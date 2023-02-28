خلاصة تجربة امتدت 80 عاما.. أهم 5 نصائح استثمارية لوارن بافيت

وفقًا للتقرير السنوي الذي أعلنه وارن بافيت حظيت شركته "بيركشاير هاثاواي" (Berkshire Hathaway) بأرباح تشغيلية بلغت 30.8 مليار دولار في عام 2022.

ونشر موقع "سي إن بي سي" (CNBC) تغطية حية وتقريرا مفصلا للقاء وارن بافيت مع المساهمين، وهو تقليد سنوي حرص بافيت على القيام به لما يقرب من نصف قرن.

ولم يقدم بافيت نظرته عن العام الماضي لشركته "بيركشاير هاثاواي" فحسب، ولكنه شارك أفكاره حول كل شيء في الاستثمار.

جاءت رسالة بافيت في 4455 كلمة فقط، لتكون أقصر رسائل بافيت للمساهمين في 44 عاما.

وتقدر ثروة رجل الأعمال البالغ من العمر 92 عاما والذي يعد أحد أكبر المستثمرين في العالم، بنحو 106 مليارات دولار، وقال في رسالته "لقد انشغلت بالاستثمار على مدار 80 عاما، أي بما يفوق ثلث عمر دولتنا، وأرى أنه حاليا الوقت المناسب الذي يمكننا فيه المراهنة على أميركا"، وأكد أن سياسته الاستثمارية تعتمد على التعلم من أخطائه على مدار 80 عاما الماضية.

ونقل تقرير لموقع "ذي أسينت" (The Ascent) أهم 5 نصائح استثمارية لوارن بافيت، وجاءت كما يأتي:

ادخر قبل أن تنفق

ادخار المال هو تذكرتك لتنمية الثروة، إذ يؤمن بافيت إيمانا راسخا بقوة الاستثمار، ولكن لكي تستثمر عليك أولا أن تضع المال جانبا، وإذا كنت تنفق كل راتبك، فلن يمكنك فعل ذلك.

كن دائمًا مستعدًا لما هو غير متوقع

لا تعرف أبدا متى قد تهبط فاتورة غير مخطط لها بين يديك، وإذا لم يكن لديك المال اللازم لتغطيتها، فقد تضطر إلى تراكم الديون ودفع فوائد باهظة الثمن. لهذا السبب، فإن بافيت من أشد المعجبين بأموال الطوارئ. القاعدة الأساسية الجيدة هي الاحتفاظ بأموال كافية في حساب التوفير الخاص بك، لتغطية 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة الأساسية.

لا تشتر سهمًا لن ترغب في امتلاكه خلال الـ20 عاما المقبلة

يعتقد بافيت أنه يمكنك جني الكثير من المال من خلال الاستثمار في سوق الأسهم، لكن من المهم اتباع نهج طويل الأجل لشراء الأسهم، فإن فترة الاحتفاظ المثالية لأي سهم معين هي "إلى الأبد". لكن بشكل عام، هو يدعو إلى شراء الأسهم التي تخطط للاحتفاظ بها مدة طويلة جدا.

استثمر في نجاحك

مثلما يمكنك الاستثمار عن طريق شراء الأسهم المناسبة لمحفظتك، فإن الاستثمار في نفسك قد يكون تذكرتك لزيادة ثروتك. لا تخف من العودة إلى المدرسة للحصول على درجة علمية متقدمة، أو حضور دورة تدريبية عبر الإنترنت، أو القيام بكل ما هو ضروري لتضع نفسك على طريق التطور الوظيفي.

الاستفادة من الرهن العقاري الطويل الأجل

بافيت من أشد المعجبين بتمويل منزل برهن عقاري لمدة 30 عاما، خاصة عندما تكون المعدلات منخفضة (وهو ما يحدث اليوم). عندما تحصل على قرض طويل الأجل، فإنك تشتري لنفسك المرونة من خلال عدم تقييد نفسك في المدفوعات الأعلى التي تأتي مع قرض قصير الأجل.





نتائج "بيركشاير هاثاواي" السنوية

وخلال لقاء بافيت مع المساهمين، عرضت النتائج السنوية لشركته "بيركشاير هاثاواي"، ونستعرض هنا أبرز الأرقام: