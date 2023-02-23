تراجع ملحوظ لتمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حصدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 103 ملايين دولار، موزعة على 22 صفقة في يناير/ كانون الثاني، بانخفاض قدره 66%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث بلغت حصيلة التمويل حينئذ 299 مليون دولار.

ويعكس ذلك تراجعا في قيمة التمويل الموجه لهذه الشريحة بنسبة 17% مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلي حذر المستثمرين من الأحداث الاقتصادية العالمية.

وشهد مجموع الصفقات انخفاضا حادا بلغ 73%، بالمقارنة مع 81 صفقة تم تسجيلها في يناير/كانون الثاني من عام 2022.

ترتيب الدول

ووفقا للأرقام التي نشرها تقرير ومضة المعني بريادة الأعمال والاستثمارات الناشئة، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات التي تم إبرامها، حيث كانت حصيلة التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة 92.6 مليون دولار موزعة على 12 صفقة، وهو ما يشكل 90.6% من إجمالي حصيلة التمويل.

واحتلت مصر المرتبة الثانية بفارق كبير حيث بلغ مجموع التمويل 3.45 ملايين دولار، موزعة على 3 صفقات تم إبرامها ضمن جولة لتمويل ديون بقيمة 3 ملايين دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بحصيلة تمويل بلغت 3.3 ملايين دولار موزعة على عمليتي استثمار، كان الجزء الأكبر منها من نصيب مشغل المطبخ السحابي "مطبخي" الذي تمكن من جذب 2.3 مليون دولار ضمن جولة تمويل لمرحلة ما قبل التأسيس.

توزعت النسبة المتبقية البالغة 3% على عدد من الشركات الناشئة في العراق والمغرب وقطر.





ترتيب القطاعات وعدد الصفقات

احتفظ قطاع خدمات التكنولوجيا المالية المعروفة اختصارا باسم "فينتك" بالمركز الأول من حيث إجمالي الاستثمارات، حيث استحوذ القطاع على 67% من قيمة الصفقات، إلا أنه من حيث عدد الصفقات كان أداء قطاع التكنولوجيا المالية متقاربا مع قطاع تكنولوجيا الغذاء.

وشملت القطاعات الأخرى التي جذبت حجم التمويل الأكبر قطاع تقنيات العالم الافتراضي "ميتافيرس"، وقطاع التكنولوجيا النظيفة "كلين تك"، وقطاع تكنولوجيا الغذاء "فود تك" المدعوم باهتمام المستثمرين المستمر بمنصات طلب الطعام.

ومن بين 22 صفقة تم إبرامها في الشهر الأول من العام الجديد، شهدت 10 صفقات استثمارا أجنبيا مباشرا، بينما اجتذبت 12 صفقة مستثمرين إقليميين.

وفي سابقة أولى، ذهب الاستثمار بأكمله في يناير/ كانون الأول إلى شركات ناشئة أسسها رجال، حيث لم تقم أي امرأة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس أي من الشركات الناشئة التي حصدت استثمارات الشهر الماضي.

عمليات الاستحواذ

استمر الزخم خلال الشهر الماضي الذي شهد العديد من عمليات الاستحواذ والاندماج، حيث استحوذت شركة "جي بي آرينا" (GB Arena) المصرية على شركة "غالاكتك" (Galactic) التونسية في صفقة تبادل أسهم قيمتها 15 مليون دولار.

واستحوذت شركة "هوت ديسك" (Hot disk) ومقرها الإمارات على شركة "يادو" (Yadoo) الإسبانية، واستحوذت شركة "بيون سايبر" (Pune Cyber) على "دي تي إس سلوشن" (DTS Solution)، واستحوذت شركة "أسترا تك" (Astra Tech)، ومقرها الإمارات، على تطبيق "بوتيم" (Botim).