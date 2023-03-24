الملياردير الأميركي جاك دورسي يخسر أكثر من نصف مليار دولار في يوم واحد

خسر جاك دورسي مؤسس شركة المدفوعات عبر الهاتف "بلوك" (Block) %15.4 من ثروته بعد أن نشرت شركة البيع على المكشوف "هيندنبورغ" (Hindenburg Research) الأميركية تقريرا يزعم وجود عمليات احتيال في شركته.

واتهمت "هيندنبورغ" شركة "بلوك" بالاحتيال عن طريق تضخيم قيمة سهمها بالكذب والتلاعب بالأرقام الداخلية، مما مكّن جاك دورسي وشريكه جيم مكيلفي من تحقيق أرباح كبيرة.

وانخفض سهم شركة "بلوك" عقب نشر التقرير أمس الخميس بما يصل إلى 22%، قبل أن يغلق منخفضا بنسبة 15%.

وذكر موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) الاقتصادي أن ثروة دورسي -الرئيس التنفيذي السابق لتويتر- تراجعت على الفور بمقدار 761 مليون دولار، لتبلغ 4.2 مليارات دولار.

وعقب تراجع السهم هددت شركة المدفوعات عبر الهاتف باتخاذ إجراءات قانونية ضد "هيندنبورغ."

وترتبط معظم ثروة دورسي بشركة "بلوك"، إذ تبلغ قيمة حصته في الشركة 3 مليارات دولار.

ولد دورسي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1976، في سانت لويس في ولاية ميسوري الأميركية، لأب أميركي وأم إيطالية. درس في جامعة ميسوري رولا عام 1995 لمدة عامين ثم انتقل إلى جامعة نيويورك، وتركها قبل الفصل الأخير من التخرج، ليتفرغ لإنشاء شركة تويتر.

أنشأ دورسي أول شركة له في عام 2000 في أوكلاند وتخصصت في إرسال البريد وخدمات الطوارئ وسيارات الأجرة عبر شبكة الإنترنت. ومن أبرز إنجازاته المشاركة في تأسيس شركة تويتر في 21 مارس/آذار من عام 2006.

في 2010، شارك دورسي مع جيم مكيلفي في تأسيس منصة أعمال صغيرة تقوم على قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والخصومات على جهاز صغير محمول يتصل بالأجهزة المحمولة وأطلق عليه اسم "سكوير" (Square). لاحقا تم تحويل برنامج "سكوير" إلى تطبيق مجاني على الهواتف، وتم تغيير اسمه إلى "بلوك".