أكبر رهان في عالم التشفير.. هل تصل قيمة البيتكوين مليون دولار خلال 90 يوما؟

في تغريدة أثارت تفاعلا شديد وسط عالم التشفير، راهن المستثمر والملياردير بالاجي سرينيفاسان، الشريك السابق في منصة "كوين بيس" (Coinbase)- على أن قيمة عملة بيتكوين ستصل إلى مليون دولار في غضون 90 يوما فقط، بسبب دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة تضخم مفرط، وحذر من أن العالم سيشهد تغيرات هائلة بسبب انخفاض قيمة الدولار.

وأكد بالاجي أنه سيدفع مليون دولار إذا خسر الرهان مع الاقتصادي المعروف جيمس ميدلوك، ولم تصل البيتكوين لهذا السعر خلال 90 يوما القادمة.

I will take that bet. You buy 1 BTC. I will send $1M USD. This is ~40:1 odds as 1 BTC is worth ~$26k. The term is 90 days. All we need is a mutually agreed custodian who will still be there to settle this in the event of digital dollar devaluation. If someone knows how to do this… https://t.co/hhPr522PQu pic.twitter.com/6Aav9KeJpe

وكان الاقتصادي الأميركي المعروف جيمس ميدلوك كتب تدوينه على تويتر قال فيها "أراهن أي شخص بمليون دولار على أن الولايات المتحدة لن تدخل في تضخم مفرط".

وقام الملياردير بالاجي سرينيفاسان بالرد عليه قائلا "سآخذ هذا الرهان.. أشتري 1 بيتكوين وسأرسل مليون دولار أميركي إذا لم يصل سعر البيتكوين الواحد إلى هذا المليون خلال 90 يوما".

Yes. Just moving money for the bet. We can do it via smart contract, but for simplicity old-fashioned escrow may work.

The escrow person would need one BTC address and one ETH address (for the USDC). The assets would sit on chain for 90 days.

