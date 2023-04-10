كل ما تريد معرفته عن ترقية "شنغهاي" وتأثيرها على سعر "إيثريوم"

تستعد "إيثريوم" لتحديثها الرئيسي القادم الذي أطلقت عليه "ترقية شنغهاي"، المقرر إجراؤه في 12 أبريل/نيسان الجاري، وتعد الترقية مهمة للغاية وسيتمكن المستخدمين من سحب عشرات المليارات من الدولارات من إيداعات "إيثريوم"، وهو إجراء لم يكن متاحا من قبل على مستوى العالم.

ونشر موقع "إنفستوبيديا" (Investopedia) المعني بشؤون الاستثمار تقريرا مفصلا عن ترقية شنغهاي، وذكر الكاتب رؤول نمبيمبوراث أن المستخدمين المهتمين بأن يصبحوا مدققين على شبكة الإيثريوم كانوا يحصلون على قدر معين من إيثريوم كنوع من المكافآت مقابل إيداعهم العملة المشفرة لدعم الشبكة والتحقق من صحة المعاملات. ووفقا للأرقام المعلنة فهناك أكثر من 17 مليون وحدة إيثريوم (تبلغ قيمتها حوالي 36 مليار دولار بسعر اليوم) مخزنة ولا يستطيع أصحابها استرجاعها إلا بعد التحديث القادم.





شرح ترقية شنغهاي للإيثريوم

ستقدم ترقية شنغهاي العديد من التحسينات على شبكة البلوك تشين؛ من أهمها تخفيض الرسوم بشكل أكبر وإجراء معاملات أسرع وأكثر أمانا.

وأكد نمبيمبوراث أن بعض المحللين والمتداولين أعربوا عن قلقهم البالغ من احتمال تعرض عملة إيثريوم لبعض من ضغوط البيع قصيرة الأجل عقب إعلان الانتهاء من سلسلة من التحديثات الأساسية لبلوكتشين إيثريوم.

وأشار إلى أن غالبية المحللين يعتبرون هذا التطور إيجابيا للغاية بالنسبة لبلوكتشين إيثريوم في المدى الطويل، إذ من المفترض أن تصبح عمليات سحب العملات المرهونة أكثر مرونة، ما سيجذب العديد من مالكي عملة إيثريوم للقيام برهن حصصهم منها.

ويؤكد الكاتب أنه من غير الواضح عدد المستخدمين الذين سيرغبون في سحب الأموال بمجرد فك حظر "إيثريوم" الخاص بهم.

ومن المتوقع في بداية الأمر على الأقل، أن يفوق الطلب على عمليات السحب رهن الودائع الجديدة في "إيثريوم". وفي الأجل البعيد، سيجعل وجود فرصة لسحب عملات "إيثريوم" المرهونة، على الأرجح، أشد جاذبية لأنها ستقلل من المخاطر بالنسبة للمشاركين.

وأشار الكاتب إلى أنه هناك شعور عام بين المستثمرين بأنه حتى لو تعرضت عملة إيثريوم لبعض التراجعات السعرية عقب التحديث القريب، فإن الكثيرين يتوقعون بأن يكون الأثر السلبي المترتب على ذلك قصير الأجل وغير مستدام.





التأثير على السعر

وحول تأثير ترقية شنغهاي المرتقبة على سعر إيثريوم تحديدا وأسعار العملات المشفرة بشكل عام، نشر موقع "كوين ديسك" (Coindesk) تقريرا للكاتب كريستيان ساندورز جاء فيه أنه بعد أن بلغت إيثريوم أعلى مستوياتها السعرية في أقل من 8 أشهر بقليل الأربعاء الماضي حول منطقة 1950 دولارا، شهد سعر عملة إيثريوم تراجعا طفيفا، حيث تم تداولها -وقت كتابة التقرير- حول منطقة 1850 دولارا.

ويؤكد الكاتب أن قيمة عملة إيثريوم تحمل إمكانيات إيجابية على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، لكن المراهنة على عودة وصيفة أعلى العملات الرقمية ترتيبا من حيث إجمالي القيمة السوقية إلى أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق هذا العام تعد شيئا مختلفا تماما.

حيث يتطلب ذلك أن ترتفع قيمة سعر عملة إيثريوم بنسبة 160% قياسا إلى المستويات السعرية الحالية، وهو أمر صعب للغاية.

ولكن في نفس الوقت يشير الكاتب إلى أنه في الماضي ارتفعت أسعار عملة إيثريوم بالفعل بنسبة فاقت 100% صعودا من أدنى المستويات المسجّلة خلال العام الماضي عند مستوى 800 دولار.

كما كانت قيمة عملة إيثريوم قد وصلت لأعلى قممها بنسبة هائلة بلغت 600%، وذلك بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأبريل/نيسان 2021.

وعليه فلا ينبغي -بأيّ حال من الأحوال- استبعاد إمكانيّة تحقيق إيثريوم لارتفاع بنسبة 160% هذا العام.