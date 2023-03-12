أهم 5 دورات مجانية مقدمة من الجامعات العالمية لرواد الأعمال

عام 1974 قرر بيل غيتس أن يغادر مقاعد الدراسة في جامعة هارفرد لكي يستثمر كل وقته في تأسيس شركته الخاصة، صُنّف منذ 1989 ضمن قوائم فوربس لأثرى أثرياء العالم، احتفظ بالمرتبة الأولى باستمرار من مارس/آذار 2014 إلى يوليو/تموز 2017، واعتبارًا من 6 أغسطس/آب 2018، كان لدى غيتس صافي ثروة قيمتها 95.4 مليار دولار، مما جعله ثاني أغنى شخص في العالم بعدما أزاحه جيف بيزوس عن رأس القائمة، غيتس واحد من رواد الأعمال الأكثر شهرة في عالم الحاسوب الشخصي. ورغم من أنه غادر الجامعة في وقت مبكر فإنه لم يتوقف أبدا عن السعي نحو التعلم، سواء من خلال حضور دورات تدريبية مختلفة أو قراءة عشرات الكتب سنويا.

مهما كان المستوى التعليمي الذي يبلغه رائد الأعمال يبقى التعليم الذاتي ضرورة حتمية لتحقيق النجاح، بفضل التعلم المستمر ستحصل على الكثير من المعارف التي لا يمكن أن تحصل عليها في التعليم النظامي، ولحسن الحظ يسمح التعليم "أون لاين" الآن للجميع باكتساب المعارف في أي وقت، وفي أي مكان، من خلال الدورات التدريبية التي تعتبر من الأدوات المثلى للنمو والتعلم الذاتي. في التقرير التالي اخترنا لك بعض أهم الدورات المجانية المقدمة من الجامعات العالمية ذائعة الصيت.

1. اسم المقرر: "أساسيات محاسبة الأعمال" (Business Accounting Basics)

مدرسة كرانرت للإدارة "(Krannert School of Management)

يقال إن غياب المحاسبة كجزء من العمل يشبه سيارة تسير في طريق ريفي مظلم تحت المطر بدون مصابيح أمامية.

لا تُستخدم المحاسبة فقط لتتبع الإيرادات والمصروفات، ولكنها تتأكد من أن الأعمال التجارية تلتزم بالقوانين المطلوبة، وتوفر لصانعي القرار المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات حكيمة.

كقائد أعمال، يجب عليك اتخاذ القرارات، وتتطلب تلك القرارات المعلومات الصحيحة. توفر المحاسبة المصابيح الأمامية الساطعة اللازمة للتنقل في التضاريس المظلمة والتي يحتمل أن تكون خادعة. إنها اللغة التي يتم بها نقل المعلومات التجارية وهي ضرورية لصنع القرار.

تشمل هذه الدورة المجانية أساسيات محاسبة الأعمال عبر الإنترنت، وتتطلب التزامًا من 15 إلى 25 ساعة.

عنوان الدورة "أساسيات محاسبة الأعمال" ويستمر الفصل 5 أسابيع ويتطلب حوالي 3-5 ساعات عمل أسبوعيا. وتهدف الدورة إلى توفير الأدوات الأساسية اللازمة لفهم الأعمال.

وتشمل 4 بيانات مالية أساسية، الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان الأرباح المحتجزة وبيان التدفقات النقدية. علاوة على ذلك، يشرح الفصل كيفية إنشاء هذه البيانات، وفي النهاية كيفية تقسيم التكاليف وربحية المشروع وتحليل الشركة.

وتتيح جامعة "بردو"(Purdue) هذه الدورة التدريبية المجانية لريادة الأعمال عبر الإنترنت، من خلال منصة "ايه دي إكس"(edX).

2. اسم الدورة: لوحة نموذج الأعمال: أداة لرواد الأعمال والمبتكرين

تختلف هذه الدورة عن العديد من فصول ريادة الأعمال المجانية الأخرى عبر الإنترنت. إنها تتمحور حول المشروع، مما يعني أن التدريس يعتمد على الطلاب الذين يكملون مشروعًا حقيقيًا يمكن تطبيقه بشكل مباشر على مهنتهم وأهدافهم.

وفقًا لموقع "إنتربرينور" (Entrepreneur) المتخصص في ريادة الأعمال، لا يكمن مفتاح نجاح ريادة الأعمال في المنتج بل في اكتشاف أفضل نموذج عمل. ويؤكد أن نموذج العمل الموثوق به ليس بالشيء الذي يمنح المرء فرصة أفضل للنجاح. إنه أمر حاسم للنجاح.

