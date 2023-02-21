ماذا تعرف عن إيداع العملات المشفرة.. وما العائد منها؟

تعرف عملية "إيداع العملات المشفرة" (Crypto Staking) بأنها إيداع العملات التي تمتلكها لدى منصة ما لاستخدامها في ما يعرف باسم "نظام الحصة" (proof-of-stake)، وبموجب هذا النظام يجب على المشاركين إيداع مبالغ من العملة المشفرة لدعم شبكة "البلوك تشين" في التحقق من صحة المعاملات الجديدة وإضافة كتل جديدة.

يشبه إيداع العملات المشفرة إيداعَ النقود في حساب توفير عالي العائد، بحيث تقرض البنوك ودائعك، وتحصل على فائدة على رصيد حسابك. ومن الناحية النظرية، لا يختلف التخزين كثيرا عن نموذج الإيداع المصرفي.

ونشر موقع "كوين ديسك" (Coindesk) الأميركي المعني بشؤون العملات المشفرة والاستثمار فيها، تقريرا يشرح فيه ما هو الإيداع وكيف يعمل، وجاء فيه أن إيداع العملات المشفرة يساعد على ضمان إضافة البيانات والمعاملات المشروعة فقط إلى شبكة "البلوك تشين".

ما إيداع العملات المشفرة وكيف يعمل؟

يساعد الإيداع على تحسين آلية إثبات حصة العملات المشفرة بتنمية نظام بيئي فعال على الشبكة. عادة، كلما زادت الحصة، زادت فرصة المدققين لإضافة كتل جديدة وكسب المكافآت. وفي آلية إثبات الحصة، يخزن المدققون أصولهم باعتبارها جزءا من المعاملات.

وتمتلك كل شبكة "بلوك تشين" مجموعة خاصة من القواعد للمدققين. فعلى سبيل المثال، يتطلب "الإيثريوم" (Ethereum) -وهو العملة الأشهر في الإيداع- من كل مدقق أن يمتلك 32 عملة إيثريوم على الأقل.





كيف يعمل إيداع العملات المشفرة؟

إذا كنت تمتلك عملة مشفرة تستخدم حصة على شبكة "بلوك تشين"، فأنت مؤهل لمشاركة العملات الخاصة بك.

ويسمح إيداع عملاتك المشفرة لدى أي منصة ما تقدم هذه الخدمة، بالمشاركة في الحفاظ على أمان شبكة "البلوك تشين". وفي مقابل تأمين أصولك والمشاركة في التحقق من الشبكة، يتلقى المدققون أو المودعون مكافآت في تلك العملة المشفرة المعروفة باسم "مكافآت الإيداع".

ويقدّم العديد من بورصات العملات المشفرة المعروفة، مثل "بينانس يو إس" (Binance US) و"كوينباس" (Coinbase) و"كراكن" (Kraken)، خدمة الإيداع لعملائها مقابل الحصول على مكافآت من ذات العملة في الأغلب.

ويرى الكثير من المستثمرين أن الإيداع يجلب نوعا من الراحة بدلا من المخاطرة وإرهاق المضاربة والتعرض للخسائر.

ويمكنك أن تبدأ فورا في إيداع العملات المشفرة وجني الأرباح إذا قمت بالاشتراك في أي منصة تدعم مبدأ الإيداع.

إذا كانت لديك عملات مشفرة، فيمكنك تحديد مقدار ما تريد إيداعه من محفظتك، ويمكنك الاختيار من بين مجموعات إيداع مختلفة للعثور على مدقق العملات الذي تتمحور مهمته في جمع الرموز المميزة الخاصة بك مع الرموز الأخرى لزيادة فرصك في إنشاء الكتل وتلقي المكافآت.

وفي تقرير آخر نشره موقع "نريد والت" (Nerdwallet) المعني بشؤون الاستثمار، ذكر الكاتب آندي روزن أنه عندما تختار برنامجا ما فسيطلعك على ما يقدمه لك من مكافآت للإيداع، وبشكل عام تتراوح نسب الربح بين 6% إلى 9% سنويا، وأحيانا تقدم بعض المنصات نسبة ربح تصل إلى 20% سنويا.

كم يبلغ العائد من الإيداع

وبمجرد أن تقوم بإيداع العملات المشفرة، ستتلقى العائد المنتظر وفقا للجدول الزمني. وستدفع لك المنصة عائد العملة المشفرة المخزنة الذي يمكنك بعد ذلك الاحتفاظ به كاستثمار أو طرحه للإيداع مرة أخرى أو بيعه.

وتضع معظم المنصات قيودا على عملاتك المشفرة، ولا يسمح لك بإعادة امتلاكها إلا بعد فترة زمنية محددة. وتتراوح هذه المدة من يوم إلى 3 أشهر، وتمتد في بعض الأحيان إلى عام كامل.

وكلما طالت الفترة الزمنية لإيداع عملاتك زادت نسب المكافآت والحوافز المعروضة لك من قبل المنصة.





فوائد إيداع العملات المشفرة

كسب دخل:

إذا كنت لا تخطط لبيع العملات المشفرة الخاصة بك في المستقبل القريب، فيمكنك اعتبار أن عملية الإيداع بمثابة دخل من استثمارك في هذه العملية.

سهولة الإيداع

يمكنك البدء في الإيداع بسرعة باستخدام بورصة أو محفظة عملات رقمية في أي وقت وبمقدار المال الذي تحدده وبإجراءات بسيطة جدا.

دعم مشاريع التشفير التي تعجبك

يتمتع الإيداع بفائدة إضافية تتمثل في المساهمة في أمن وكفاءة مشاريع البلوك تشين التي تدعمها. فمن خلال إيداع عملاتك، فإنك تجعل "البلوك تشين" أكثر مقاومة للهجمات، وتعزز قدرتها على معالجة المعاملات.

مخاطر إيداع العملات المشفرة

عندما تقوم بإيداع العملات المشفرة الخاصة بك، فقد تضطر إلى الالتزام بتركها لأسابيع أو شهور بحسب البرنامج. خلال هذا الوقت، لن تتمكن من صرف نقودك أو تداول عملاتك.

وفي النهاية، يعد إيداع العملات المشفرة خيارا جيدا للمستثمرين المهتمين بتحقيق عوائد على استثماراتهم الطويلة الأجل، والذين لا يهتمون بالتقلبات القصيرة الأجل في الأسعار، وإذا كنت قد تحتاج إلى استرداد أموالك على المدى القصير قبل انتهاء فترة الإيداع، فيجب عليك تجنب هذا النوع من الاستثمار.