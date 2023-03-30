كيف تستخدم الحواس الخمس للترويج لعلامتك التجارية؟

تعد العلامة التجارية من أهم عناصر تأسيس أي شركة ناشئة، فهي تقدم شركتك للمستهلكين المحتملين وتجعل العملاء السابقين مخلصين لك، فالعلامة التجارية تميزك عن كل شركة أخرى لديها نفس المنتج أو تقدم نفس الخدمة.

نشر موقع "إنتريبنوير" (Entrepreneur) تقريرا للكاتب بيت لانكارج، أكد فيه أن العلامة التجارية تنشئ علاقة ثقة مع المستهلكين، وتمكن الشركة من كسب ولاء العملاء وتعزيز سمعتها الحسنة، وتجذب انتباه المستهلك وتبرز المنتجات، وتشير إلى ثبات جودة المنتج.

وأشار الكاتب إلى أن من أهم سمات العلامات التجارية الناجحة قدرتها على جذب جميع الحواس الخمس للمستهلك إذا تم تطبيق إستراتيجية ناجحة في بنائها.

النظر

أوضح الكاتب أنه من بين جميع الحواس، يحصل البصر على أكبر قدر من الاهتمام، فمثلا الألوان الذهبية لماكدونالدز تكفيك للتعرف على مكان المحل وأصبحت أهم ما يميزه، كذلك الصورة الظلية الخضراء لحورية البحر المميزة لستاربكس، حيث أصبحت هذه الرموز لا تمحى من ذاكرتنا.

وأفاد الكاتب بأن الألوان تحدد وتيرة البيئة للعلامة التجارية، فوجود اللون الأصفر في كل مكان بالعلامة التجارية لماكدونالدز يعطي مفاهيم أشعة الشمس والدفء والفرح، مما يجعلك تفكر في الطفولة والوجوه المبتسمة، ويشير اللون الأخضر في شعار ستاربكس إلى صحة قوية ووحدة مع الطبيعة.

الشم

وذكر الكاتب أن حاسة الشم تمثل "الحس العاطفي" عند الإنسان، لكونها تفتح طريقا فريدا إلى دماغه وتحديدا الذاكرة، فالعلامات التجارية التي ترتبط بنجاح برائحة لطيفة في ذاكرة عملائها لديها طبقة إضافية من القدرة الجذابة، فمثلا ترتبط رائحة القرفة القوية بمخبوزات "سينابون" بالدفء والراحة.

الصوت

بحسب الكاتب، غالبا ما يُنظر إلى الصوت في العلامة التجارية على أنه الموسيقى، لكن الصوت له تأثير آخر على جودة ما تقدمه.

وأعطى الكاتب أمثلة بالمطاعم، فإذا لم تستطع فهم ما يقوله رفاقك في العشاء بسبب صدى الصوت العالي، فمن المحتمل ألا تعيدهم إلى نفس المطعم. والأمر كله يتعلق بتحقيق التوازن الصحيح للصوت اعتمادا على نوع البيئة التي تتطلع إلى إنشائها.

اللمس

أشار الكاتب إلى أنه غالبا ما يتم تجاهل حاسة اللمس، والتي يمكن أن يكون لها تأثير قوي على تجربة العلامة التجارية، بدءا من الشعور بالراحة في درجة الحرارة واستهداف شعور الاسترخاء بمجرد لمس المنتج. ويبرز استخدام حاسة اللمس بقوة في بيع الأثاث المنزلي.

التذوق

ولفت الكاتب إلى أنه من المسلم به أن التذوق هو المعنى الذي غالبا ما يقتصر على خدمة الطعام، حيث تأتي أهمية العينات المجانية التي تدفع العملاء إلى الشراء، فبمجرد أن تحصل على فرصة لوضع شيء ما ذي مذاق جيد في فم العميل، تأكد من شرائه له في أقرب وقت.

وبمجرد فهم العناصر السابقة وتأثيرها على علامتك التجارية، فقد حان الوقت للبدء في بناء الدليل المرئي للعلامة التجارية الخاصة بك. وفي تقرير نشره موقع "برافتون" (Brafton) حددت الكاتبة جيسكا باركر أهم العناصر التي يجب أن تهتم بها.

نظام الألوان الخاص بك: من الأفضل أن يتمتع الشعار التجاري لشركتك بألوان تتناسق مع نوعية المنتج.

خطوطك الخاصة: اختر خطا أساسيا وآخر ثانويا. ومن الأفضل تجنب وجود أكثر من نوعين من الخطوط على جزء واحد من الوسائط.

شعارك: يجب أن تكون لديك نسخة ملونة وسوداء وبيضاء من شعارك. يجب أن تكون العلامة التجارية شارة قوية يمكن أن تكون واضحة دون اسم العلامة التجارية تحتها. وأفضل مثال على ذلك هو شعار شركة "نايكي" حتى من دون كلمة نايكي تحت الشعار، تعرف تلقائيا ما العلامة التجارية.

موقعك الخاص على الويب: بمجرد اكتشاف جميع تفاصيل علامتك التجارية، فقد حان الوقت لدمجها جميعا في موقعك على الويب. كل شيء من النسخة إلى نظام الألوان إلى التخطيط يحتاج إلى العمل معا لنقل علامتك التجارية. ويجب أن يكون بديهيا وسهل التنقل ومحافظا على مستوى الاحتراف الذي تريد إظهاره لجمهورك.

صفحاتك الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي: يجب أن تعكس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك نفس أسلوب موقعك على الويب، ويجب أن تبقى جميعها تحت مظلة النمط نفسه، وأن يكون لكل منصة محتوى فريد حتى لا يشعر الجمهور بأنه من غير الضروري متابعة صفحات متعددة لنفس الجهة.