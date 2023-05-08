8 عناصر تمنحك ميزة تنافسية لمشروعك.. تعرف عليها

تعرف "الميزة التنافسية" بأنها امتلاك الشركة ميزة تسمح لها بتحقيق قيمة مضافة تنفرد بها عن غيرها من الشركات، وتتميز بها عن المنافسين.

وتشكل الميزة التنافسية عنصرا بالغ الأهمية يساعد في تسويق المنتجات وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وتحتاج الشركات الريادية إلى امتلاك ميزة تنافسية تمنحها الأفضلية في سباق التنافس مع غيرها من المشاريع، أو على الأقل تجعل المشروع رائدا مقارنة بالمشروعات المنافسة.

ونشر موقع "فوربس" (Forbes) الأميركي تقريرا كتبه ألكسندرو كريمادس تحدث فيه عن كيف تخلق الميزة التنافسية لمشروعك بأفكار إبداعية؟

وأشار الكاتب إلى أنه كل عام يتم تأسيس 30 مليون مشروع صغير في جميع أنحاء العالم، يحقق التميز 1% منها فقط.

ولتحديد ميزة تنافسية لشركتك يجب عليك دراسة العديد من العوامل، ومن أهمها ما يلي:

فحص المشروع بدقة

حتى تستطيع أن تقدم ميزة تنافسية قوية لعملائك، يجب عليك أن تبدأ دراسة المعايير العامة التقليدية؛ مثل تقديم الخدمة بسعر أقل، أو بشكل أسرع، أو التميز من خلال خدمة العملاء، أو اختيار موقع ملائم، أو تقديم جودة أفضل من الآخرين.

ولكي تصل إلى ميزتك التنافسية يجب عليك أن تقوم بتحليل نقاط قوة المنافسين وضعفهم، ثم تبحث عن كل طريقة ممكنة يمكن من خلالها استغلال تلك التحليلات لصالحك.

فهم عقلية العملاء

إذا كانت شركتك تتعامل مع عملاء فيجب عليك فهم العناصر التالية بدقة:

ما صفات الجمهور المستهدف؟

رجال أو نساء؟

صغار السن أو كبار؟

متزوجون أو غير متزوجين؟

هل يعيشون على بعد مسافة صغيرة من موقعك أو كبيرة؟

ما متوسط دخلهم ومدخراتهم؟

هل يمكنك أن تستهدف فئة من الجمهور مختلفة عن فئة عملاء المنافس؟

اختبار نقاط القوة المميزة

في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تتواصل بشكل مباشر مع العملاء من أجل الوصول لإجابة ذلك السؤال، سواء من خلال الاستفسار الشفوي أو ملء الاستبيانات الورقية والإلكترونية.

راقب أنشطة المنافسين

تذكر أنك بحاجة دائما إلى تقديم ميزة على الأقل واحدة يعجز المنافسون عن تقديمها للعملاء، ولكي تستطيع تحقيق ذلك يجب عليك أن تدرس بدقة نقاط قوة المنافسين ونقاط ضعفهم؛ وبناء على ذلك اصنع قائمة بالأسباب التي قد تدفع العميل إلى اختيار التعامل مع مشروعك التجاري.

وقد تكون بحاجة إلى التفكير في عناصر مثل نوعية المنتجات والخدمات والأسعار والموقع والتسويق.

وحدد تقرير آخر نشره موقع "أونر" (Owner) العديد من العناصر التي تساعد في الحصول على ميزة تنافسية لمشروعك بأفكار إبداعية، ومن أهمها:

العلامة التجارية

من أهم العناصر التي تساعدك على امتلاك ميزة تنافسية هو التسويق الجيد لعلامتك التجارية، عبر ربط جودة ما تقدمه من منتج بشعارك التجاري؛ فمثلا عندما تسمع الاسم التجاري لأجهزة "آبل" الإلكترونية يكون لديك استعداد لشراء أي منتج جديد منهم حتى إذا لم تقم باختباره بنفسك، ويكفي أنك تثق في العلامة التجارية وما تنتجه من أجهزة.

الأسعار المدروسة

من أهم العناصر التي تمنح التميز على منافسيك هو السعر. وإذا كان بإمكانك تقديم خدمات مثل خدمات شركات أخرى تنافسها بالجودة نفسها وبسعر أقل فمن المؤكد أنك ستتمكن من الاستحواذ على عملاء تلك الشركات وجذبهم إليك بكل سهولة.

جمع المعلومات

تعد قاعدة بيانات العملاء ومعلومات المنافسين وغيرها من الأمور المهمة التي يمكن أن تكون بمثابة مفتاحك نحو السيطرة على السوق، وإذا كنت تعرف نقاط قوة خصمك وضعفه فيمكنك منافسته بسهولة، وإذا كنت تعرف احتياجات العملاء ورغباتهم فيمكنك تقديمها لهم بسهولة وتستأثر بهذه الميزة التنافسية لصالح علامتك التجارية.

الاعتماد على التكنولوجيا

تأكد أنه كلما استخدمت التطبيقات الحديثة وسهلت التعامل بينك وبين عملائك فستحصل على ميزة تنافسية قوية.

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملك يجذب مزيدا من العملاء ويسهل التعامل معهم ويشعرهم بالرفاهية، لذلك قم بتوظيف التكنولوجيا لزيادة ولاء العملاء لشركتك واجعلهم أكثر ارتباطا بها.