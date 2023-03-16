أفضل 10 مشاريع استثمار في العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها

برزت العملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضمن أهم الاتجاهات الاستثمارية شيوعا. وقد ارتفع الطلب على هذه الأصول بفضل الاهتمام المتزايد بالأدوات المبتكرة مثل "شات جي بي تي" (ChatGPT) و"دالي – إي 2″ (DALL-E 2)، وهو ما يفسر ميل المستثمرين الآن إلى الاستثمار في أفضل روبوتات الذكاء الاصطناعي لتداول العملات المشفرة.

وفي مقال نشره موقع "كريبتو نيوز" (Cryptonews) الأميركي، استعرض الكاتب توم شين بعض أفضل روبوتات تداول العملات المشفرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بناء على شهادات المستثمرين عبر الإنترنت وقاعدة عريضة من المستخدمين، ومن أشهرهم ما يلي:

"داش تو تريد" (Dash 2 Trade)

يرى الكاتب أن "داش تو تريد" هو أفضل روبوت تداول للذكاء الاصطناعي لعام 2023، فهو قائم على بروتوكول تحليلات لمساعدة المتداولين والمستثمرين سواء من ذوي الخبرة أو المبتدئين على زيادة إمكاناتهم في تحقيق الأرباح.

توفر المنصة فرصة تداول العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أدوات التداول الأخرى مثل "باك تيستر" (Back Tester) التي تسمح للمستخدمين باختبار النظريات والإستراتيجيات في ظروف السوق المباشرة من دون المخاطرة برأس المال.

وأضاف الكاتب أن المنصة تضع بين أيدي المستخدمين أكاديمية تعليمية حيث يمكن للمتداولين المبتدئين صقل مهاراتهم وإستراتيجياتهم، بالإضافة إلى مجتمع متداولين محترفين للاعتماد عليهم ومشاركة الإستراتيجيات والتعليمات والنظريات.

توفر المنصة أيضا تنبيهات تداول العملات المشفرة لتسليط الضوء على فرص الشراء والبيع في السوق، التي تدعمها المؤشرات الفنية والكميات.





"ليرن تو تريد" (Learn2Trade)

أكد الكاتب أن "ليرن تو تريد" هو روبوت تداول تشفير طويل الأمد وموثوق به للغاية مع أكثر من 70 ألف مستخدم. وتقدم المنصة خدمات مجانية ومدفوعة مقابل 5 تنبيهات دقيقة ومربحة يوميا، مع إشارات في الوقت الفعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحليل التقني اليومي.

تتضمن المنصة أيضا تفاصيل حول المخاطرة والمكافأة بالإضافة إلى المبلغ المقترح للتداول، بحيث يمكن للمستخدمين التصرف بوضوح تام قبل المخاطرة برأس مالهم. إلى جانب برنامج ونصائح تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي، توفر المنصة أيضا ميزة نسخ التداول اليدوي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودورات متنوعة في تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة.

حسب الكاتب، تعد "كريبتو هوبر" واحدة من أفضل منصات تداول العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السوق، بالإضافة إلى ميزة نسخ التداول. يمكن للمستخدمين تزويد الذكاء الاصطناعي بإستراتيجيات مختلفة وتقييمها وتصنيفها، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها واختيار أفضل نموذج للسوق الحالي. وتحتوي "كريبتو هوبر" على منصة تداول متقدمة وأدوات إدارة المحافظ.

منصة رائدة في السوق وتقدم طرقا مختلفة لأتمتة التداولات. ويمكن لمستخدمي هذه المنصة استخدام روبوتات التداول المبنية مسبقا وأن تستفيد من الفروق السعرية بين أكثر من منصة للتداول، حيث تسمح المنصة لمستخدميها بالتداول في أكثر من 10 بورصات، وتسمح لهم بإجراء صفقات غير محدودة من دون رسوم أو قيود على الصرف.





