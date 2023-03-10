كيف يمكنك تعدين البيتكوين في المنزل؟

إذا أردت تعدين البيتكوين في المنزل، لا بد من الحصول أولا على محفظة بيتكوين وجهاز تعدين، وتثبيت برنامج لتعدين البيتكوين، والانضمام إلى تجمع تعدين. ويستخدم المعدّنون أجهزة حاسوب ذات معالجات عالية الأداء لحل المعادلات الرياضية المعقدة، المعروفة باسم "إثبات العمل" (Proof-of-work)، للتحقق من صحة المعاملات وإضافتها إلى البلوكتشين، ويتلقّون مقابل ذلك عملة بيتكوين كمكافأة على عملهم.

يتطلب تعدين البيتكوين قدرا كبيرا من الطاقة، ونظرا لتزايد صعوبة حل المعادلات الحسابية بمرور الوقت في ظل ارتفاع عدد المعدّنين على الشبكة، تصبح المشاركة أكثر صعوبة وأقل ربحية بالنسبة للمعدّنين الفرديين.

ومع تزايد صعوبة التعدين، بات المعدنون يستخدمون معدات أكثر تقدما ومعدات موفرة للطاقة. وعموما، يكون تعدين عملة البيتكوين مربحا عندما يرتفع سعرها بما يكفي لتغطية تكاليف المعدات والكهرباء وتحقيق الأرباح.

وفي تقرير نشره موقع "كوين تلغراف" (Cointelegraph)، يوضح أرجيت سينغ عملية تعدين البيتكوين للمبتدئين وكيفية البدء في تعدين البيتكوين في المنزل وتكلفة هذه العملية وآفاقها.





ما الذي تحتاجه لتعدين البيتكوين في المنزل؟

كل ما تحتاج إليه هو الحصول على كهرباء رخيصة، واتصال إنترنت قوي، ومنصة تعدين لتبدأ تعدين البيتكوين من المنزل.

وتتمثل الخطوة الأولى في بناء أو شراء جهاز تعدين، وهو عبارة عن جهاز حاسوب مصمم خصيصا لتعدين العملات المشفرة، وعادة ما يتكون من عدة وحدات قادرة على إجراء عمليات حسابية معقدة بسرعات عالية.

بعد ذلك، تحتاج إلى إنشاء محفظة بيتكوين لتخزين العملات المشفرة المستخرجة من التعدين، وهناك عديد من الخيارات المتاحة، بما في ذلك محافظ البرامج ومحافظ الأجهزة.

وبمجرد أن يقوم المستخدم بإعداد جهاز التعدين الخاص به وتكون محفظته جاهزة، يجب تنزيل برنامج تعدين البيتكوين مثل "بي إف جي ماينر" (BFGMiner)، و"سي جي ماينر" (CGMiner)، و"إيزي ماينر" (EasyMiner).

بعد تثبيت برنامج التعدين، يحتاج المستخدم إلى الانضمام إلى تجمع التعدين، وهو عبارة عن مجموعة من المعدنين الذين يوحدون طاقاتهم الحاسوبية من أجل تعزيز فرصهم في العثور على كتلة وكسب مكافأة، ثم يمكنهم البدء في تعدين البيتكوين.

يقرّ الكاتب بأن تعدين البيتكوين في المنزل قد يمثل تحديا، حيث يتطلب استثمارا كبيرا في المعدات ومستوى عاليا من الخبرة الفنية. ويمكن أن تكون تكلفة الكهرباء مرتفعة للغاية، مما يجعل الاستثمار في شراء البيتكوين خيارا أفضل من حيث التكلفة مقارنة بالتعدين.

ما تكلفة الكهرباء لتعدين البيتكوين؟

تختلف تكلفة الكهرباء لتعدين البيتكوين اعتمادا على عدة عوامل، مثل سعر الكهرباء في منطقتك، وكفاءة معدات التعدين التي تستخدمها وحجم عملية التعدين الخاصة بك.

وفي المتوسط، تشير التقديرات إلى أن إجمالي استهلاك الطاقة لشبكة البيتكوين يبلغ حوالي 112.5 تيراوات في الساعة سنويا، وهو ما يعادل استهلاك الطاقة في دولة تشيلي بأكملها.

خطوات تعدين البيتكوين في المنزل؟

هناك عدة طرق لتعدين البيتكوين في المنزل، لكنها جميعا تنطوي على استثمار رأسمالي كبير في المعدات المتخصصة ومستوى عال من المعرفة التقنية. نشر موقع "كريبتو نيوز" (Cryptonews) تقريرا يشرح فيه الطرق الأكثر شيوعا لتعدين البيتكوين من المنزل.

