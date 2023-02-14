أهم 5 مجالات للاستثمارات البديلة عام 2023.. تعرف عليها

تعد الاستثمارات البديلة من ظواهر تغييرات عقلية المستثمرين، والاستثمار البديل (Alternative Investment) هو أصل مالي لا يندرج ضمن فئات الاستثمار التقليدية. وعادة ما تشمل الفئات التقليدية الأسهم والسندات والنقد، بينما تشمل الاستثمارات البديلة الأسهم الخاصة أو رأس المال الاستثماري، وصناديق التحوط، والعقود الآجلة، والسلع، وعقود المشتقات. وغالبا يتم تصنيف العقارات على أنها استثمار بديل.

نشر موقع "بلان أدفيزر" (Planadviser) الاقتصادي تقريرا -كتبه بيث بريفرمان- أكد فيه أن فهم أصحاب الأعمال فئات الاستثمار البديل ذو أهمية مزدوجة، فهو يساعد في تحديد إن كان بإمكانك جذب مزيد من الاستثمارات بشروط جذابة، كما أنه يتيح لك فرصا أخرى لاستثمار أموالك الشخصية أو أموال الشركات.

أهم قطاعات الاستثمار البديلة

ورغم أنه من المفيد -حسبما يرى الكاتب- أن تكون المحفظة الاستثمارية متنوعة، فإنه يوصي دائما بأن تكون نسبة الاستثمارات البديلة بين 30% إلى 70% من المحفظة، مستعرضا عددا من أهم الاتجاهات في الاستثمار البديل التي تكتسب قوة برأيه، وهي كما يأتي:

1. الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والشركات الخاصة

يمكن للمستثمرين الاستثمار بشكل مباشر في الشركات الناشئة أو الشركات الخاصة بدلا من الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة، وعادة ما يشار إلى التمويل الأولي للشركات الناشئة بـ"الاستثمار الملائكي" (Angel Investing).

تتميز هذه الإستراتيجية بأنها عالية العوائد ومرتفعة المخاطر، إذ إن عديدا من الشركات الناشئة غالبا ما تفشل في نهاية المطاف.

يختلف المستثمرون في طريقة تقييمهم لتلك الفرص، فيركز بعضهم بشكل أكبر على الجانب القانوني، في حين يهتم آخرون بالفريق الإداري أو حجم السوق والوضع التنافسي.

أحد أشهر هذه الأمثلة حالة منصة "إنستغرام" (Instagram)، حين تمكن المستثمرون المبكرون في الشركة من مضاعفة استثمارهم الأولي 312 مرة في أقل من 18 شهرا من طرح الشركة للاكتتاب العام.

2. العقارات

العقارات هي النوع الأكثر شيوعا في الاستثمارات البديلة، وهي فئة مثيرة للاهتمام لأنها تتمتع بخصائص مشابهة للسندات، لأن مالكي العقارات يتلقون التدفق النقدي الحالي من المستأجرين الذين يدفعون الإيجار، وتشبه حقوق الملكية، لأن الهدف هو زيادة القيمة طويلة الأجل للأصل، وهو ما يسمى "تقدير رأس المال".

3. المقتنيات

تشمل المقتنيات مجموعة واسعة من العناصر، بداية من السيارات القديمة إلى بطاقات البريد القديمة والساعات الثمينة.

ويعني الاستثمار في المقتنيات شراء العناصر المادية والحفاظ عليها، على أمل زيادة قيمة الأصول بمرور الوقت.

وعلى الرغم مما ينطوي عليه الاستثمار في المقتنيات من إثارة ومتعة، فإنه قد يكون محفوفا بالمخاطر، بسبب ارتفاع تكاليف الاستحواذ ونقص أرباح الأسهم أو أي دخل آخر حتى يتم بيعها، واحتمال تضرر الأصول إذا لم يتم تخزينها أو الاعتناء بها بشكل صحيح.





من جانب آخر، نصح الكاتب أمير بلوش، مؤسس شركة "بلوش كابيتال للاستثمارات البديلة" (Baluch Capital) -في مقال له بموقع "فوربس" (Forbes) الاقتصادي- ببعض المجالات الأخرى للاستثمارات البديلة من أهمها ما يلي:

4. الذكاء الاصطناعي

قال الكاتب إن استثمارات الذكاء الاصطناعي لا تزال في بدايتها، مبينا أنه يمكن الاستثمار في الصناديق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتحلل السوق وتستثمر من أجلك، حيث تساعد تلك الاستثمارات في التخلص من الصداع والاستثمار بشكل أكثر دقة بناء على دقة البيانات، وهي أدق أكثر مما يمكن لأي فريق بشري تقييمه. وحذر من أنه إذا كان المستثمر لا يفهم في هذه التقنيات، فقد يكون من الصعب عليه الحكم على أي منها ستنجح.

5. الاستثمارات في الرعاية الصحية

أشار الكاتب إلى أن الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية تشهد تزايدا مهولا خاصة في أعقاب كوفيد-19، إذ إن هناك مجموعة متنوعة من الطرق للانخراط في فئة الأصول هذه من خلال صناديق ما قبل الاكتتاب العام أو رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة.

وحذر الكاتب من أن الاستثمار في التكنولوجيا الطبية الجديدة يأخذ وقتا طويلا حتى تثبت نجاحها، ناصحا المستثمرين بتعويض ذلك عن طريق محفظة متنوعة من هذه الشركات، وخاصة تلك التي لديها إمكانات نمو أكبر ومخاطر أقل.

واختتم الكاتب بالقول إن الاستثمارات البديلة مستمرة في اكتساب الزخم، مشيرا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في البدائل، فمن المهم للغاية اختيار تلك التي لا ترتبط بالأسهم (الأسهم المتداولة علنًا) والحفاظ على التوازن في محفظتك للنمو والدخل وحماية الأصول.