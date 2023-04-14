كيف ينقذك الدخل السلبي من الإفلاس بعد فقد الوظيفة؟

الدخل السلبي هو الدخل المنتظم الذي يحصل عليه الفرد من مشروع دون حاجة إلى مشاركة مادية من جانبه أو وجوده الفعلي.

ويختلف الدخل السلبي عن الدخل الإيجابي "النشط "، ورغم اسمه فإنه لا يعني الجلوس من دون عمل في انتظار كسب المال، لكن هذا الدخل يتطلب استثمارا ووقتا وأموالا في البداية على الأقل، كما أنه يخضع للضرائب أيضا.

وهناك العديد من الطرق لكسب الدخل السلبي، وفي تقرير نشره موقع "إنفست والت" (Investedwallet) الأميركي، يقول الكاتب براكاش إن مصادر الدخل السلبي تختلف عن مصدر الدخل الثابت الذي تتلقاه من العمل في وظيفة بدوام كامل.

وتعد الإيرادات من هذا النوع من مصادر الدخل بمثابة دخل غير مكتسب.

فما الدخل غير المكتسب؟ وكيف يختلف عن الدخل المكتسب؟

الدخل غير المكتسب

هو دخل من مصادر لا علاقة لها بالعمل أو المجهود الشخصي. في المقابل، يعد الراتب والإكراميات والعمل الحر وبعض المصادر الأخرى دخلا مكتسبا. ويعد جني المال من التدوين دخلا مكتسبا أيضا، رغم أن بعض المدونين قد يعتقدون أنه دخل سلبي.

وتشمل قائمة مصادر الدخل غير المكتسب: الاستثمار، وتوزيعات الأرباح، وتوزيع أرباح رأس المال، والتقاعد، واستحقاقات الضمان الاجتماعي، وتعويضات البطالة، والنفقة، ونفقة الطفل، والهدايا، والميراث، واستحقاقات المحاربين القدامى، والدخل العقاري، والاستحقاقات الإضافية وغيرها.

ومن الضروري معرفة الفرق بين الدخل المكتسب وغير المكتسب لأنه تُفرض عليهما ضرائب مختلفة في العديد من الدول.

أنواع الدخل غير المكتسب

تمثل القائمة أدناه أكثر أنواع الدخل غير المكتسب شيوعًا:

دخل الاستثمار

دخل الاستثمار يمثل الإيرادات الناتجة عن بيع العقارات أو الأسهم. يحقق المستثمر الذي يبيع أصلا من أجل الربح مكاسب رأس مالية. وبالنسبة لمصلحة الضرائب، فإن مكاسب رأس المال تعد دخلا غير مكتسب. ويشمل دخل الاستثمار الفوائد من المدخرات وحسابات سوق المال وشهادات الإيداع وأرباح السندات. وتكون معدلات الضرائب على أرباح رأس المال وإيرادات الفوائد مختلفة.

وفي تقرير آخر نشره موقع "إنسفتوبيديا"(Investopedia) حددت الكاتبة جويلا كاجان أنواع أخرى من الدخل السلبي.

أرباح رأس المال طويلة الأجل

تدفع صناديق الاستثمار المشتركة توزيعات أرباح رأس المال للمساهمين، وتأتي هذه الأموال من بيع الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى المملوكة لصندوق الاستثمار المشترك. ويتم توزيع الأرباح على المساهمين كأرباح رأس مالية. وإذا كان الصندوق المشترك يندرج ضمن حساب خاضع للضريبة، يجب على المساهمين دفع ضرائب على هذا الدخل غير المكتسب.

توزيعات الأرباح

دخل توزيعات الأرباح يأتي من الأموال المدفوعة للمساهمين من أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركات. ويمكن للمستثمر أن يولد دخلا سلبيا وربما يعيش على أرباح الأسهم. وفي ما يتعلق بالضرائب، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كانت أرباح الأسهم عادية أو مؤهلة. وتخضع توزيعات الأرباح العادية لمعدل ضريبة الدخل العادي، في حين تخضع أرباح الأسهم المؤهلة لضريبة بنسبة 0% أو 15% أو 20%.

دخل التقاعد

دخل التقاعد مشتق من المعاشات التقاعدية والمعاشات السنوية والتوزيعات المتأتية من خطط التقاعد وحسابات التقاعد الفردي. وتندرج استحقاقات التقاعد للضمان الاجتماعي ضمن هذه الفئة.

تُدفع مساهمات حساب التقاعد الفردي التقليدية المالية من دون اقتطاع أي ضرائب، ويتم فرض الضرائب عند سحبها، أي أن هذا النوع من حسابات التقاعد الفردية مؤجل الضرائب، ويحصل المستثمر على خصم ضريبي عند تقديم المساهمة.

إيرادات العقارات المؤجرة

يعد الدخل المتأتي من تأجير العقارات دخلا غير مكتسب، لكنه لا يزال خاضعا للضريبة. ويمكن خصم نفقات تأجير العقارات من الدخل، وهي تشمل الإعلان، والصيانة، والتأمين، والضرائب، والمرافق، والإمدادات، والإصلاحات، وما إلى ذلك.