تقدر ثروته بـ1.2 مليار دولار.. كيف تحول عامل توصيل البيتزا إلى أحد أثرياء العالم؟

نشرت مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية تصنيفها السنوي لأثرياء العالم عام 2023، وضم بن فرانسيس (30 عاما) وهو بريطاني الجنسية، ويبلغ صافي ثروته 1.2 مليار دولار.

ويعرف بن فرانسيس بأنه من أشهر العصاميين الشباب في بريطانيا، فقد عمل في توصيل طلبات البيتزا في صغره، ثم قرر تأسيس شركة ناشئة للملابس الرياضية تحمل اسم "جيمشارك" (Gymshark) عام 2012، وكان يبلغ 19 عاما حينها.

ونشر موقع "فوربس" (Forbes) تقريرا مفصلا عن قصة حياة بن فرانسيس، كتبه جياكومو توجنيني، وسرد فيه كيف تحول هذا الشاب الثلاثيني من مجرد عامل لتوصيل البيتزا سابقا إلى ملياردير وصاحب إحدى أكبر شركات بيع الملابس الرياضية في العالم.

ويقول الكاتب إن بن فرانسيس صنّع قطع ملابس شركته الأولى في مرآب والديه في مدينة برمنغهام، وكان محبا للرياضة، خاصة كرة القدم، كما حلم بأن يصبح لاعبا كبيرا، ولكن عند وصوله إلى سن 15 أدرك أنه لن يكون لاعبا محترفا.

تحول تفكيره إلى رياضة رفع الأثقال عندما أصبح عمره 16 عاما، وكان راغبا في زيادة قدرته العضلية وكسب المزيد من الثقة بالنفس.

وبعد عام تقريبا حصل على نتائج ممتازة وتحولٍ كبير في جسده ولياقته، ليكون ذلك تحولا كبيرا في شخصيته وفي مسيرته الدراسية والحياتية.

الجامعة وطلبات البيتزا

كان بن فرانسيس عام 2012 طالبا جامعيا بدوام كامل خلال النهار، وعامل توصيل طلبات بمطعم للبيتزا في المساء.

ويقول بن فرانسيس عن ذلك "كنت أستيقظ من النوم وأذهب إلى جامعة أستون في بيرمنغهام، وبعد أن أنتهي من الدراسة أتوجه للعمل في أحد فروع سلسلة مطاعم "بيتزا هت" من الخامسة إلى العاشرة مساء. وكنت أرد على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بشركة "جيمشارك" بين رحلات توصيل البيتزا، ثم أعود للبيت وأتابع شؤون الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وأصمم منتجات جديدة".

البداية

وبعد عامين من العمل المضني، وعندما وصلت عائدات شركته الوليدة بشكل يثير الإعجاب إلى ربع مليون جنيه إسترليني سنويا، ودع بن فرانسيس كلا من عالم البيتزا والجامعة ليركز جهده على شركته.

بسبب شغفه باللياقة البدنية وإنشاء التطبيقات، أراد بن فرانسيس صنع تطبيق للموبايل خاص باللياقة البدنية، وقام كذلك بإنشاء موقع ويب خاص باللياقة البدنية وأسماه باسم شركته "جيمشارك"، وقام ببيع مكملات غذائية على الموقع.

بعد عام تقريبا، فكر بأن يقوم بصنع بعض الملابس الرياضية التي يريدها أصدقاؤه في الصالة الرياضية، وتعلم من جدته كيفية استخدام ماكينة الخياطة، ثم قرر بيع هذه الملابس على موقع الويب الذي أسسه سابقا، وسرعان ما بدأ الناس شراء هذه الملابس وحازت على إعجابهم بشكل كبير.

ونشر موقع "سي إن بي سي" (Cnbc) تقريرا آخر كتبته فيكي ماكيفر عن كيف ضم بن فرانسيس شركته الناشئة إلى نادي "اليونيكورن"؛ ويقصد به أصحاب الشركات المليارية.

نحو العالمية

قرر بن فرانسيس الانضمام إلى معرض تجاري مخصص لكل ما يحتاجه لاعبو ومدربو كمال الأجسام، ولم يكن أبدا يتوقع تلك النتائج المبهرة من بيع الملابس الرياضية، حيث لم يستطع بمفرده أن يقوم بتصنيع ذلك الكم الهائل من الملابس التي طُلبت منه.

فهم بن فرانسيس الدرس جيدا وقرر التسويق عبر مشاهير العالم وفي يوتيوب، وحتى في لعبة كمال الأجسام ورفع الأثقال، وأدرك أنه من الممكن أن يمنحوه ميزة كبيرة، لذلك قام بإرسال عينات من منتجاته واتباع ما يعرف "بالتسويق من خلال المشاهير". وسعى إلى التعاقد مع هؤلاء المشاهير ليكونوا رعاة لعلامته التجارية والاستفادة من جمهورهم بشكل كبير.

مع تزايد حجم المبيعات، قرر بن فرانسيس أنه يحتاج إلى شخص لديه الخبرة في الإدارة وتحمل هذا العبء، وكلف بن ستيف هويت بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد 3 أعوام من تأسيسها مقابل حصة صغيرة في الأسهم.

أتاح ذلك له ضمان سير الأمور بشكل صحيح في الشركة وتفرغه إلى التفكير في المستقبل والسفر حول العالم للترويج للمنتجات والمشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية.

قدرت قيمة شركة جيمشارك للملابس الرياضية في نهاية 2021 بـ1.45 مليار دولار. تبيع الشركة في نحو 180 دولة حول العالم، ووصل عدد موظفي الشركة إلى أكثر من 500 موظف، ووصل عدد متابعي الشركة على إنستغرام إلى أكثر من 5.5 ملايين متابع، وما يقارب المليونين على فيسبوك.