7 خطوات للنجاح.. النصائح الذهبية لأشهر رواد الأعمال

على مدى السنوات الماضية، تحدث الكثيرون من مشاهير رواد الأعمال بالنصائح والعِبَر المستوحاة من تجاربهم الناجحة. وبالطبع يمكنك زيادة فرصك في النجاح من خلال اتباع هذه النصائح. وكما يقول الحكماء يصبح السير على المسار الذي جربه الآخرون أسهل إذا كنت تعرف التحديات التي واجهوها.

في هذا التقرير، تستعرض مجلة "إنتربرينور" (Entrepreneur) الأميركية أهم النصائح المهمة من تجارب رواد الأعمال الناجحين.

جيف بيزوس: استفد من النقد البنّاء.

إيلون ماسك: كن مستعدا للقيام بكل ما يتطلبه العمل، مهما بلغ عدد الساعات أو المجهود.

أندرو كارنيجي: تحديد الأهداف يمكن أن يجعلك أكثر نجاحا 10 مرات.

والت ديزني: احلم، اختبر أحلامك، وتجرأ على المخاطرة.

بيل غيتس: لا تتخذ نفس القرار مرتين.





رائد الأعمال الياباني المعروف تاداشي ياناي: اقرأ كتب رواد الأعمال الناجحين.

مارك زوكربيرغ: ابدأ بالعمل الذي تحبه.

رائد الأعمال الأميركي روبرت نويس: الابتكار هو كل شيء.

رائدة الأعمال الأميركية جاكلين مارس: نفذ ما يريده العملاء.

رائد الأعمال الأميركي جيم رون: ثروتك الأولى هي التعليم الذاتي.

رائدة الأعمال الأميركية آن سويني: حدد النجاح وفقا لشروطك الخاصة.

وفي تقرير آخر نشره موقع "إنديد" (Indeed) الأميركي قالت الكاتبة إيرين ويك إن هناك 7 خطوات يمكنك اتباعها لتصبح رائد أعمال ناجحا:

１. تحديد المشكلة

لا بد أن تكون الخطوة الأولى هي فكرة رائعة ثم خطة ناجحة. ويجب أن تكون فكرة رائد الأعمال غير تقليدية ولكن في الوقت نفسه قابلة للتنفيذ.

２. توسيع نطاق التعليم

التعليم ضروري في تنفيذ المشاريع. ولا بد أن يكون رائد الأعمال مؤهلا سواء بحصوله على درجة جامعية أو تدريب مهني أو مجموعة متنوعة من الخبرات العملية.

ويجب أن يرغب رائد الأعمال في تعلم أساسيات العمل ومعرفة المفردات الخاصة به، بالإضافة إلى امتلاك فطنة تجارية قوية، إذ تحدث المشاكل بشكل متكرر عند بدء عمل تجاري، ومعرفة كيفية التغلب عليها أمر حيوي لكيان يزدهر.

من الأفضل أن يكون المستثمر مؤهلا في الخبرات التالية:

إدارة الأعمال.

تحليل الأعمال.

الاقتصاد والتمويل.

المحاسبة.

التسويق والإعلان.

علاقات العمل.

الأعمال العالمية.

إستراتيجيات المشاريع وإدارتها.





３. بناء شبكة من العلاقات

قد يكون بدء مشروع تجاري أمرا صعبا، ولكن يمكنك تسهيل تلك المهمة من خلال طلب المساعدة من متخصصين أو مرشدين آخرين.

ويمكن لأولئك الذين لديهم القدرة على التواصل وإجراء اتصالات جديدة بمن لديهم الخبرة الحصول على فوائد قيّمة. كما أن جهات الاتصال هذه تقدم في بعض الأحيان نصائح قيّمة أو فرصا جديدة كبرى.

ابحث عن رواد الأعمال من بين أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الجيران أو شبكات خريجي الجامعات وتواصل معهم لإجراء مقابلات. واعتبر نفسك مراسلا استقصائيا واجعل هدفك أن تتعلم شيئين إلى 3 أشياء من كل منهم حول ريادة الأعمال.

أيضا، خذ الوقت الكافي للتعرف على المستثمرين والجهات التي تمنح تمويلا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة.

4. الوصول إلى الاستقرار المالي

على الرغم من أنه من الممكن الحصول على رأس مال إضافي، ينصح الخبراء بأن يمتلك رواد الأعمال الجدد قدرا مناسبا من المدخرات، لأنهم قد يخسرون المال في بداية العمل.

ويجد العديد من رواد الأعمال أنهم بدؤوا بالفعل في جني الأرباح في غضون 3 إلى 5 سنوات ويمكن أن يتغير الكثير في السوق خلال تلك الفترة، ولذلك لا تتردد في العمل مع خبير مالي في سنواتك الأولى.

5. حل المشكلات

لا يوجد عمل بلا مشاكل وتزداد المشاكل كلما كان العمل ناشئا.

وتعد مهارة حل المشكلات من مهارات رواد الأعمال الضرورية، حيث يجب أن تكون لديهم القدرة على التعامل مع المشكلات بالطريقة الصحيحة، من أجل الوصول للحلول المناسبة، التي تساعد على التخلص من العقبات، مع فعل ذلك بأفضل فاعلية ممكنة من خلال توفير الوقت والمجهود والتكلفة المدفوعة لتنفيذ الحل.

6. اختبر الفكرة

فكرة صاحب المشروع من المؤكد أنها راسخة في ذهنه، لكن لا بد من اختبارها.

وتعد مرحلة الاختبار من أساسيات ريادة الأعمال، فلا يمكن تجاهل قيمتها وأثرها الكبير على المشروعات، إذ يمكن من خلالها توفير الكثير من الوقت والمجهود والمال، فيوضح الاختبار مدى رضا العملاء عن الفكرة، وبالتالي يمكن الاستمرار في العمل بناءً على ذلك، أو إجراء التعديلات المناسبة.

7. الحصول على تمويل

من الجيد أن تكون لديك مدخرات يمكنك الاعتماد عليها، لكن رائد الأعمال قد يحتاج إلى الكثير من الأموال لبدء العمل.