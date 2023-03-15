كيف يمكن أن تبدئي مشروعك الخاص؟.. إليك الخطوات

وجدت دراسة أجرتها شركة "فيديليتي" (Fidelity) عام 2021 أن 64% من النساء يرغبن في أن يكن أكثر نشاطا في الاستثمار، وأن نفس النسبة تقريبا من النساء (65%) من المرجح أن يستثمرن أكثر إذا كن يعرفن الخطوات الصحيحة للقيام بذلك.

وتشير الأرقام إلى أن المشاريع التي تديرها النساء آخذة في الازدياد. ووفقا لمسح أجرته منصة حلول الرواتب "غوستو" (Gusto)، أسست النساء في عام 2021 ما يقارب من نصف (49%) من الأعمال التجارية الجديدة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ28% في عام 2019.

وتتزايد ريادة الأعمال النسائية، لكن على الصعيد العالمي تمتلك امرأة شركة واحدة فقط من كل 3 شركات وفق تقديرات البنك الدولي.

ويشير مسح "غوستو" إلى أن ما يقرب من نصف الأعمال التي بدأتها النساء في عام 2020 (47%) كانت مملوكة لغير الأميركيات.

ويظهر البحث أن النساء من غير الأميركيات كن أكثر احتمالا بأكثر من مرتين لبدء عمل تجاري جديد بسبب تسريحهن من العمل أو بسبب قلقهن بشأن أوضاعهن المالية، كما أن حوالي ثلث هؤلاء النساء يمثلن مصدر الدخل الوحيد لأسرهن.





في عام 2021، تلقت الشركات التي أسستها النساء 2.3% فقط من إجمالي رأس المال ضمن الشركات الناشئة المدعومة برأس مال مغامر في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات "بيتش بوك" (beach book).

وتشير مجلة "هارفارد بيزنس ريفيو" (Harvard Business Review) إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن هناك تحيزا قويا بين الجنسين في العديد من عناصر عملية عرض رأس المال المغامر.

وخلص الباحثون في دراسة نشرت عام 2014 إلى أن المستثمرين يميلون إلى تفضيل العروض التي يقدمها رواد الأعمال الذكور مقارنة بالعروض المقدمة من رائدات الأعمال، حتى عندما يكون المحتوى متماثلا تماما.

وتتمثل إحدى طرق المساعدة في التحايل على هذا النمط في تعلم كيفية الاستثمار في الشركات الناشئة والأسهم المملوكة للنساء مباشرة.

وفي تقرير نشره موقع "بنك ريت" (bankrate)، حددت الكاتبة جورجينا تزانيتوس طريقة بدء عملكِ الخاص، فإليك الخطوات:

استعيني بخبير

وجدت دراسة فيديليتي أن 77% من النساء يعتقدن أنه إذا كان لديهن مستشار مالي لمساعدتهن فسوف يشعرن بمزيد من الثقة بشأن مستقبلهن المالي.

استعيني بمستشار آلي

إذا كنت تريدين الحصول على إرشادات حول طرق البدء في الاستثمار، فجربي مستشارا آليا. يمكن لهؤلاء المستشارين الرقميين إنشاء محفظة كاملة لك بناء على أهدافك وأفق الاستثمار الزمني وتحمل المخاطر.

اعتمدي على نفسك

يمكنك البدء في الاستثمار بمفردك من خلال البدء بصندوق أو اثنين من الصناديق المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة. إذا لم تكوني قد قمت بذلك بالفعل، فيجب أن يكون بدء خطة استثمار للتقاعد أولوية بالنسبة إليك. وتعد الخطوة الأولى الحكيمة لخطة الاستثمار هي التأكد من أنك تساهمين في حسابات التقاعد لمستقبلك.





تعلمي كيفية الاستثمار في الأعمال التجارية المملوكة للنساء

يعد الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقودها النساء خيارا ممتازا، نظرا لنجاح المستثمرات وصاحبات الأعمال.

في عام 2022، أفادت حوالي 59% من النساء الأميركيات اللائي يمتلكن مشاريع صغيرة أن أعمالهن مربحة حاليا، وذلك وفقا لشركة "غيدانت" (gidant) لتمويل الشركات الصغرى.

يمكن لأي شخص تقريبا الاستثمار في الشركات الناشئة عبر مواقع التمويل الجماعي. ويتيح لك موقع "آي فاند وومن" (I Fan Woman) تمويل الشركات الناشئة التي تقودها النساء من خلال تصفح قائمة بالشركات الناشئة المختلفة التي تقودها النساء واختيار مقدار المساهمة التي تريدها.

وخلال رحلتك الاستثمارية من الأفضل أن تستلهمي بعض قصص النجاح.

المستثمرات الأسطوريات

جيرالدين فايس: بعد أن قيل لها ربما كان من الأفضل لها أن تكون سكرتيرة، واصلت فايس مسيرتها المهنية لتصبح أول امرأة تطلق نشرة إخبارية استثمارية ناجحة. أنتجت النشرة الإخبارية متوسط مكاسب في سوق الأسهم بنسبة 11.8% من عام 1986 إلى أوائل عام 2022، متغلبة على مؤشر ويلشاير 5 آلاف الإجمالي للسوق، وهو أوسع مقياس لسوق الأسهم الأميركية.

ميوريل سيبرت: كانت سيبرت، المعروفة باسم "أول امرأة في صناعة التمويل"، أول امرأة تنضم لعضوية بورصة نيويورك. أصبحت سيبرت أيضا أول مشرفة مصرفية لولاية نيويورك.

آبي جوزيف كوهين: شريكة متقاعدة لغولدمان ساكس وبروفيسورة في الوقت الراهن، وتعد حاليا إحدى كبار محللي السوق في البلاد التي صنعت لنفسها اسما من خلال توقع السوق الصاعدة في التسعينيات.

ميلودي هوبسون: سميت هوبسون كواحدة من أكثر النساء نفوذا في مجلة" فورتشين" (Fortune)، وقد عملت في مجلس إدارة "جي بي مورغان" و"ستاربكس". وتشغل حاليا منصب الرئيس والمدير التنفيذي المشارك لشركة "آريال إنفستمنت" (Ariel Investment).

أبيغيل جونسون: وهي المديرة التنفيذي لشركة "فيديليتي إنفستمنت".