خطوة بخطوة.. دليلك الشامل لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروعك

يحتاج رواد الأعمال للمستندات التي تحتوي على أهم الأرقام الرئيسية لمشروعهم للتحدث من خلالها للمستثمرين. وبالإضافة إلى قيمة "دراسة جدوى" (Feasibility Study) كلغة مشتركة للتواصل بين أصحاب المشاريع والممولين، تتيح لك هذه الدراسة فهم مدى جدوى العمل، فهي الأساس الذي تقوم عليه خطة مشروعك.

وكما يوحي الاسم، فأنت تسأل هل هذا المشروع مجدٍ وممكن أم لا؟ هل لديك الأشخاص والأدوات والموارد اللازمة لمشروعك؟ هل سيوفر لك المشروع العائد الذي تتوقعه من الاستثمار فيه "عائد الاستثمار" (Return on Investment)؟

عن طريق الإجابة عن هذه الأسئلة تستطيع التمييز بين الفرص التي تستحق العناء، والمخاطر التي قد تهدد مشروعك.

ونشر موقع "ذا موتلي فول" (Motley Fool) الأميركي المعني بشؤون الاستثمار تقريرا للكاتب نيكولوس موربوس تحدث فيه عن أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية وخطوات تنفيذها.

وأشار الكاتب في بداية تقريره إلى أن دراسة جدوى المشروع تعد عملية تصميم أولية يمكن من خلالها شرح المشروع وتقييمه وتحليل مختلف جوانبه، سواء الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو التكنولوجية.

خصائص ومعايير دراسة الجدوى الاقتصادية

هناك مجموعة من الخصائص والمعايير التي تشكل دراسة الجدوى، أهمها 5 أسئلة يجب أن تجيب الدراسة عنها:

1- هل هذه الخطة مجدية من الناحية التقنية؟

يجب أن تحدد الإجابة عن هذا السؤال بشكل واضح ما إذا كان مشروعك يمتلك المصادر التقنية اللازمة من معدات وأصول تقنية، وهل تتوافق مع متطلبات المشروع.

2- ما المتطلبات القانونية؟

الإجابة عن السؤال يجب أن تحتوي على كافة المستلزمات المطلوبة لكي يستوفي مشروعك جميع المتطلبات والقوانين واللوائح اللازمة لإتمام هذا المشروع، بدءا من قوانين حماية البيانات ووصولا إلى متطلبات البناء.

3- هل هذه الخطة مجدية من الناحية التشغيلية؟

إجابة هذا السؤال يجب أن توضح هل تكلفة تنفيذ المشروع مقبولة ومستدامة.

4- هل خطة المشروع مجدية خلال مدة زمنية معقولة؟

بمعنى آخر هل تملك الأدوات التي تكفي لإتمام المشروع خلال وقت وميزانية محددين. إجابة هذا السؤال يجب أن تشمل جدولا زمنيا واقعيا لتنفيذ مشروعك وإتمامه.

5- هل خطة المشروع مجدية اقتصاديا؟

هذا هو السؤال الأهم في دراسة الجدوى الاقتصادية. وإجابة هذا السؤال يجب أن تحدد لك القيمة المفترضة اللازمة لتبرير تكلفة المشروع من خلال عدة عوامل تتضمن الآتي:

ربحية المشروع (هل هو مربح أم لا؟).

التكلفة الإجمالية لإتمام المشروع.

الاستثمارات التقديرية من الأطراف الخارجية.

عناصر دراسة جدوى مشروع

تحتاج دراسة جدوى مشروع إلى مجموعة من العناصر المتكاملة التي تجمع كافة المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرار تأسيس المشروع.

ونشر موقع الأبحاث العلمي الأميركي "ريسرش جيت" (Research Gate) تقريرا مفصلا يشمل كافة عناصر دراسة الجدوى وشرحا تفصيليا لكل عنصر يمكن لأي صاحب مشروعه الاستعانة به.

وجاءت عناصر دراسة الجدوى وفق التقرير المنشور كما يلي:

الدراسة التسويقية

وتشمل العناصر التالية:

تحديد السوق المستهدف.

تحليل المنافسين.

وصف المنتج والتسعير.

الدراسة الفنية

وتشمل العناصر التالية:

الدراسة التشغيلية.

الشكل الإداري.

القوانين النافذة.

الشكل القانوني للشركة أو المشروع.

"تحليل الفرص والتهديدات" (SWOT).

الدراسة المالية

وتشمل العناصر التالية: