10 طرق لضمان رضا عملائك وكسب مزيد من الأرباح

الهدف من كل عمل تجاري تحقيق الربح، وفي بعض الأحيان أثناء البحث عن أرباح أعلى يتم التغاضي عن رضا العملاء، ولهذا فمن الضروري لأصحاب الأعمال إيجاد توازن بين زيادة الأرباح وإسعاد العملاء، حيث يمكن أن يؤدي العملاء غير الراضين عن منتجك إلى خسائر فادحة لشركتك.

نشر موقع "فوربس" (Forbes) الاقتصادي تقريرا قال فيه إن الشركات التي تعطي الأولوية لرضا العملاء تميل إلى امتلاك قاعدة عملاء أكثر ولاء، والتي يمكن أن تترجم إلى أرباح طويلة الأجل.

وبناء على مساهمات مجموعة من الخبراء، استعرض التقرير عددا من الإستراتيجيات للتوفيق بين زيادة الأرباح وتحقيق رضا العملاء، كما يلي:

التركيز على الناس

تقول تيجال شاه، مؤسسة إحدى الشركات الاستشارية، إن الهدف النهائي من ريادة الأعمال هو توليد قيمة طويلة الأجل، ويعد إغفال العملاء واحتياجاتهم مؤشر على "تسرب القيمة"، وتضيع فرصة بناء القيمة المثلى عندما يتم رفع قيمة جني الأرباح على حساب جانب آخر هو احتياجات العميل.

تحسين التجربة

أوضح إريك والر -وهو خبير تسويق- أنه لا يمكن الفصل بين الأرباح وتجربة العميل، ناصحا بتقديم تجربة ذات جودة أفضل مما يستطيع منافسوك تقديمه باستمرار.

استمع إلى ملاحظات العملاء

تحدث ألكسندر ويستغارث، مؤسس شركة "واين كاب" (WineCap)، عن مزج الربح ورضا العملاء، من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء لضمان نجاح الأعمال على المدى الطويل، ولهذا يجب الاستماع إلى تعليقاتهم ومعالجة مخاوفهم وتحسين تجربتهم.

التركيز على اكتساب العملاء

يرى آدم رومانيك، خبير التسويق في شركة "أيوكس مود" (Aux Mode) لحماية الملكية الفكرية، أن رائد الأعمال يجب أن يتأكد أنه بدون العملاء لا توجد أرباح، وعند محاولة زيادة الأرباح، يجب أن تركز الشركات على اكتساب العملاء أكثر من جني المزيد من الأرباح.

كن ذا قيمة للعملاء

تبين ميلا سمارت سمشكينا، مديرة موقع "ليكتيرا" (Lectera) التعليمي، أن كونك ذا قيمة للعملاء يساعد على ضمان نجاح الأعمال على المدى الطويل، حيث يساعد توفير المنتجات القيمة على تمييز عملك عن المنافسين، مما يجعل عملك أكثر جاذبية للعملاء. وعلاوة على ذلك، فإن الشركات ذات القيمة للعملاء أكثر مرونة أثناء فترات الانكماش الاقتصادي لأن العملاء يستمرون في توفير دعمهم.





وفي تقرير آخر كتبه ديمتري نورتنكو لموقع "ذا نكست ويب" (Thenextweb) حدد فيه الكاتب مجموعة إستراتيجيات أخرى لكسب رضاء العملاء وجني مزيد من الأرباح، منها ما يلي:

إرضاء رغبات العملاء

يقول جيسون موراي، من شركة "فرينج" (Fringe) للتسويق، إن المستويات الأعلى من رضا العملاء تؤدي إلى مستويات أعلى من الولاء، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح، فالربح هو نتيجة التركيز الدؤوب على تقديم منتجات ذات قيمة للمشترين.

تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة

شدد بريستون بيرد، من شركة "هورايزون" (Horizon)، على ضرورة تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء من أجل الحفاظ على ولائهم. ويعد الاستماع باهتمام لملاحظات العملاء واقتراحاتهم أمرا ضروريا للحفاظ على علاقات جيدة معهم.

زيادة قيمة العميل

يرى آرون بوينتون، من "أومنيبوينت" (Omnipoynt) لحلول التطوير والإبداع، أن تحقيق التوازن بين الأرباح ورضا العملاء يمثل تحديا لأصحاب الأعمال. ولتحقيق هذا التوازن، يجب أن يأتي العميل دائما في المقام الأول، مع إعطاء الشركات الأولوية لاحتياجاتهم ورضاهم، وإذا ركزت على إبقاء العملاء سعداء، فستتحقق الأرباح.

فهم أسباب الولاء

دعا ديفيد واجنر، من شركة "بي 3 ميديا" (P3 Media)، إلى معرفة سبب ولاء عملائك، فلا تدع السعي وراء الربح يهدد الأسباب الأساسية التي تجعلهم يتعاملون معك.

فكّر في الأرباح المستدامة

أشار رايان وايسمولر، من شركة "فينتربيد" (Fintrepid) لحلول الأعمال، إلى أن الأرباح المستدامة تعتمد على قيمة العميل مدى الحياة، حيث يمكن أن يكون لقصر النظر اليوم آثار وخيمة غدا. والمفتاح هو إدارة النفقات العامة والتكاليف الأخرى للسماح بإستراتيجية ربح طويلة الأجل، والعملاء هم أفضل مصدر للربح.