ويكتب ستيفن ج. باول -من كلية توك للأعمال في دارتموث- عن أهمية تدريس النمذجة لطلاب إدارة الأعمال قائلا: إن النمذجة طريقة رائعة لفهم العالم، وإن تدريس النمذجة للطلاب يساعد في تشكيلهم كمفكرين في ريادة الأعمال.

وتقدم هذه الدورة من خلال جامعة جورجيا.

3. اسم الدورة: ريادة الأعمال 101: من هو عميلك؟

?Course Name: Entrepreneurship 101: Who is your customer

كلية إدارة الأعمال: كلية سلون للإدارة

Business School: Sloan School of Management

ريادة الأعمال 101: من هو عميلك؟ هي دورة مجانية لريادة الأعمال عبر الإنترنت يقدمها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. البرنامج مدته 10 أسابيع ويتطلب ما بين 2-4 ساعات من الجهد في الأسبوع، بدءًا من فرضية أن العملاء هم من يجعل الأعمال التجارية ناجحة، وتعلم هذه الدورة نهج منهجي للحصول على هؤلاء العملاء. وتستخدم الدورة العديد من الشركات الناشئة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كدراسات حالة لتوجيه هذه المفاهيم إلى الطلاب.

وتشرح الدورة مفهوم أن العميل هو الأساس الذي يُبنى عليه مشروع تجاري ناجح. ويعتمد النجاح على معرفة ما يريده العميل وأفضل طريقة للحصول عليه. وكلما زاد رضا الشركة عن العميل زاد احتمال عودته إليها.

وبدون عملاء، لا يوجد مال. في حين أنه من المثير للجدل أن العملاء ليسوا العامل الأكثر أهمية في نجاح الأعمال، ولا جدال في كونهم عنصرًا حيويًا.

يتيح معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذه الدورة التدريبية المجانية لريادة الأعمال عبر الإنترنت من خلال منصة "ايه دي إكس" (edX) وتقدمها كلية سلون للإدارة.

4. اسم الدورة: إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

Course Name: Social Media Advertising

كلية إدارة الأعمال: كلية ليدز للأعمال

Business School: Leeds School of Business

إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي دورة مجانية تقدمها جامعة كولورادو بولدر.

ويعرف التسويق الرقمي على أنه تحديد احتياجات العملاء، وتلبية احتياجاتهم من خلال الأجهزة الإلكترونية.

وتركز هذه الدورة التدريبية المجانية لريادة الأعمال عبر الإنترنت، التي تحمل عنوان إعلانات الوسائط الاجتماعية، على منصات تسويق رقمية محددة.

وهي تشكل جزءًا من سلسلة من 4 أجزاء في تخصص إستراتيجية الإعلان الرقمي، وتتطلب حوالي 10 ساعات للانتهاء منها.

ويعرف التسويق الرقمي بأنه تحديد احتياجات العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال الأجهزة الإلكترونية.

وهو يعد مجالًا جديدًا نسبيًا في عالم الإعلان والتسويق. ومع ذلك، يمكن القول إنه أكثر أهمية الآن من الدعاية والتسويق عبر وسائل الإعلام التقليدية بسبب النمو الهائل للتكنولوجيا الرقمية مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، والتي تعد مسؤولة بشكل أساسي عن هذا النمو. وتوضح هذه الدورة أنه يجب الوصول إلى العملاء أينما كانوا، وذلك أمام شاشة الحاسوب أو شاشة الهاتف الذكي.

والتسويق الرقمي يفتح الباب أمام اتصال ثنائي الاتجاه، ولذلك هو ضروري لإستراتيجية التسويق للأعمال التجارية اليوم. والهدف من الدورة أنك تتعلم كيفية تكييف المفاهيم التقليدية لإنشاء حملات رقمية واكتساب فهم تحليلات التسويق الرقمي.

الدورة مقدمة من جامعة كولورادو بولدر، كلية ليدز للأعمال.

5. اسم الدورة: أساسيات ريادة الأعمال: التفكير والعمل

Course Name: Essentials of Entrepreneurship: Thinking & Action

كلية إدارة الأعمال: كلية بول ميراغ للأعمال جامعة كاليفورنيا، إيرفين

Business School: Paul Merage School of Business

ريادة الأعمال هي إنشاء وتنظيم وإدارة الأعمال التجارية مع معالجة المجهول في كثير من الأحيان لتحقيق الربح.

ولذلك، تغطي هذه الدورة الموضوعات الأساسية مثل إستراتيجيات العمل الجديدة وخطط العمل وكيفية تحقيق النجاح، وسيكون لدى الطلاب بعد الانتهاء منها فهم أفضل لكيفية تقييم مشروع تجاري خاص.