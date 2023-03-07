كيف توظّف تطبيق "شات جي بي تي" في إدارة أعمالك التجارية؟

انتشر تطبيق روبوت المحادثة "شات جي بي تي" (ChatGPT) في العالم كالعاصفة، ويسعى المديرون التنفيذيون للاستفادة من أكبر صيحات التكنولوجيا وأحدثها في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال.

ونشر موقع "فوربس" (Forbes) مقالا للكاتب روي غولدبرغ، المؤسس المشارك لشركة "أوبن ويب" (Openweb) التي أطلقت "شات جي بي تي"، تحدث فيه عن مميزات استخدام روبوت المحادثة لتعزيز الأداء والإنتاجية.

وقال إن "شات جي بي تي" وسيلة الآلات لفهم اللغة البشرية، حيث تم "تدريبه" على كمية هائلة من النصوص العامة عبر الإنترنت بحيث يمكن بعد ذلك استخدام هذا النموذج لإنشاء محتوى يبدو أنه كتبه شخص حقيقي، بما يشمل جميع أنواع المحتوى بدءا من الإجابة عن الأسئلة وحتى فهم التعليمات البرمجية.

وأفاد الكاتب بأنه بغض النظر عن جنون واهتمام وسائل الإعلام والنقاش الفلسفي حول الآثار المترتبة على هذه التكنولوجيا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فإن "شات جي بي تي" يقدم استخدامات عملية هائلة لأي شركة تقريبا، حيث يمكن للناس في المبيعات والتسويق والهندسة والدعم والموارد البشرية الاستفادة من الروبوت.

واستعرض الكاتب عددا من الأفكار حول كيفية استفادة الشركات من روبوت المحادثة:

المبيعات

يمكن أن يكتب "شات جي بي تي" رسائل البريد الإلكتروني، فإذا كان فريق المبيعات الخاص بك يريد إرسال رسائل بريد إلكتروني متنوعة إلى العملاء المحتملين، فبدلا من إضاعة الوقت في صياغة نسخ مختلفة للبريد الإلكتروني، فإن روبوت المحادثة يمكن أن يساعد في ذلك عن طريق وضع نسخة واحدة من البريد الإلكتروني الذي كتبته والطلب منه تغيير اللهجة أو تقصير النص أو تحسينه أو حتى إنشاء نسخة جديدة تماما، كما يمكن البناء على الاستجابات السابقة للتطبيق عن طريق الاستمرار في مطالبته بإجراء تغييرات حتى تحصل على الإصدار الذي تريده.

التسويق

يمكن لروبوت المحادثة طرح أفكار للمحتوى وإنشاء مواد، فأيا كان المحتوى الذي تريده، فإن "شات جي تي بي" مساهم جيد في العصف الذهني، فبدلا من قضاء ساعات في تصفح الويب بحثا عن أفكار للمحتوى، ما عليك سوى أن تطلب منه تقديم أفكار للموضوع الذي تريده.

وفي تقرير آخر نشره موقع"ستيفانيني" (Stefanini) حدد المزيد من الفوائد لتطبيق "شات جي بي تي" في الأعمال التجارية ومنها:

الهندسة

يمكن لروبوت المحادثة شرح الكود البرمجي وتوثيقه والتعليق عليه، فإذا كان المطورون البرمجيون يضيعون وقتا طويلا في فهم كود لم يكتبوه، وجعل الكود الخاص بهم واضحا لأقرانهم، فإن "شات جي بي تي" يساعد في كل ذلك، فقط ألصق الكود ذا الصلة واطلب منه شرحه أو التعليق عليه أو توثيقه.

الدعم

تعتبر أداة الذكاء الاصطناعي هذه ممتازة في أتمتة دعم العملاء، حيث يمكن أن تحاكي محادثة مع وكيل دعم العملاء عن طريق الإجابة عن استفسارات العملاء بسرعة وبدقة، وعلى الرغم من عدم تدريبه على قاعدة معرفية معينة للشركة، فإنه يوفر إجابات لائقة أفضل بكثير من روبوتات المحادثة المتوفرة في سوق تكنولوجيا الدعم.

الموارد البشرية

يسهم "شات جي بي تي" في كتابة الوصف الوظيفي لأي منصب، حيث يمكن الحصول منه على مخرجات جاهزة للنشر تقريبا تبدو وكأنها قد أعدها متخصص في الموارد البشرية، فقط حدد مجال عملك وحجم شركتك للحصول على استجابة أكثر تخصيصا، وبعد أن ينتج الوصف الوظيفي، يمكنه أيضا مدك بالأسئلة للمقابلة بهدف الاختيار من بينها.

واختتم الكاتب المقال بالتأكيد على أن مخرجات "شات جي بي تي" ليست صحيحة دائما؛ حيث يمكن اعتباره كأداة تقوم بـ80% من العمل بدلا من إكمال المهمة نيابة عنك، ولهذا ينصح بمتابعته ومراجعة ردوده وتعديلها وفق المطلوب.