بيّن الكاتب أن هذه المنصة تسمح لمستخدميها بالاختيار من بين 14 إستراتيجية تداول مشفرة تم وضعها معا من قبل متداولين ذوي خبرة، مما يجعلها روبوتا ممتازا لتداول العملات المشفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي للمبتدئين.

تقوم المنصة بتسويق نفسها على أنها صديقة للخصوصية، حيث تبقى الإستراتيجيات شخصية وتستطيع تشغيل روبوت التداول على جهازك الخاص. كما أن لديها واجهة متصفح مدمجة للوصول بأمان إلى النظام الأساسي على جهاز محلي، فضلا عن كونها مثالية للأجهزة المحمولة.

وفي تقرير آخر كتبه هارشيني ونشره موقع "أناليتك إنسايت" (Analytics insight) المتخصص في العملات المشفرة، حدد الكاتب مجموعة أخرى من أفضل روبوتات الذكاء الاصطناعي لتداول العملات المشفرة، وذكر منها ما يلي:

يشير هارشيني إلى أن "كريل" من أفضل روبوتات التداول للمبتدئين، لأنه يتيح إنشاء نصوص من دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بالبرمجة. ويمكن للمستخدمين تحديد الميزات الموجودة مسبقا لروبوت التداول الآلي الخاص بهم. ويساعد هذا الروبوت كلا من المتداولين المبتدئين والأكثر خبرة على تبسيط عمليات تداولهم، ويقدم خدمات التداول في البورصات الرائدة مثل "باينانس" (Binance) و"كوين بيز" (Coinbase).

تتمتع المنصة بمجموعة إستراتيجيات تداول معدة مسبقا تقدم مستويات مختلفة من المخاطر ووعود عوائد متفاوتة.

يقدم روبوت "زينغالي" مجموعة متنوعة من الأدوات، مثل بناء إستراتيجيتك الخاصة من الألف إلى الياء أو استخدام إستراتيجيات الآخرين وتحسينها. تقدم المنصة تنبيهات مجانية ومميزة، ولديها قاعدة مستخدمين تضم نحو 500 ألف مستثمر. تتيح الملكية للمستخدمين تحقيق ادخارات في رسوم النجاح والتداول وكسب المكافآت. وتمتلك المنصة ميزة مشاركة الأرباح، إذ يستثمر المستخدمون ثم يسمحون للخبراء بالتداول نيابة عنهم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من منصات نسخ التداول. فضلا عن ذلك، لا تفرض المنصة أي حد أدنى للاستثمار أو رسوما شهرية ولا رسوما على الودائع أو السحوبات.





"3 كوماس" روبوت تداول ممتاز للمتداولين من جميع المستويات، مما يسمح للمستخدمين ببناء إستراتيجياتهم الخاصة من البداية إذا كانوا من المتداولين الأكثر خبرة أو استخدام الإستراتيجيات الموجودة مسبقا إذا كانوا متداولين ذوي خبرة محدودة.

تتيح ميزة التداول الذكي للمستخدمين إدارة روبوتاتهم وإستراتيجياتهم من مركز واحد، مما يسمح بإيقاف التداول عند الحاجة وإجراء عمليات البيع القصيرة وعمليات البيع الذكية، بالإضافة إلى توسيط التكلفة بالدولار.

تعتبر "بيونيكس" من أفضل روبوتات تداول تشفير بالذكاء الاصطناعي، وهو مجاني تماما، ولا يحتاج إلى اشتراك شهري، مع فرض عمولة على التداولات بنسبة 0.5% للتداولات الفورية و0.1% للصفقات ذات الرافعة المالية. وهي أيضا منصة تداول مستقلة بحد ذاتها بدلا من العمل مع البورصات الأخرى وتدعم المئات من أزواج العملات المشفرة.

تعد هذه المنصة من أشهر روبوتات تداول تشفير بالذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدم نسخ تداولات العديد من المحترفين في التداول. وتمنح المنصة ميزة تتبع المحافظ والأرباح والعديد من المعلومات الأخرى التي تساعدك في اتخاذ قرار المضاربة السليم.