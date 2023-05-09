عادات مالية يتبعها الأثرياء لزيادة الدخل.. تعرف عليها

كيف يمكن أن تزيد دخلك؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب أن يكون لديك إلمام ببعض العادات المالية التي تساعدك على ذلك، وفي مقال نشرته مجلة "فوربس"(Forbes) الأميركية تحدث الكاتب جيف روز عن بعض النصائح التي قد تساعدك في تحقيق هدفك وزيادة دخلك.

لا تشتر أغراضا لست بحاجة إليها

لا ينبغي عليك شراء أغراض أنت لست بحاجة إليها، بالتالي قبل شراء أي غرض اسأل نفسك: إلى أي درجة أنت تحتاج هذا المنتج؟ وهل يمكن تأجيل الشراء للمستقبل؟

وفر جزءا من راتبك

كلما كان دخلك أكبر كان باستطاعتك ادخار المزيد من المال، واعلم أنه ينبغي عليك تقديم بعض التضحيات حتى تتمكن من تخصيص نسبة مهمة من ثروتك التي يمكن أن تستغلها في الاستثمار.

كسب المزيد من المال

أوضح الكاتب أنه عندما تقنع نفسك بأنك لا تملك المال فأنت تجهز نفسك للفشل، لذلك ينبغي عليك تغيير طريقة تفكيرك وإقناع نفسك بأنك قادر على إيجاد طريقة لكسب المزيد من المال.

أعمل بجد أكثر

حتى وإن كنت تعمل في وظيفة لا تحبها، حاول أن تقدم أفضل ما لديك كما لو كنت صاحب الشركة، كما ينصح الموظفين بالتركيز على وظائفهم والعمل بجد، لأن ذلك سيفتح أمامهم أبوابا عديدة.

استثمر في تعليمك

أضاف الكاتب أن هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها كسب المزيد من المال، وهي الاستثمار في تعليمك. ويتمثل ذلك في الحصول على شهادة جامعية أو ماجستير في إدارة الأعمال أو الحصول على شهادة في أي تخصص.

الاستثمار في نفسك وعملك

صرح الكاتب بأنه لم يكن يملك الكثير من المال عندما دخل مجال الاستثمار، مما دفعه إلى التفكير في شراء ملابس جديدة كي يبدو أكثر احترافية، كما استثمر في العديد من المواد التسويقية للترويج لنفسه ولعمله.

وذكر أنه كان يحرص دائما على عدم إنفاق المال على أشياء تافهة مثل أجهزة التلفاز الضخمة أو الخروج لتناول الطعام في المطاعم الراقية. في المقابل، كانت أمواله موجهة نحو الاستثمار في نفسه وعمله.





الانطلاق في ريادة الأعمال

ذكر الكاتب أنه عندما بدأ عمله الحر مستشارا ماليا لأول مرة، كان ذلك بالتوازي مع عمله موظفا في مكان آخر. ورغم ذلك، كان قادرا على أداء المهام المطلوبة منه في العمل وتطوير أعماله الخاصة في الآن ذاته، رغم وجود بعض القيود.

منذ ذلك الحين، أصبح روز صاحب مشروع ويعد نفسه في الوقت الراهن مستثمرا، إذ أصبح يملك شركة ويدير ثروته الخاصة، إضافة إلى امتلاكه مدونة على الإنترنت وبعض العقارات التي تدر عليه دخلا.

وفي مقال آخر نشره موقع "إنتربرينيور" (Entrepreneur) الأميركي لأحد رواد الأعمال واسمه فراس موسى الذي كانت لديه إجابة مختلفة عن سؤال: كيف يمكن أن تزيد دخلك؟

وأشار الكاتب إلى أهمية تنويع مصادر الدخل، وأكد أن المليونيرات في أغلب الأحيان أناس عاديون ويتمتعون بالانضباط والتركيز بشكل ملحوظ ولا يختلفون في ذكائهم أو قدراتهم العقلية عن سواد الناس، لكنهم يعملون بشكل مختلف عن بقية العالم.

ومن أهم الأفكار الرائعة لأصحاب الملايين أنهم يمتلكون عادة تدفقات متعددة من الدخل.

ومن البيانات المثيرة للاهتمام التي ذكرها المقال ما يلي:

لدى 65% من أصحاب الملايين 3 مصادر للدخل.

لدى 45% من أصحاب الملايين 4 مصادر للدخل.

لدى 29% من أصحاب الملايين 5 أو أكثر من مصادر الدخل.

وأكد الكاتب أن وجود تدفقات دخل متعددة تعد أداة قوية لبناء الثروة، لأن التدفقات الصحيحة يمكن أن تزيد ثروتك "من دون مجهود".