تعثر سعر البيتكوين عند 30 ألف دولار.. قواعد جديدة لتنظيم العملات الرقمية في أوروبا

بهدف تعزيز حماية المستهلك وتوفير ضمانات ضد التلاعب بالسوق والجرائم المالية، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة للعملات الرقمية اليوم الخميس، في خطوة تعد الأولى بين دول العالم، بينما لا يزال العديد من الهيئات الناظمة تحاول تنظيم هذا القطاع.

وبموجب التشريع الأوروبي الجديد، فقد أفلت نقل الأصول الافتراضية، مثل عملة "بيتكوين"، من التشريعات الأوروبية المتعلقة بالخدمات المالية ولكن سيتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية التسجيل وتقديم بيانات دقيقة عن هويتهم إذا كانوا يرغبون في العمل داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت التشريعات الجديدة إلى تطبيق "قاعدة سفر الأموال"، المستخدمة في التمويل التقليدي، على عمليات نقل الأصول الرقمية في المستقبل.

وستجبر هذه القاعدة مزودي خدمة الأصول الرقمية على تقديم معلومات معينة حول العملاء والمعاملات إلى المؤسسة المالية التي تتلقّى هذه المعاملات.

وبهدف حماية البيئة، سيتعين على أكبر مزودي هذه الخدمة الإفصاح عن حجم استهلاكهم للطاقة.

وقالت النائبة الأوروبية، أورور لالوك، خلال المناقشات، أمس الأربعاء، "سيتمكن اللاعبون في مجال العملات الرقمية من بدء تطبيق قواعد أساسية للتمويل التقليدي، إنه أمر جيد، إنه أفضل من لا شيء، لكن هل يكفي؟ لا".

وتضاعفت المعاملات غير المشروعة بأصول رقمية في العام 2022 وبلغت 21 مليار دولار تقريبا، رغم تقلص السوق، وفقا لمنصة البيانات "تشين أناليسيس" (Chain Analysis)، والنكسات التي حدثت في الأشهر الأخيرة بما في ذلك إفلاس مصارف ومنصات مثل "إف تي إكس" (FTX)، التي هزّت عالم العملات الرقمية وأعادت إثارة الجدل حول تنظيم هذا القطاع.





حالة السوق

وقد أشار تقرير نشره موقع "كوين كودكس" (coincodex) حول توقعات سعر بيتكوين حاليا، إلى أن بيتكوين تعثرت عند 30 ألف دولار، ولكن النمط السعري في التقلبات الأخيرة للعملة يشير إلى أنها يمكن أن ترتفع فوق هذا المستوى مرة أخرى، وهي في طريقها إلى مكاسب على المدى القصير.

وبعد تراجعها العام الماضي، انتعشت "بيتكوين" بحوالي 74% في عام 2023، مدعومة بتوقعات تخفيف السياسة النقدية الأميركية. لكن الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تهدأ بسبب التضخم المستمر الذي يقوض انتعاش "بيتكوين" والأصول الرقمية الأخرى.

وقد انخفضت "بيتكوين" بحوالي 1% إلى 28 ألفا و860 دولارا منذ صباح اليوم الخميس.

وتراجعت "إيثر" ثاني أكبر العملات المشفرة بنسبة 2% تقريبا، واستمرت في التداول دون ألفي دولار.

وكان أداء العملات مثل "أفلانش" (Avalanche)، و"دوغ كوين" متباينا وغير مستقر بين الارتفاع ثم الهبوط السريع.