في عالم العملات المشفرة، يعد الانضمام إلى المشاريع مبكرا مفيدا ومربحا للغاية، فمن استثمر في البيتكوين أو الإيثريوم منذ 10 سنوات ضاعف أرباحه مئات بل آلاف المرات.

ورغم تقلبات السوق التي شهدت انخفاض عديد من العملات الرئيسية، فإن الاهتمام بالعملة المشفرة لا يزال في أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث ينتظر المستثمرون تطورا جديدا.

ويعد التعرف على المشروعات الجديدة في مرحلة مبكرة قبل إدراجها علنا فرصة استثمارية استثنائية، وهنا تكمن أهمية "لوحة إطلاق العملات المشفرة" (The Crypto Launchpad) ومتابعتها، التي تسمح لمستثمري العملات المشفرة باكتشاف مشاريع التشفير في مرحلة مبكرة والاستثمار فيها قبل إدراجها علنا، وهو ما يمكنهم من شراء الرموز أو "التوكن" (Token) بسعر رخيص وتحقيق ربح كبير عندما تزداد قيمتها.

في هذا السياق، نشر موقع "إنفستمنت بيديا" (Investmentpedia) تقريرا عن لوحة إطلاق العملات المشفرة -التي تسمى أحيانا حاضنة التشفير- وهي منصة للتبادل غير المركزي، تساعد مستثمري ومحبي العملات المشفرة في فحص المشاريع الجديدة.

وتقدم لوحة إطلاق العملات المشفرة الموثوقة العناية الواجبة نيابة عن المستثمرين، وهو ما يساعد في حماية كل من المؤسسين والمستثمرين وتجنيبهم عمليات الاحتيال، وتوفر لهم الوقت وتغنيهم عن امتلاك المهارات الفنية.





ما فوائد لوحات إطلاق العملات المشفرة؟

وأشار "إنفستمنت بيديا" إلى أن أهم فوائد لوحات إطلاق العملات المشفرة تشمل ما يلي:

الرسوم المنخفضة : فبعض لوحات الإطلاق تتقاضى رسوما رمزية، في حين لا يتقاضى بعضها أي شيء، مما يجعل بعض لوحات الإطلاق سريعة وسهلة.

: فبعض لوحات الإطلاق تتقاضى رسوما رمزية، في حين لا يتقاضى بعضها أي شيء، مما يجعل بعض لوحات الإطلاق سريعة وسهلة. الأمان: يتم فحص كل من المستخدمين والمشاريع بدقة، وحماية جميع المعنيين، مما يحول دون حدوث خرق، لأن المستثمرين يتمتعون بملكية مطلقة لأصولهم، ولا تخزن منصات التشغيل أموالهم.

يتم فحص كل من المستخدمين والمشاريع بدقة، وحماية جميع المعنيين، مما يحول دون حدوث خرق، لأن المستثمرين يتمتعون بملكية مطلقة لأصولهم، ولا تخزن منصات التشغيل أموالهم. لا توجد فترة انتظار: تتوفر العملات المشفرة فور الشراء من دون الحاجة إلى فترة معالجة.

كيف تستخدم لوحات إطلاق العملات المشفرة؟

وضع الموقع خريطة بالخطوات العامة لكيفية استخدام لوحات إطلاق العملات المشفرة، وينصح بما يلي:

افتح حسابا أو سجل الدخول إلى لوحة الإطلاق التي اخترتها.

استكمل التحقق من الشخصية، الذي يتطلب بطاقة هوية سارية مع التقاط صورة لها تحت إضاءة جيدة وخلفية نظيفة.

لبدء المشاركة، قم بتمويل محفظتك باستخدام عملة لوحة الإطلاق.

ابحث عن مشاريع قائمة على لوحة الإطلاق وسجل للحصول على قائمة إدخال.

كيف تحدد جودة لوحة إطلاق العملات المشفرة؟

نشر موقع "كوين تلغراف" (Coin Telegraph) تقريرا عن خصائص لوحة إطلاق العملات المشفرة الجيدة، وقال الكاتب مارسيل دير -في تقريره- إنه قبل الاستثمار في مشروع عملة مشفرة أو إطلاقه، ينبغي إجراء بعض الأبحاث على لوحة الإطلاق الصحيحة.

وينصح الكاتب المستثمرين -الذين يرغبون في ضمان أن هذه المشاريع آمنة ومربحة وأن لها عائدا جيدا- بالتحقق من التزام لوحة الإطلاق بالأمان، وأنها تتبع بروتوكولات أمنية صارمة.

ويجب على المؤسسين المهتمين بإطلاق مشروعهم من خلال لوحة إطلاق عملات مشفرة أن يقيّموا مدى جودة ترويج النظام الأساسي للمشاريع، كما أنه من الضروري التحقق من عملية فحص المشروع والمعايير، ومدى عدالة وواقعية شروط لوحة الإطلاق.





مستقبل منصات إطلاق العملات المشفرة

وأكد الكاتب أن لوحات الإطلاق مصممة للمساعدة في تسهيل تمويل مشاريع العملات المشفرة، وتهدف إلى التخفيف من عدم الثقة المتزايد المحيط بالعملات المشفرة وزيادة ثقة المستثمرين.

ومن خلال منع المحتالين والترويج للمشاريع المشروعة، تساعد لوحات الإطلاق في تحسين السوق وتزويد المستثمرين بشعور من الأمان. وسيجعل تطوير لوحات إطلاق العملات المشفرة الاستثمار في العملة المشفرة أسهل وأكثر أمانا، مما سيؤدي بدوره إلى استمرار صناعة العملات المشفرة في النمو.

وفي تقرير كتبه جاستن كالديول نشره موقع "نينجا برومو" (Ninja Promo)، حدد الكاتب أفضل 10 منصات لإطلاق العملات المشفرة كما يلي: