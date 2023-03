بزعم انتهاك قواعد التداول.. أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في مرمى الرقابة الأميركية

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) دعوى قضائية في محكمة فدرالية في إلينوي بولاية شيكاغو، ضد شركة "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings)، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ جاو، بسبب مزاعم بانتهاك قواعد التداول والمشتقات.

واتهمت اللجنة "بينانس" بالالتفاف عمدا على اللوائح الأميركية، وهو ما يعتبر حلقة جديدة في الهجوم الذي أطلقه المنظمون -ولا سيما هيئة تنظيم السلع الآجلة، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)- ضد ممارسات العديد من منصات العملات المشفرة.

ونشرت هيئة تحرير موقع "لوتون" (Le Temps) السويسري تقريرا -بالتعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية- أوضحت أن هيئات التنظيم الأميركية تسعى للتعويض عن عدم وجود تشريعات لتنظيم هذه الصناعة، حتى لو كانت هناك بعض النصوص قيد المناقشة في الكونغرس حاليا.

وتقول لجنة تنظيم السلع الآجلة أن منصة "بينانس" محظورة من تسجيل وبيع بعض المنتجات المالية بالولايات المتحدة، وأنها تنصلت من التزاماتها، من خلال عدم التسجيل بشكل صحيح لديها.

والمعروف أن لدى اللجنة قواعد صارمة بشكل عام فيما يخص التداول، وتطلب من كل منصات تداول العملات المشفرة أن تقوم بالتسجيل لديها إذا سمحت للأميركيين بتداول منتجاتها المالية. ومنذ العام 2021، بدأت اللجنة تحقيقا معلنا بشأن ما إذا كانت "بينانس" قد فشلت في منع المقيمين بالولايات المتحدة من شراء وبيع مشتقات العملات المشفرة.

وتعد لجنة الرقابة على المشتقات واحدة من الهيئات الحكومية الأميركية العديدة التي تحقق في ممارسات "بينانس"، مثل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، والمدعين الفدراليين الذين يقومون حاليا بفحص قاعدة الامتثال لمكافحة غسل الأموال بالمنصة، في حين تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتدقيق فيما إذا كانت البورصة قد دعمت تداول الأوراق المالية غير المسجلة.

وفور نشر الخبر غرد مؤسس "بينانس" المعروف بلقب "سي زد" (CZ) قائلا إنه عام 2023 "هناك ما يجب وما لا يجب عمله، تجاهل الخوف وعدم اليقين والشك والأخبار المزيفة والهجمات، وما إلى ذلك".

Will try to keep 2023 simple. Spend more time on less things. Do's and Don'ts.

1. Education

2. Compliance

3. Product & Service

4. Ignore FUD, fake news, attacks, etc.

In the future, would appreciate if you can link to this post when I tweet "4". 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 2, 2023