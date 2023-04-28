استعد للثروة.. 10 خطوات لتدخل نادي المليونيرات قبل سن الثلاثين

مَن منا لا يحلم أن يكون مليونيرا؟!.. وكما يقول الحكماء أقصر خطوات النجاح هي تتبع خطوات من سبقك.

تحوّل غرانت كاردون من شخص مقيّد بالديون في سن 21 عاما إلى مليونير عصامي ببلوغه الثلاثين. وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) الأميركي، نقلت الكاتبة كاثلين إلكينز عن غرانت كاردون أن الخطوة الأولى لتصبح مليونيرا تتمثل في التركيز على زيادة دخلك.

وأشار المليونير الشاب إلى أن دخله "كان لا يتجاوز 3 آلاف دولار في الشهر، وبعد 9 سنوات أصبح 20 ألف دولار في الشهر"، وأكد أن كسب المال ليس أمرا سهلا، ولكن هناك خيارات دائما أمام الناس لتحقيق ما يحلمون به، ومن أهم النصائح التي ذكرها المليونير الشاب ما يلي:

طوّر مصادر دخل متعددة

إحدى الطرق لكسب المزيد من المال تكمن في زيادة مصادر الدخل الخاصة بك، وقد وجد المؤلف توماس سي كورلي، في دراسة أجراها عن المليونيرات العصاميين والتي استمرت لـ5 سنوات، أن للعديد منهم مصادر دخل متعددة.

وتشمل هذه المصادر الإضافية الإيجارات العقارية والاستثمارات في سوق الأسهم والملكية الجزئية في الأعمال التجارية الثانوية، وقال كورلي "كلما زاد عدد مصادر الدخل التي تُنشئها، زاد ربحك".





وفّر المال بنيّة الاستثمار

وفقا لكاردون، يجب أن يكون السبب الوحيد لتوفير المال هو استثمارك له لاحقا. ضع أموالك في حسابات مضمونة ولا تستخدم هذه الحسابات أبدا لأي شيء، ولا حتى في حالات الطوارئ، فسيجبرك ذلك على متابعة زيادة الدخل.

استثمر في نفسك

إن العديد من الناس الناجحين والأثرياء في العصر الحديث هم من محبي القراءة، لنأخذ على سبيل المثال تقديرات وارن بافت، الذي يشير إلى أنه يخصص 80% من يوم عمله للقراءة.

التخلي عن الراتب الثابت

أوضح التقرير أن الأغنياء غالبا ما يعملون لحسابهم الخاص ويحددون حجم رواتبهم الخاصة. وفي هذا الصدد، يقول كاردون إن الأمر ليس أنه لا يوجد أشخاص حول العالم يعملون على مدار الساعة للحصول على راتب، ولكن في معظم الأحيان يكون هذا هو المسار الأبطأ نحو الرخاء، ويُروّج له باعتباره الأكثر أمانا، ويعرف العظماء أن العمل الحر هو أسرع طريق للثروة.

في الوقت الذي يستمر فيه رواد الأعمال في تكوين ثرواتهم، فإن الأشخاص العاديين يستقرون على رواتب ثابتة ويفوّتون فرصة تجميع ثروة ضخمة.

وفي تقرير آخر نشره موقع "إينفستد ووليت" (Invested Wallet) الأميركي المعنِي بشؤون الاستثمار تؤكد الكاتبة ثيريثا بدفورد أن الطريق نحو الثراء السريع يفترض مباشرة العمل منذ اللحظة الأولى وألا يتم تأجيل أي شيء إلى الغد. وذكرت الكاتبة عدة نصائح قد تساعدك في المضي قدما في رحلتك لجني الأموال، من أهمها مايلي:

لا تضارب بأموالك

بالطبع قد تكون المضاربة طريقة سريعة لكسب بعض المال؛ لكنها أيضا طريقة أسرع لفقدانه. لكي تصبح ثريا بسرعة ليس لديك وقت لإضاعة المال مما يعني أنه ليس لديك وقت للمضاربة بأموالك. عليك أن تنخرط في استثمارات ذات نسب عوائد قوية.

ابدأ نشاطا تجاريا

أصحاب المشاريع لديهم سيطرة أكبر على أرباحهم المحتملة أكثر من الموظفين. إنهم يتحكمون في قرارات تنمية الشركة وتغيير هوامش الربح. وتؤدي الأرباح الكبيرة إلى مداخيل أكبر وأكبر لأصحاب المشاريع، ويمكن أن تكون رحلتهم من الفقر المدقع إلى الثراء رحلة صعبة؛ لكن قد يكون المردود غير محدود عند بحثهم عن الثراء.





ضع خطة مرنة واتبعها

يوضح الخبير المالي مورغان هوسل في كتابه "سيكولوجية المال" (The Psychology of Money) أن عددا لا يحصى من الأشخاص فقدوا الملايين لأنهم شعروا أنه ليس لديهم ما يكفي منه. لذلك من المهم إدراك متى يكون المال كافيا.

لتكون ناجحا، حدد أهدافا ذكية وقابلة للقياس والتحقيق وواقعية ومستندة إلى الوقت، ثم ضع خطة للوصول إلى تلك الأهداف واتبعها. بالتأكيد، هناك أوقات قد تضطر فيها إلى تعديل خطتك. لذلك فإن المرونة ضرورية. قم بإنشاء هامش أمان في خطتك من خلال وجود ميزانية وخطة طوارئ وتفكير مرن وجدول زمني واقعي.

خُض مخاطر محسوبة

هناك دائما مخاطرة في عالم الاستثمار والأعمال كما أن للعوائق الجانبية مخاطر أيضا. المخاطرة متأصلة في الثراء. ومع ذلك، ضع في اعتبارك خوض المخاطر المحسوبة. كن دوما على دراية كافية بالإيجابيات والسلبيات أثناء بناء خطة بهدف تعظيم المكافآت وتقليل الخسائر.

قم باستثمارات ذكية

الاستثمارات الذكية ضرورية لتحقيق الثراء. ولا يمكنك تحمل خسارة المال عندما تريد الثراء بسرعة. بالطبع، لا تستثمر بأموال لا تملكها. ولا تستخدم المال الذي تحتاجه لتغطية نفقات المعيشة ولا تلجأ إلى الديون من أجل بدء رحلة الاستثمار.

تعلم التمويل الشخصي

هناك الكثير لنتعلمه حول المال وبناء الثروة. ابدأ القراءة لمدة 20 دقيقة كل يوم حول موضوعات مثل الاستثمار وإدارة الأموال والديون والتخطيط للتقاعد وما بعده. ويمكنك أيضا الاطلاع على المدونات وتسجيلات البودكاست حول التمويل والاستثمارات الشخصية، إذ لا يهم كم تعرف، فهناك دائما المزيد لتتعلمه.