هل استخدام روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي مربح وآمن؟

تسمح روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي للمستثمرين بأتمتة عمليات التداول بدلا من تنفيذها يدويا، كما تتيح للمستخدمين متابعة السوق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وإجراء عمليات التداول اللازمة في الوقت المناسب بالنظر إلى تقلب سوق العملات المشفرة.

وفي مقال نشره موقع "فين بولد" (Finbold) الأميركي، أكد الكاتب جوردن ميجور أن روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي تسمح للمستخدمين بأتمتة هذه العملية بناء على تعليمات المستخدم وإستراتيجيته أو من خلال توفير قالب تم إنشاؤه مسبقا ويتم تعديله وفقا للمخاطر. هذه الروبوتات مختلفة عن مستشاري روبوتات التشفير التي تستخدم خوارزميات متقدمة لإنشاء نصائح حول أفضل الأوقات للشراء والبيع بالإضافة إلى الأصول الفردية للاستثمار فيها.

كيف تعمل روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي؟

أوضح الكاتب أن أفضل روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي تأتي بأشكال وأحجام مختلفة، وتعمل بعدة طرق، ومنها ما هو أكثر ملاءمة للمبتدئين مثل التي تعمل عن طريق نسخ إستراتيجيات المستخدمين المربحين الآخرين، ومنها ما يناسب المتداولين المتقدمين والمحترفين. ويستعمل بعضها إستراتيجيات معدة مسبقا يمكن للمستخدم تعديلها واختيارها بناء على مدى تحمله للمخاطر وتفضيلاته، مع تقديم إستراتيجيات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل وعوائد متغيرة.





وذكر الكاتب أن منصات تداول العملات المشفرة القائمة على الذكاء الاصطناعي الأخرى تسمح للمتداولين المتقدمين باستخدام معرفتهم وإستراتيجيتهم لبناء روبوتات تداول عملات مشفرة قابلة للتخصيص بالكامل من الألف إلى الياء، حتى يتمكنوا من العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتقدم منصات مثل "داش 2 تريد" (Dash 2 Trade) و"ليرن 2 تريد" (Learn 2 Trade) لمستخدميها إشارات مخصصة ومفصلة تحدد فرص البيع والشراء في السوق وتقدم تفاصيل دقيقة عن وقت تنفيذ الصفقات ومقدار المخاطرة، في حين يسمح البعض الآخر للمستخدمين بدمج إشارات من منصات أخرى مثل "ترادينغ فيو" (Trading view) وتنفيذ هذه الإستراتيجيات تلقائيا.

وتختلف كيفية وصول المستخدمين إلى منصات تداول العملات المشفرة، إذ يقدم العديد منها اشتراكات تعرض مستويات مختلفة من الميزات، بينما تكون أخرى مجانية تماما لكنها تتقاضى نسبة مئوية عن كل صفقة.

وفي مقال آخر نشره موقع "كريبتو نيوز" (Cryptonews) الأميركي، أكد الكاتب توم شين أن روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي لا يمكنك الاعتماد عليها كليا فهي لا تضمن ربحا مؤكدا.

هل روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي آمنة؟

أشار توم شين إلى أنه قد تكون روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي مربحة للغاية، لكن كما هو الحال مع أي تداول للعملات المشفرة أو الأصول فهناك مخاطر متأصلة. إذ لا يوجد ما يضمن أنها ستكون مربحة، وحتى أفضل المتداولين وأكثرهم خبرة يجرون صفقات سيئة. لذلك، يجب على أولئك الذين يستخدمون روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي مراقبة الأداء باستمرار وعدم الاستثمار أكثر مما يمكنهم تحمله.

وأكد الكاتب أنه يجب على المستثمرين والمتداولين تجاهل أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يروج لروبوت تداول عملات مشفرة يضمن الأرباح، لأن السوق لا يعمل بهذه الطريقة. كما سيكون من الأفضل للمبتدئين التمسك بميزات تداول النسخ أو الإستراتيجيات المبنية مسبقا بدلا من محاولة بناء وتطوير البرامج النصية الخاصة بهم قبل أن يتم إعدادها بالكامل، لأن الأخطاء في البرنامج النصي ستؤدي إلى خسائر.





كيف يتم اختيار أفضل روبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي؟

أشار الكاتب إلى أن اختيار أفضل روبوت تداول قائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد على المستخدم. فلكل منها مزايا ستجذب المتداولين المختلفين وكذلك لها عيوب. وهناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات المتاحة، بدءا من إستراتيجيات التداول المبنية مسبقا التي يمكن للمبتدئين استخدامها فقط مع مدخلات محدودة، ووصولا إلى المنصات التي تسمح للروبوتات القابلة للتخصيص بالكامل ويمكن بناؤها من الصفر.

ونبه الكاتب إلى أن بعض المنصات تقدم ميزات محدودة فقط، في حين أن البعض الآخر يقدم كميات هائلة من نقاط البيانات التحليلية والمقاييس لمساعدة المتداولين على تعظيم معارفهم وأرباحهم.

وخلص الكاتب إلى أن روبوتات تداول العملات المشفرة القائمة على الذكاء الاصطناعي تعد أداة مفيدة للغاية ومربحة في كثير من الأحيان للمستثمرين لتعظيم تداول العملات المشفرة، لكن هذه الروبوتات يمكن أن تخطئ؛ لذلك يجب على المستخدمين المحتملين توخي الحذر للعثور على النظام الأساسي الذي يناسب احتياجاتهم.