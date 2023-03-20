قد تكون أنت مصدر ثرائك وأنت لا تعرف.. كيف تكسب المال من هوايتك المفضلة؟

كلنا نطمح إلى تحقيق الاستقرار المالي والتحرر من عمل أو وظيفة لا نستمتع بها على الإطلاق، وفي ظل ظروف الحياة التي باتت صعبة وسريعة قد يكون مصدر رزقك بين يديك ولكنك لا تدرك كيف تحول هواياتك إلى مصدر دخل.

وبينما ينفق الأشخاص الآخرون الأموال على هواياتهم، يمكنك كسب المزيد من المال من خلال هواياتك بالمعرفة الصحيحة، فتحقيق دخل إضافي أثناء القيام بما تحب هو أمر مفيد لك، خاصة في حالة الانكماش الاقتصادي التي يعيشها العالم حاليا.

وفي هذا التقرير، استعرض موقع "إنفستد واليت" (Investedwallet) الأميركي قائمة بالمواهب التي يمكن أن تحقق منها دخلا ماديا.

التصوير الفوتوغرافي

إذا كنت تستمتع بالتصوير فقد تستطيع تحويل هذه الهواية الممتعة إلى نشاط مربح. ومع أنها ليست هواية منخفضة التكلفة، فإنه بإمكانك استعمال هاتفك الذكي في البداية وتعلُّم بعض التقنيات، لكن تأكد من أنك تستمتع بالتصوير الفوتوغرافي قبل الاستثمار فيه، ولا تشترِ كل المعدات مرة واحدة.

يمكنك بيع صورك أو ترخيصها عبر الإنترنت أو لشركات متخصصة في مجال خبرتك. وتستطيع التقاط الصور في حفلات الزفاف أو المناسبات، أو حتى تعليم مهارات التصوير الفوتوغرافي، أو إنشاء مدونة للتصوير الفوتوغرافي، أو قناة على اليوتيوب.





الطائرات المسيّرة

إذا كنت من محبي الطيران وتطمح لأن تكون مصورا جويا، يمكن أن تكون قيادة الطائرات المسيّرة هواية مبهجة ومدرّة للمال في نفس الوقت، وذلك من خلال إنشاء محتوى تصويري لبيعه للمؤسسات في مجال العقارات والتلفزيون والإعلام.

ويمكن لطياري الطائرات المسيّرة الذين يعملون لحسابهم الخاص إجراء عمليات تفتيش جوي لشركات المرافق العامة، أو مسح جوي لمطوري العقارات، أو المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف، والسفر، والفنادق التي ترغب في تصوير أراضيها.

"ستاند أب" كوميدي

لا تختلف هواية الـ"ستاند أب" كوميدي عن ألعاب الخفة، فكلاهما يتطلب نفس البرمجة النصية والعرض المسرحي ومهارات الاتصال والإلقاء لتبدو طبيعية خلال الأداء. ويمكنك البدء بعروض قصيرة في نوادي الكوميديا وأماكن أصغر إلى أن تصقل هذه الموهبة.





ممارسة ألعاب الفيديو

يمكنك الحصول على أموال مقابل ممارسة ألعاب الفيديو، ففي عام 2021، لعب ما يقارب 156 مليون أميركي ألعاب فيديو على الهاتف المحمول، وتدفع العديد من التطبيقات مقابل ذلك، ويمكنك الحصول على مكافآت نقدية أو نقاط وفاء.

وفي تقرير آخر نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (Reader’s Digest) الأميركية، قال الكاتب كابير شيغل إنه يمكننا جميعا التعويل على كسب بعض الأموال الإضافية، من أعمال روتينية كنا نقوم بها بشكل مجاني، ولا يعتبر الحصول على مصادر إيرادات إضافية أمرا صعبا كما يبدو في ظاهره.

واستدل الكاتب ببعض المقترحات من كتاب "كيف تكون رياديا في مجال إدارة الأعمال؟" لخبيرة التسويق دوري كلارك والتي قدمت فيه بعض النصائح المتعلقة بكيفية جني المال من المنزل.

إنشاء مدونة

إذا كنت من محبي الكتابة، فتعتبر كتابة المدونات واحدة من الطرق العديدة لكسب المال من خلال العمل من المنزل بشكل سريع.

وذكر التقرير أن كلارك اتبعت "إستراتيجية تسلق السلم" عندما تعلق الأمر بمسيرتها المهنية ككاتبة، حيث بدأت تكتب لمدونتها الشخصية، ثم تواصلت مع الصحف المحلية للكتابة فيها على غرار مجلة "بوسطن" الاقتصادية.

بمرور الوقت، قامت بتكوين مجموعة رائعة من المقالات، وأصبح لديها ما يكفي من الزاد المعرفي لمشاركته مع محرري المنشورات المعروفة التي تكتب فيها حاليا.

وتنصح كلارك بإنشاء قائمة من المصادر الصغيرة والكبيرة التي ترغب في الكتابة بها. وبعد ذلك يمكن صعود السلم شيئا فشيئا.





التدوين الصوتي

إذا كنت ممن لديهم موهبة الإلقاء الصوتي، فتتمثل إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها كسب المال من المنزل في تسجيل مقاطع البودكاست لمشاركة وجهات نظرك مع مختلف الأشخاص حول العالم.

ولسائل أن يقول: كيف يمكن جني أموال إضافية عبر العمل من المنزل بفضل التدوين الصوتي؟

من أجل الشروع في هذا العمل، تنصح كلارك بالاستماع إلى العديد من ملفات البودكاست في مجال اهتمامك والبحث عن الناجح منها، ومحاولة تحديد النقاط التي جعلتها ناجحة وكيف يمكنك الاستفادة من تجربة القائمين عليها وأساليبهم في إنتاج المحتوى الناجح.

بعد ذلك، يمكنك أن تسأل نفسك "كيف ستكون مدونتك الصوتية مختلفة عن الآخرين؟ ما التخصص الذي تريد الاهتمام به في مقاطع البودكاست الخاصة بك؟ ما النمط الذي تريد أن يتسم به البودكاست الخاص بك؟ وهل تريد أن تتحدث في البودكاست الخاص بك بنبرة لطيفة أو نبرة حادة ومتسلطة؟".

وبعد أن تستقر على موقف واضح، يمكنك إعداد جدول بأفضل 20 ضيفا تريد الحديث عنهم أو استضافتهم في مقاطع البودكاست.

وبمجرد البدء في الحصول على جمهور من المعجبين، ستقوم شركات الإعلان بمتابعة مقاطع البودكاست على وجه السرعة وسوف يدفعون لك لذكر منتجاتهم في البودكاست الخاص بك.