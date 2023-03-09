ثروات متزايدة عام 2023.. كيف تفوقت النساء في مجال الاستثمار؟

ساهمت النساء -خلال العقدين الماضيين- في تغيير المشهد الاستثماري إلى حد كبير. ورغم الصورة النمطية للمستثمر النموذجي الذي تستهدفه صناعة الاستثمار التي تفترض أن المستثمر عادة ما يكون ذكرا، إلا أن ثروة النساء تتزايد وكذلك بصمتهن الاستثمارية.

وفي تقرير نشره موقع "بنك ريت" (Bankrate) قالت الكاتبة جورجينا تزانيتوس إن عدد المستثمرات آخذ في الارتفاع. ووجدت دراسة أجرتها شركة "فيديليتي" (Fidelity) تعود لعام 2021 أن 67% من النساء يستثمرن حاليا خارج حسابات التقاعد الخاصة بهن، مقارنة بـ 44% عام 2018.

وتعد هذه الأرقام مثيرة للاهتمام بالنظر إلى اتساع الفجوة بين الجنسين نتيجة أزمة جائحة كوفيد-19، التي أثرت على النساء بشكل غير متناسب حيث خسرت 4.2% من النساء وظائفهن على مستوى العالم مقارنة بـ 3% من عمالة الذكور، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عام 2021.

ومنذ 2018، ازدادت حصة النساء العالمية من الثروة بشكل ملحوظ. وحسب صندوق إدارة الثروة "كوتس" (Coates) فإن دخل النساء على مستوى العالم ارتفع من 20 تريليون دولار عام 2018 إلى 24 تريليونا عام 2020. وفي حين أن النساء تأخرن عن الركب وتأثرن بشكل غير متناسب بالوباء، إلا أنهن يتمتعن بإمكانيات كبيرة ومستعدات لتغيير مشهد الاستثمار في المستقبل.





المرأة والاستثمار بالأرقام

أشارت 46% من النساء إلى أن المال له تأثير سلبي على صحتهن العقلية، مقارنة بـ 38% من الرجال، وفقا لاستطلاع أجراه موقع "بنك ريت" عام 2022.

وبحلول 2030، من المتوقع أن تسيطر النساء في الولايات المتحدة على جزء كبير من الأصول المالية التي تبلغ 30 تريليون دولار التي يمتلكها حاليا جيل طفرة المواليد، وذلك وفقا لشركة "ماكينزي" (McKinsey) للاستشارات الإدارية العالمية.

وقد وجدت دراسة أجراها بنك "أوف نيويورك ميلون" (BNY Mellon) تعود لعام 2021 أنه سيكون هناك 3.22 تريليونات دولار إضافية من الأصول الخاضعة للإدارة من الأفراد إذا استثمرت الإناث بنفس معدل الذكور. كما توصل هذا البنك إلى أن النساء أكثر ميلا إلى الاستثمار في مشاريع لها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة. وهذا من شأنه إضافة 1.87 تريليون من التدفقات الإضافية للاستثمارات المسؤولة اجتماعيا إذا استثمرت الإناث بنفس معدل استثمار الذكور.

كما وجد استطلاع عالمي -أجري عام 2022 من شركة "إيتورو" (eToro) للتداول الاجتماعي والاستثمار- أنه من بين 9500 مستثمرة شملهن الاستطلاع، كانت 48% منهن جديدات في الأسواق على مدار العامين الماضيين.

وتقول "فيديليتي" إن نصف النساء اللائي شملهن الاستطلاع عام 2021 كن أكثر اهتماما بالاستثمار منذ بداية الوباء.

ووجد استطلاع آخر للشركة نفسها يعود لعام 2021 أن 33% فقط من النساء يشعرن بالثقة في قدرتهن على اتخاذ قرارات الاستثمار، وأن 42% فقط يشعرن بالثقة في قدرتهن على الادخار على المدى الطويل، بما في ذلك التقاعد.

وخلال عام 2020، كان حوالي 60% من النساء بالولايات المتحدة مسؤولات بمفردهن عن اتخاذ قرارات الاستثمار، وحوالي 40% يتفوقن على أزواجهن، وفقا لشركة "ستيت ستريت غلوبال أدفايزور" (State Street Global Advisor) لإدارة الاستثمار.