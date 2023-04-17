كيف جمع أثرياء العالم أموالهم؟ إليك أهم 10 قطاعات حققت لهم ثروات طائلة

نشرت مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية تقريرا مفصلا عن تنوع الطرق للدخول إلى عالم الأثرياء، وحددت أهم قطاعات الاستثمار التي جنى منها أثرياء العالم أرباحهم.

وفي ما يلي أكبر 10 قطاعات يعمل بها أصحاب المليارات في عام 2023.

1. التمويل والاستثمار

استثمر في قطاع التمويل والاستثمار 372 مليارديرا يشكلون نحو 14% من قائمة أغنى أثرياء العالم. أغنى أثرياء القطاع وأشهرهم رجل الأعمال الأميركي المعروف وارن بافيت الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بيركشاير هاثاواي" (Berkshire Hathaway)، ويبلغ صافي ثروته 106 مليارات دولار.





2. التصنيع

استثمر في قطاع التصنيع 324 مليارديرا يشكلون نحو 12% من قائمة أغنى الأثرياء. وأغنى أثرياء هذا القطاع الملياردير الألماني رينهولد وورث وعائلته، ويبلغ صافي ثروته 29.7 مليار دولار.

3. التكنولوجيا

استثمر في قطاع التكنولوجيا 313 مليارديرا يشكلون نحو 12% من قائمة أغنى أثرياء العالم. وأغنى أثرياء القطاع الأميركي جيف بيزوس مؤسس ومالك شركة "أمازون" (Amazon)، وصحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post)، وشركة الفضاء "بلو أوريجين" (Blue Origin)، وتبلغ ثروته 114 مليار دولار.

4. الموضة والتجزئة

استثمر في قطاع الموضة والتجزئة 266 مليارديرا يشكلون 10% من قائمة أغنى الأثرياء. وأغنى أثرياء القطاع رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة المنتجات الفاخرة "لويفيتون" (LVMH) ويبلغ صافي ثروته 114 مليار دولار، وهو أغنى شخص في العالم.

5. الأغذية والمشروبات

استثمر في قطاع الأغذية والمشروبات 211 مليارديرا يشكلون 8% من قائمة أغنى أثرياء العالم. وأغنى أثرياء القطاع رجل الأعمال الصيني تشونغ شانشان، الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة المياه المعبأة "نانغفو سبرينغ" (Nongfu Spring)، ويمتلك شركة تصنيع اللقاحات "بكين وانتاي بيولوجيكال" (Beijing Wantai Biological)، وصافي ثروته 68 مليار دولار.

6. الرعاية الصحية

استثمر في هذا القطاع 201 ملياردير يشكلون 8% من قائمة أغنى أثرياء العالم. وأغنى أثرياء القطاع الملياردير الهندي سايروس بوناوالا مؤسس معهد "سيروم" للقاحات (Serum Institute of India)، وهو أكبر مصنع للقاحات في العالم من حيث الحجم، ويبلغ صافي ثروته 22.6 مليار دولار.

7. العقارات

استثمر في هذا القطاع 193 مليارديرا يشكلون 7% من قائمة أغنى أثرياء العالم. وأغنى أثرياء القطاع رجل الأعمال الأميركي دونالد برين رئيس مجلس إدارة شركة "إرفين" (Irvine Co) العقارية الكائنة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة. ويبلغ صافي ثروته 17.4 مليار دولار.

8. استثمارات متنوعة

استثمر في هذا القطاع 187 مليارديرا يشكلون 7% من قائمة أغنى أثرياء العالم. وأغنى أثرياء هذه الفئة رجل الأعمال هندي موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية "ريلايانس للصناعات" (Reliance Industries Ltd)، التي تمتلك حصصا في شركات تعمل في مجالات البتروكيميائيات والبترول والغاز والتجزئة والاتصالات. ويبلغ صافي ثروته 83.4 مليار دولار.

9. الطاقة

استثمر في هذا القطاع 100 ملياردير يشكلون 4% من قائمة أغنى أثرياء العالم. وأغنى أثرياء القطاع رجل الأعمال الأميركي جورج قيصر الذي يتولى إدارة شركة عائلته للنفط منذ ستينيات القرن الماضي. ويبلغ صافي ثروته 13.3 مليار دولار.

10. الإعلام والترفيه

استثمر في هذا القطاع 91 مليارديرا يشكلون نحو 3% من قائمة أغنى أثرياء العالم. أغنى أثرياء القطاع مايكل بلومبيرغ رجل الأعمال الأميركي وعمدة مدينة نيويورك سابقا، وهو الشريك المؤسس لشركة الإعلام "بلومبيرغ إل بي" (Bloomberg LP)، ويبلغ صافي ثروته 94.5 مليار دولار.