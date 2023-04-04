"فيرجن أوربت" لإطلاق الأقمار الصناعية تتقدم بطلب الحماية من الإفلاس

تقدمت شركة الصواريخ "فيرجن أوربت" (Virgin Orbit Holdings) التي أسسها الملياردير البريطاني السير ريتشارد برانسون بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن فشلت الشركة في إطلاق الأقمار الصناعية الأخيرة من بريطانيا وتأمين التمويل اللازم لمواصلة أعمالها.

وقالت الشركة -التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها في بيان- إنها تقدمت بطلب الإفلاس وفقا للفصل 11؛ مما يعني أنه يمكنها الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية أثناء إعادة هيكلة ديونها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة دان هارت -في البيان المنشور على موقع "بلومبرغ" (Bloomberg)- "في حين أننا بذلنا جهودا كبيرة لمعالجة وضعنا المالي وتأمين تمويل إضافي، يجب علينا في نهاية المطاف أن نفعل ما هو أفضل للأعمال".

وأضاف هارت أن "الشركة تمتلك تقنية متقدمة للغاية، وبذلنا جهودا كبيرة للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهنا، ولكن في النهاية يجب أن نفعل ما هو الأفضل للأعمال، وفي هذه المرحلة نعتقد أن التقدم للحماية من الإفلاس يمثل أفضل مسار للمضي قدما لتحديد عملية بيع فعالة وتعظيم القيمة". وأكد أن "فيرجن أوربت" ستركز الآن على إيجاد مشتر للأعمال وتوضيح مستقبل الشركة لعملائها وموظفيها.

تقنية الإطلاق الجوي

وبدأت الشركة العمل في إطلاق الصواريخ رسميا عام 2017 كفرع من "فيرجين غالاكتيك" (Virgin Galactic)، وتركزت أعمالها على إطلاق أقمار صناعية صغيرة في المدار.

وعلى عكس بعض المنافسين الذين يطلقون الصواريخ من الأرض، تستخدم "فيرجن أوربت" تقنية معروفة باسم الإطلاق الجوي، حيث يتم الإطلاق عبر مركبتها المدارية "لانشر ون" (LauncherOne) من ارتفاع عال حيث تكون مثبتة أسفل جناح طائرة "بوينغ 747" المعدلة.

بدأت الشركة تطوير مركبتها المدارية في "فيرجن غالاكتيك" قبل سنوات من إطلاق الأقمار الصناعية رسميا.

وأطلقت "فيرجن أوربت" بنجاح مهمتها الأولى إلى المدار في يناير/كانون الأول 2021، وأكملت 4 رحلات ناجحة حتى عام 2022.

وواجهت الشركة مشكلة في يناير/كانون الثاني الماضي عندما فشل أحد صواريخها في الوصول إلى المدار بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك.

وعلى صعيد تداولات سهم الشركة في البورصة الأميركية فقد انخفض السهم 3% في نهاية جلسة أمس.

ويأتي إعلان الإفلاس بعد أيام فقط من إعلان شركة "فيرجن أوربت" أنها ستسرح نحو 85% من قوتها العاملة لتقليل النفقات لأنها لا تستطيع تأمين تمويل إضافي.