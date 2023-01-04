منصة قطرية ناشئة للتقنية الصحية تجمع تمويلا بقيمة 1.9 مليون دولار

جمعت منصة "آت هوم دوك" (At Home Doc) لتكنولوجيا الصحة، التي مقرها قطر، تمويلا بقيمة 1.9 مليون دولار في جولة التمويل ما قبل الأولى، بقيادة الذراع الاستثمارية لمجموعة علاج القابضة ومستثمرين آخرين.

أعلنت الشركة -التي أُسست عام 2016- شراكتها مع مجموعة علاج، ومن المقرر أن تسرع في توسيع نطاق الرعاية الصحية الشاملة لخدمات الرعاية المنزلية في السعودية.

تهدف الشركة إلى توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام التكنولوجيا المبتكرة لجعل الرعاية الصحية متاحة عالميًا بأسعار معقولة عن طريق شراكتها مع مجموعة علاج، وعبر تقديم خطة لاستخدام الاستثمار لدفع التوسع التشغيلي للشركة الناشئة في السعودية.

ستعمل هذه الشراكة على تسريع التوسع الشامل للرعاية الصحية في خدمات الرعاية المنزلية التي تضم زيارات الطبيب المنزلية، والتطبيب عن بعد، وتوصيل الأدوية، وكذلك خدمات المختبرات المنزلية لجميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين وعائلاتهم في القطاع الخاص، وخفض الإنفاق وزيادة نسبة المرضى الذين لديهم سجل صحي رقمي للشركات والأفراد مع الاستفادة من منصتها الرقمية للتكنولوجيا الصحية "ميتادوك".