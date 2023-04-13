5 تطبيقات لا غنى عنها لرواد الأعمال

تلعب تطبيقات وبرامج الهواتف الذكية دورا كبيرا وحيويا في حياة كل رائد أعمال يريد تطوير نفسه وأعماله وتجارته، وتزداد أهمية هذه التطبيقات في ظل الحاجة إليها للعمل لتحسين الإنتاجية وتسريع وتيرة النمو.

وأدى تزايد أعداد مستخدمي الهواتف الذكية بشكل هائل سنويا، إلى تطور هذه التطبيقات لتستحوذ على اهتمام المستخدمين من رجال الأعمال، وأصبح لزاما عليهم أن يأخذوا هذه التطبيقات بعين الاعتبار.

وتقدّم مجلة "إنتروبرونر" (Entrepreneur) الأميركية قائمة بأهم التطبيقات التي يمكن لأصحاب المشاريع الاستعانة بها لتطوير أعمالهم التجارية، ومنها:

برنامج "ماي درو" للرسم التخطيطي:

يُسهل برنامج الرسم التخطيطي "ماي درو" (MyDraw Advanced Diagramming Software)، إنشاء مخططات سهلة الاستخدام ورسوم بيانية للتنظيم وخرائط ذهنية وغير ذلك بكثير، وسواء كنت بحاجة إلى التفكير في مشروع أو تنظيم شركتك، يمكن أن يساعدك "ماي درو" في وضع الخطط لتصور ذلك ومتابعة تنفيذه.

تطبيق "تريلو" (Trello)

يساعد تطبيق "تريلو" (Trello) على إدارة الموظفين عن بُعد، حيث يمكنك من خلال البرنامج إسناد المهام الخاصة بفريق العمل عن طريق إنشاء بطاقات تسهل على كل شخص معرفة ما العمل الذي سيقوم به وعليه إنجازه في الوقت المحدد.

ولا يختلف التطبيق كثيرا عن خدمة "سلاك" (Slack) وهي أيضا من المنصات التي تساعد على إدارة الأعمال وتحسّن من عمل رواد الأعمال عن طريق التحكم في كيفية إدارة المشاريع والموظفين.

من جانبها، أوردت مجلة "فوربس" (Forbes) قائمة بأهم التطبيقات التي يستخدمها رواد الأعمال ونصحت بالتعرف عليها ومن بينها:

تطبيق"كليك أب" (Click Up) للتخطيط اليومي

يعد هذا التطبيق من أفضل التطبيقات التي تساعدك على تخطيط جدول أعمالك اليومي أيا كان نوع الأعمال التي تقوم بها.

ويشمل التطبيق أكثر من 15 نمطا لعرض المهام اليومية من اجتماعات أو مخططات يومية للمشاريع أو متابعات أو تنفيذ اتصالات هاتفية. ويمكنك ترميز كل هذه المهام بأشكال وألوان مختلفة.

من أهم مميزات تطبيق "كليك أب" استخدامه دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ويمكنك ربطه بالعديد من البرامج العالمية المشهورة مثل "مايكروسوفت تيم" و"غوغل ورك" و"زوم".

يعد التطبيق مجانيا للاستخدام مدى الحياة ويمكنك الترقية لنسخة مدفوعة بقيمة تتراوح بين 5 و19 دولارا شهريا حسب استخداماتك.

تطبيق" تو دويست"(Todoist) لتنظيم مهام العمل وإدارة الوقت

يعد هذا التطبيق من أفضل التطبيقات المجانية التي تساعدك في إدارة الوقت وفرق العمل من خلال واجهة استخدام سهلة وبسيطة للغاية تمنحك كافة الإشعارات حول تقدمك اليومي والأسبوعي والشهري حتى تكون لديك فكرة أفضل دائما على مدى إنتاجيتك.

ومن مميزات التطبيق:

إمكانية تنظيم المهام الفردية والجماعية مع مشاركتها مع فريق العمل.

ترتيب المهام الأساسية والفرعية حسب الأولوية.

تحميل ملفات وروابط خارجية.

إرسال إشعارات لأعضاء الفريق للتذكير بالمهام.

تطبيق "واي إن إيه بي" (YNAB)

هو أحد تطبيقات المال التي يستخدمها رواد الأعمال واسمه اختصار لـ(You Need A Budget) "تحتاج إلى ميزانية".

مهمته تحسين إدارة أموالك من حيث الإنفاق والادخار عن طريق متابعة مصروفاتك اليومية والشهرية ويمكنك مزامنة المعلومات على مختلف أنواع الأجهزة.

ما يميز التطبيق عن غيره أنه يتبع مجموعة من القواعد لتحسين إدارة ميزانيتك، ويساعدك على تتبع ميزانيك ويمنحك مستوى عاليا من إدارة الأموال.