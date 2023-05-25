خطوة بخطوة.. كيف تؤسس مشروع مقهى صغير مربح وناجح

امتلاك مقهى صغير ناجح حلم راود كثيرا من الشباب، فهو مشروع بسيط لا يحتاج إلى خبرة كبيرة، وفي الوقت نفسه يحقق لك طموح امتلاك مشروع صغير.

ومن أهم أسباب نجاح مشروع المقهى أنه لا يحتاج إلى إمكانات كبيرة، وهو فكرة قد تكون مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح.

وتنقسم مشروعات المقاهي إلى نوعين:

النوع الأول يتضمن الحصول على امتياز تجاري لاسم مقهى معروف، سواء في بلدك أو إقليميا، وفي هذه الحالة ستكون مقيدا بقائمة من المشروبات التي تقدمها لعملائك، وفي أغلب الحالات يقدّم لك صاحب الامتياز الدعم اللازم لتقديم هذه المنتجات بنفس الجودة التي اشتهر بها.

أما النوع الثاني فهو أن تفتتح مقهى محليا يكون مشروعك الخاص، بداية من الفكرة إلى اختيار المكان وقائمة المشروبات وأنواع القهوة التي تقدمها لعملائك.

موقع "فوربس" (Forbes) الأميركي نشر تقريرا كتبته ناتلي كيوسن، تحدثت فيه عن أبرز خطوات إنشاء مقهى صغير ناجح ومربح.

فذكرت الكاتبة أن عدد أكواب القهوة التي يشربها الناس في جميع أنحاء العالم قُدّر بـ2.5 مليار كوب يوميا، وأشارت إلى نمو مبيعات القهوة بنسبة 67% عام 2022.

وقالت كيوسن إن تأسيس مشروع مقهى صغير ناجح يمرّ عبر تجهيز خطة عمل تتضمن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، والتركيز على أهم الخطوات التي يجب إنجازها، وتحديد جدول زمني، ومعرفة الخطوات القانونية قبل افتتاح المشروع.

تفاصيل خطة العمل

ويجب أن تشمل خطة العمل العديد من العناصر، ومنها:

الملخص التنفيذي.

الوصف التنفيذي لأهداف المقهى.

المنتجات والخدمات.

فريق الإدارة.

تحليل السوق.

الخطة المالية.

ويجب أن تكون خطة العمل هي الخريطة التي تعتمد عليها للتخطيط لمستقبل مشروعك، ولاتخاذ القرارات المهمة وتحسين احتمالات النجاح وتجنب المشاكل التي قد تتعرض لها في المستقبل. ومن الأفضل أن تعرض خطة عملك على ذوي الخبرة أو من لديهم أفكار لتطوير العمل، كما أن من الهم إطلاع موظفيك عليها والاستفادة من آرائهم.

وفي تقرير آخر نشره موقع "سمول بيزنسس" (Small Business) الخاص بالمشروعات الصغيرة، ذكرت الكاتبة إليزابيث ناتر أهم عناصر دراسة الجدوى لإنشاء مشروع مقهى ناجح، وهذه العناصر هي:

الموقع المناسب

تعد هذه أهم خطوة في تنفيذ مشروعك، إذ يجب عليك أن تخصص الوقت الكافي لاختيار أفضل مكان لمشروعك، لأن ذلك قد يكون السبب الرئيسي لنجاح المشروع أو فشله.

ويجب أن تستهدف أماكن العمل وتجمعات الموظفين أو الطلبة، واحرص على توفر أماكن كافية لسيارات العملاء.

وعند استكشاف المكان، حاول أن تتعرف على التجارب السابقة في المنطقة، ودراسة أسباب نجاحها أو فشلها.





تنسيق المكان والديكور

احرص على اختيار أعمال الديكور المناسبة للهوية التجارية التي تضعها في ذهنك، لأن الاهتمام بالتفاصيل أمر مهم، ومن الأفضل الاستعانة بمتخصص في الديكور يحدد لك سمتا عاما للمكان بحسب طبيعة الجمهور الذي تستهدفه.

ويجب أن يكون المكان مريحا وإضاءته مميزة، وتصلح سواء لتناول الطعام أو للجلوس للدردشة أو القراء والعمل.

المعدات اللازمة

يجب أن تشتري المعدات اللازمة لإدارة المقهى، ويجب أن تضمن لك هذه المعدات إعداد المشروبات والطعام بالسرعة والجودة المطلوبة لتحقيق رضا عملائك.

في بعض الأحيان هناك معدات للإيجار يمكنك الاستعانة بها في البداية، لكن تأكد من سلامة هذه المعدات وقدرتها على العمل بشكل سليم وصحي.

قائمة الطعام والشراب

لن يعود الناس إلى مقهاك إذا لم تكن قائمة الطعام والشراب مفضلة لديهم. ويجب أن تشتمل القائمة على العديد من الاختيارات التي تناسب معظم الأذواق، ومن الأفضل أن تكون محدودة نوعا ما في بدايات المشروع.

ومن الضروري أن تكون لديك الخبرة الكافية لصنع الأصناف الموجودة في قائمتك مهما كان حجمها وتنوع اختياراتها.





العلاقة بالموردين

ركز على تكوين علاقات جيدة وكافية لتحصل على أفضل المنتجات الغذائية بأفضل الأسعار من الموردين الموثوقين، إذ سيكون من الصعب عليك النجاح دون الحصول على منتجات جيدة في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.

اختيار العاملين

يعتبر العاملون في المشروع هم عموده الفقري. وتذكر أنهم واجهة مشروعك، لذلك يجب اختيارهم بعناية عبر مقابلات شخصية تتأكد خلالها من قدرتهم على التعامل مع العملاء وتحقيق الأهداف التي رسمتها.

الافتتاح في الوقت المناسب

افتتح مشروعك حينما تنتهي من تحضير وتنفيذ كل شيء في خطتك، ويجب أن يكون الافتتاح خاليا من المشاكل والعيوب قدر الإمكان.

فكّر أيضا في أنسب يوم وموعد للافتتاح، واسأل نفسك: ما الوقت المناسب لحضور الزبائن المستهدفين؟ هل هو صباح يوم عمل أم أثناء استراحة الغداء أم في عطلة نهاية الأسبوع؟