاردينو" (Cardano).

واعترضت جميع الشركات المالكة لهذه المشاريع على ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات، مشيرة إلى أنها ترحب بمشاركة صانعي السياسات لتحقيق الوضوح القانوني في مجال الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وفي أعقاب قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، قررت منصة "روبين هود" (Robinhood) الأميركية الأكثر انتشارا بين المتداولين صغار السن شطب هذه العملات من منصتها، وهو ما أثر سلبا على إجمالي حجم التداول في الأسواق الأميركية.

تدخل الكونغرس

وفي ظل الصراع القانوني بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وكبرى شركات العملات المشفرة الأميركية، أعلن عضو الكونغرس الأميركي وارن ديفيدسون أمس الاثنين تقديم قانون تحت مسمى "استقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات" بهدف إعادة هيكلة الوكالة التنظيمية وإقالة رئيسها غاري جينسلر، وفي حال تم التصويت على مشروع القانون بنجاح من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة الأميركية تطورا كبيرا في صناعة التشفير.

ويواجه جينسلر انتقادات شديدة بسبب أسلوبه في تطبيق القوانين في سوق العملات المشفرة في الآونة الأخيرة. وفي تصريحات صحفية نقلتها رويترز، أكد وارن ديفيدسون أنه "يجب علينا حماية أسواق رأس المال من رئيس مستبد، وحان الوقت لإجراء إصلاح حقيقي".

وحصل ديفيدسون على دعم الأغلبية في مجلس النواب، مؤكدين أن المستثمرين الأميركيين يستحقون إشرافا واضحا ومتسقا، وليس مهارة سياسية.

سوق العملات المشفرة

ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة بنسبة 0.50% لتبلغ 1.6 تريليون دولار، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب موقع "كوين ماركت كاب" (Coin Market Cap)، حيث ارتفعت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، نحو 0.64%، لتصل إلى 26 ألفا و127 دولارا، ليصبح إجمالي الزيادة خلال أسبوع نحو 1.41%.

في حين صعدت عملة الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، 0.07%، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ 1748 دولارا، لكنها تراجعت خلال الأيام الـ7 الماضية بنحو 3.84%.