استخدام جهاز حاسوب مزود ببطاقة رسوميات قوية: تتضمن هذه الطريقة استخدام جهاز مزود بوحدة معالجة رسوميات قوية لحل المشكلات الرياضية المعقدة من أجل التحقق من صحة معاملات البيتكوين.

تتضمن هذه الطريقة استخدام جهاز مزود بوحدة معالجة رسوميات قوية لحل المشكلات الرياضية المعقدة من أجل التحقق من صحة معاملات البيتكوين. استخدام جهاز تعدين: يمكن تعدين بيتكوين باستخدام جهاز تعدين متخصص يسمى "عامل تعدين الدائرة المتكاملة الخاص بالتطبيق" (ASIC)، وهو مصمم خصيصا لتعدين البيتكوين. تعد هذه الأجهزة أكثر كفاءة من جهاز حاسوب مزود بوحدة معالجة رسوميات، ولكن تكلفتها أيضا أكثر بكثير.

يمكن تعدين بيتكوين باستخدام جهاز تعدين متخصص يسمى "عامل تعدين الدائرة المتكاملة الخاص بالتطبيق" (ASIC)، وهو مصمم خصيصا لتعدين البيتكوين. تعد هذه الأجهزة أكثر كفاءة من جهاز حاسوب مزود بوحدة معالجة رسوميات، ولكن تكلفتها أيضا أكثر بكثير. الانضمام إلى تجمع تعدين: من خلال الانضمام إلى مجموعة من المعدنين الآخرين لدمج مواردك وزيادة فرصك في كسب بيتكوين جديد، يمكنك أن تبدأ في تعدين البيتكوين في المنزل. ومع ذلك، فإن مجمع التعدين سيقسم المكافآت بين الأعضاء، وفقا لطاقة التعدين التي ساهموا بها.

من خلال الانضمام إلى مجموعة من المعدنين الآخرين لدمج مواردك وزيادة فرصك في كسب بيتكوين جديد، يمكنك أن تبدأ في تعدين البيتكوين في المنزل. ومع ذلك، فإن مجمع التعدين سيقسم المكافآت بين الأعضاء، وفقا لطاقة التعدين التي ساهموا بها. التعدين السحابي: تتضمن هذه الطريقة استئجار طاقة تعدين من خدمة تعدين سحابي تهتم بصيانة معدات التعدين وإدارتها.

كيف تعدن البيتكوين عن طريق هاتف ذكي؟

حسب الكاتب، يعد تعدين البيتكوين على الهاتف الذكي أمرا غير عملي، بسبب عدم تمتع الهواتف الذكية بقوة معالجة كافية تمكنها من منافسة معدات التعدين المخصصة. ولا تعد تطبيقات التعدين على الأجهزة المحمولة عملية تعدين حقيقية، ولكنها طريقة لكسب كميات صغيرة من بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة من خلال مشاهدة الإعلانات. تستخدم هذه التطبيقات طاقة معالجة الهاتف والبطارية لتشغيل عملية التعدين، ولكن المكاسب منخفضة جدا وقد لا تستحق الموارد التي يتم إنفاقها عليها.

إذا كنت لا تزال ترغب في محاولة كسب بيتكوين عبر تطبيق تعدين على الهاتف المحمول، فستكون الخطوات كما يلي:

تنزيل تطبيق تعدين: عديد من تطبيقات التعدين المخصصة للهواتف متوفرة على متجري "آب ستور" (App Store) و"غوغل بلاي"(Google Play). مع ذلك، لا يمكن الوصول إلى غالبية التطبيقات إلا على مواقع تعدين العملات المشفرة المحمية من طرف ثالث، التي يجب التحقق من موثوقيتها بدقة قبل الاستخدام.

إنشاء حساب: تتمثل الخطوة التالية في إنشاء حساب باستخدام تطبيق التعدين على الهاتف المحمول من أجل البدء في كسب البيتكوين.

إكمال مهام أو مشاهدة إعلانات: يمنح التطبيق المستخدم خيار إكمال مهام صغيرة أو مشاهدة إعلانات مقابل كمية صغيرة من البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة.

انتظار المكاسب: ستتم إضافة المكاسب إلى رصيد حساب المستخدم، ويمكنه نقلها إلى محفظة بيتكوين خاصة به عندما يصل إلى الحد الأدنى.