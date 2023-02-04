ما أكثر الطرق الآمنة لتخزين العملات المشفرة؟

لا يخفى على أحد أن الاستثمار في العملات المشفرة ينطوي على مخاطر، فالسوق متقلب، وهناك العديد من عمليات الاختراق وعمليات الاحتيال.

وتقول جودي ماكدونالد -في تقرير نشره موقع "فوربس أدفايزور" (forbes Advisor)- إن التحليل الصادر من شركة "تشين أناليسز" (Chainalysis) وجد أن ما قيمته 1.9 مليار دولار من العملات المشفرة قد سُرقت في عمليات الاختراق والخداع مما أدى إلى خسائر بقيمة 1.6 مليار.

وتفيد الكاتبة بأن المستثمرين الذين لديهم فهم أفضل لكيفية الاحتفاظ بالعملات المشفرة بأمان يتميزون عن غيرهم، حيث يجب فهم الاختلافات بين المحافظ وماذا تعني إدارة أصول العملات المشفرة الخاصة بك، وأفضل ممارسات التخزين.

لماذا تحتاج العملات المشفرة إلى التخزين؟

أوضح التقرير أن العملات المشفرة رموز رقمية مصممة ليتم تبادلها من خلال المعاملات المشفرة عبر شبكات الحواسيب اللامركزية المعروفة باسم "بلوكتشين". وبينما توجد الرموز المميزة للعملات المشفرة على بلوكتشين، فإن محافظ العملات المشفرة هي الآلية التي تتيح الوصول إلى الأصول الرقمية، بحيث يمكنك إرسال واستلام الرموز بين حسابين مختلفين.

وأشار إلى أن التحويلات بين المحافظ تتم من خلال مشاركة رقم حساب فريد لكل نوع من أنواع العملات المشفرة التي تمتلكها -المعروف باسم المفتاح العام أو عنوان المحفظة- حيث يحتوي كل "حساب" أيضا على مفتاح خاص، بينما تعد حماية هذه المعلومات، عبر المحفظة، جانبا أساسيا من تخزين العملات المشفرة.

وذكرت الكاتبة أن قدرا كبيرا من سرقة العملات المشفرة ينشأ من حصول المخترقين على المفاتيح الخاصة بك، من خلال اختراق المحافظ. وفي عالم معاملات بلوكتشين، حيث الطبيعة اللامركزية، لا توجد مؤسسة تابعة لجهة خارجية تحمي الرموز الخاصة بك أو تضمن استثمارك (مثل البنك أو الحكومة).





أنواع تخزين العملات المشفرة

أشار "فوربس أدفايزور" في تقريره إلى أن بورصات العملات المشفرة في الأساس أسواق رقمية تتيح لك استخدام أموال حقيقية مثل الدولار الأميركي، لشراء عملة مشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، وتداول نوع واحد من العملات المشفرة بآخر، وتحويل العملات المشفرة مرة أخرى إلى نقد.

ووفق الكاتبة، يمكن وصف الحساب في بورصة مركزية بأنه محفظة، إلا أن تخزين العملات المشفرة الخاص بك في البورصات يعني عادة أن الشركة تحتفظ بالسيطرة (أو الوصاية) على الأصول ولا يمكن للمستخدمين الوصول إلى المفاتيح الخاصة، وهو ما يعرف باسم "محفظة الحراسة" (custodial wallet) لذلك عليك أن تثق في الشركة التي تدير البورصة لرعاية أصولك.

ما أفضل طريقة لتخزين العملات المشفرة؟

مثلما يمكن أن يؤدي تنويع استثماراتك إلى تقليل المخاطر، فقد يكون توزيع أصولك عبر محافظ تخزين متعددة فكرة جيدة.

ويمكن القول إن الطريقة الأكثر أمانًا لتخزين العملات المشفرة هي محفظة إلكترونية، ومن المهم تأمين الجهاز بشكل صحيح، مثل إنشاء عبارة مرور قوية والحفاظ على تحديث البرامج الثابتة للجهاز، وتجنب مشاركة مفاتيح العبور الخاصة مع الآخرين، أو تخزينها على الإنترنت أو الحاسوب.

وفي تقرير نشره موقع "نوميراما" (Numerama) الفرنسي قدّم الكاتب بوغدان بودنار بعض الحلول السريعة التي يمكن اعتمادها لتأمين عملاتك المشفرة.

"محفظة عملات مشفرة ساخنة"(Hot Crypto Wallet)

عرف الكاتب المحافظ الساخنة بأنها محافظ عملات مشفرة قائمة على البرامج عبر الإنترنت، حيث يمكن تصنيف حسابك في بورصة العملات المشفرة على أنه محفظة ساخنة لأنه متصل بالإنترنت، وهي غير خاضعة للحراسة، حيث يمكنك التحكم في المفتاح الخاص والعبارة الأولية لأصول العملات المشفرة الخاصة بك، حيث يتم تخزين المفاتيح الخاصة بمحفظتك داخل التطبيق نفسه.

"التخزين البارد"(Cold Storage)

وبين الكاتب أن المحافظ غير المتصلة بالإنترنت تسمى باردة، وهو ما يعني جهازا ماديا، سواء كان محرك أقراص متنقلا (usb) أو أجهزة مصممة خصيصا مع ميزات أمان.

قيمة الاستثمار ومقدار الحماية

ومن المؤكد أن الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات المشفرة، واستثمار المزيد من الأموال يدفع المستثمر إلى زيادة تدابير الحماية.

وتقول الخبيرة سميرة تولو مديرة التكنولوجيا التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة "إلبيت" (Elbaite): عندما تكون أكثر دراية بالمحافظ أو تبدأ في استثمار مبالغ أكبر، فهذا وقت مناسب للنظر في خيارات تخزين أكثر أمانًا مثل المحافظ الإلكترونية، والتي تعد نوعًا من التخزين البارد.

وتنصح المستثمرين الذين يقومون بالعديد من الصفقات قصيرة الأجل باستخدام محفظة ساخنة، أما الباردة فهي خيار حكيم للمتداولين الذين يمتلكون كميات كبيرة من العملات المشفرة كاستثمار طويل الأجل.