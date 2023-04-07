عصاميون أم ورثوا الثراء؟.. أغنى 5 مليارديرات تحت سن الثلاثين في 2023

نشرت مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية تصنيفها السنوي لأثرياء العالم عام 2023، وضمت قائمتها 2640 مليارديرا، مقارنة بقائمة العام الماضي التي ضمت 2668 مليارديرا.

يبلغ متوسط عمر المليارديرات على قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2023 نحو 65 عاما، وأكبر المليارديرات سنا هو رجل الأعمال البارز في مجال التأمين جورج جوزيف، البالغ من العمر 101 عام.

وتشمل القائمة 15 شابا تتعدى ثرواتهم المليار دولار وأعمارهم لم تتجاوز الـ30 بعد، مقارنة بـ30 اسما في قائمة العام الماضي.

ومن بين الـ15 مليارديرا، ورث 11 منهم ثرواتهم، و4 فقط منهم من رواد الأعمال العصاميين.

يبلغ إجمالي ثروة هؤلاء الشباب الـ15 نحو 64 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن عام 2022. وتمثل ثرواتهم مجتمعين 0.6% فقط من أثرياء العالم.

وجاء ترتيب أصغر 5 مليارديرات في العالم بعمر30 عاما أو أقل كما يلي:

مارك ماتشيتز (Mark Mateschitz)

يبلغ مارك من العمر 30 عاما وهو نمساوي الجنسية وتبلغ ثروته 34.7 مليار دولار. اكتسب مارك ثروته من شركة "ريد بُل" (Red Bull) العالمية المنتجة لمشروبات الطاقة. ورث مارك 49% من الشركة بعد وفاة والده، وهو حاليا يساهم في إدارة الشركة.

غوستاف ماغنار ويتزو (Gustave Magnar Witzo)

يبلغ غوستاف من العمر 29 عاما وهو نرويجي الجنسية وتبلغ ثروته 2.7 مليار دولار. يمتلك غوستاف ما يقرب من نصف شركة تربية الأسماك "سالمار إيه إس إيه" (SalMar ASA)، وتعرف الشركة بتربية أسماك السلمون. وورث غوستاف الشركة عن والده ولا يقوم بأي دور تشغيلي في الشركة حاليا، ويعمل مستثمرا في مجال العقارات والتكنولوجيا الناشئة.

ميشال سترناد (Michael Strand)

يبلغ ميشال من العمر 30 عاما وتبلغ ثروته 2 مليار دولار. وهو من مواليد جمهورية التشيك واكتسب ثروته من تجارة الأسلحة.

تعد شركته من أكبر موردي الذخيرة والمعدات الحربية للجيش الأوكراني، وبلغت مبيعات شركته 620 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022. وورث الشركة بالكامل عن والده ويديرها حاليا بنفسه.

بالمر لوكي (Palmer Freeman Luckey)

يبلغ بالمر من العمر 30 عاما وهو أميركي الجنسية وتبلغ صافي ثروته 1.7 مليار دولار. يعد لوكي رائد أعمال بارزا، أسس شركة "أوكولس" (Oculus) لصناعة سماعات الواقع الافتراضي وباعها لشركة فيسبوك مقابل ملياري دولار عام 2014. ثم جمعت شركته الناشئة "أندوريل" (Anduril) للتكنولوجيا الدفاعية 1.5 مليار دولار بتقييم 8.5 مليارات دولار ديسمبر/كانون الأول. ويعد من أكبر موردي الطائرات المسيرة ومنتجات المراقبة لوزارة الدفاع الأميركية، وتنتج شركته أنظمة دفاعية إلكترونية.

بن فرانسيس (Benjamin David Francis)

يبلغ بن فرانسيس من العمر 30 عاما وهو بريطاني الجنسية، صافي ثروته 1.2 مليار دولار.

يعرف فرانسيس بأنه من أشهر العصاميين الشباب في بريطانيا، فقد عمل في توصيل طلبات البيتزا في صغره، ثم قرر تأسيس شركة ناشئة للملابس الرياضية تحمل اسم "جيم شارك" (Gymshark) عام 2012، وكان يبلغ 19 عاما حينها.

قام بتصنيع قطع ملابس شركته الأولى في مرآب والديه في مدينة برمنغهام، وجذب المؤثرين في رفع الأثقال للترويج لعلامته التجارية ولاقت نجاحا باهرا. بلغت مبيعات شركته أكثر من 500 مليون دولار عام 2021.