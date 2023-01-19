للمبتدئين.. هذه أهم مصطلحات التداول في البورصة

إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد حول الاستثمار في البورصة، فأنت بحاجة لفهم المصطلحات الأساسية المستخدمة لمعرفة ما يجري داخل الأسواق المالية.

فهناك مجموعة من مصطلحات التداول في البورصة شائعة بين المستثمرين والمحللين وقد تبدو مفهومه من اللحظة الأولى، غير أن هناك مصطلحات أخرى تحتاج لمزيد من الشرح، ولهذا نشر موقع "ستاش" الأميركي تقريرا يقدم قائمة بأهم مصطلحات التداول في الأوراق المالية التي يجب على المستثمر معرفتها:

"سعر العرض/البيع" (Ask price)

ويقصد به سعر البيع عند الوسيط الخاص بك، أي أنه السعر الذي تدفعه مقابل سلعة ما، والعكس هو سعر الطلب للوسيط.

"الاتجاه الهابط" (Bearish)

ويقصد به أن السوق متجهة نحو الهبوط.

"سعر الطلب/الشراء" (Bid price)

السعر الذي يكون الوسيط الخاص بك على استعداد لدفعه أو عرضه لشراء شيء ما تود بيعه.

"الأوامر المسجلة" (Booked Orders)

الأوامر التي لا يتم تنفيذها على الفور، وتسمى أيضا الأوامر المؤجلة (تحت التنفيذ).

"عقد خيار شراء" (Call Option)

خيار الشراء عقد يمنح حامله الحق (من دون التزام) في شراء عدد معين من الأوراق المالية بسعر معلن في فترة زمنية محددة.

"أعمدة الشموع" (Candlestick)

مخطط بياني يُظهر سعري الفتح والغلق والسعرين الأعلى والأدنى بطريقة أسهل في قراءتها من المخطط الشريطي.





"إغلاق مركز" (Close position)

عندما تشتري (أو تبيع) شيئا ما يكون لديك مركز مفتوح، وعند إجراء عملية التداول المعاكسة أي البيع (أو الشراء) تكون قد أغلقت المركز. ويُحسب معدل الربح أو الخسارة للصفقة بناء على الفرق بين سعري فتح الصفقة وإغلاقها.

"التنفيذ الكامل" (Complete Fill)

وذلك عندما يقوم أمر بتداول الكمية بأكملها، ويُسمى عكس ذلك "التنفيذ الجزئي".

"فائدة مركبة" (Compound interest)

فائدة تحسب على المبلغ الأساسي والفائدة التي دفعت سابقا.

"أمر مشروط" (Conditional order)

يحدد الأمر المشروط الشروط التي يجب توفرها قبل تنفيذ الأمر. أبسط الأوامر المشروطة هي أوامر الحد والإيقاف، وتتضمن المتغيرات المحددة. على سبيل المثال: السعر والوقت والحجم واحتياطي الهامش وتغير النسبة وغيرها.

"حجم العقد" (Contract Size)

عدد الأصل الأساسي محل العقد. وتذكر أنه يجب ضرب السعر في عدد الوحدات الأساسية. على سبيل المثال، في حالة تسعير عقد خيارات بقيمة دولارين، وحجم العقد 100، تصبح تكلفة العقد 200 دولار (100 × 2 دولار).

"رسم بياني يومي" (Daily Chart)

مخطط بياني يُحدد الإطار الزمني به إلى يوم واحد، أي أن كل مُدخَل يبعد عن الآخر بفارق زمني قدره يوم تداول واحد.

"أمر صالح ليوم واحد" (Day order)

يكون الأمر الصالح ليوم واحد صالحا فقط ليوم التداول هذا، ويتم إلغاء الأمر في حالة عدم تنفيذه خلال جلسة التداول القياسية.





"تداول يومي" (Day Trade)

فتح الصفقات وغلقها في جلسة التداول نفسها.

"حساب تجريبي" (Demo Account)

حساب للتدريب مع الوسيط الخاص بك، حيث يمكنك التدرب وتعلم التعامل مع منصة التداول أثناء تداول أموال وهمية.

"المشتق" (Derivative)

أداة مالية ذات قيمة مبنية أو مشتقة من أصل أساسي. وتكون التغيرات في سعر المشتق قائمة على التغيرات في سعر الأصل الأساسي. الأصول الأساسية الأكثر شيوعا هي الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات السوق. ويمكن تداول المشتقات داخل البورصة أو خارجها.

"التنويع" (Diversification)

هو الحد من مخاطر الاستثمار عبر شراء أنواع مختلفة من الأوراق المالية من شركات مختلفة أو تمثيل قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

"حصة الربح" (Dividend)

هي الجزء من أرباح الشركة الذي تدفع إلى الأشخاص الذين يمتلكون أسهم هذه الشركة. ويدفع حصص الأرباح بشكلٍ سنوي أو ربع سنوي.

"ربحية السهم" Earnings per share (EPS))

طريقة مختصرة لمقارنة ربحية الشركات، وتُحسب عبر قسمة ربح الشركة على الأسهم القائمة للأسهم العادية، وكلما زادت القيمة الناتجة كانت ربحية الشركة أعلى. ولتحقيق مقارنة عادلة، يجب التأكد من أن الفترة الزمنية للأسهم هي نفسها لكل الشركات قبل إجراء الحسابات. وتُستخدم ربحية السهم أيضا لحساب نسبة السعر إلى الأرباح لمقارنة أسعار الأسهم.

"الأرباح" (Earnings)

صافي دخل الشركة أو ربحها بعد اقتطاع الضرائب.

"الأسهم" (Equities)

الأسهم العادية والمفضلة التي تمثل ملكية جزئية في شركة.

"حقوق المساهمين" (Equity)

الحصص والأسهم وحقوق المساهمين هي 3 أسماء لورقة مالية تمثل ملكية جزئية في شركة. وتقدم الشركات هذه الأوراق المالية لجمع الأموال، ويحق لكل مشتر الحصول على حصة من أرباح الشركة وأصولها تتوافق مع استثمار المشتري.

"التنفيذ" (Execution)

عند إتمام أمر للشراء أو البيع تكون الصفقة قد نُفذت، ويكون المتداول قد نفذ المعاملة.





"المستشار الخبير" (Expert advisor)

نظام تداول "مؤتمت" (روبوت تداول) يمكنك تلقينه التعليمات (برمجته) بنفسك.

"القيمة الاسمية" (Face value)

القيمة الاسمية للأوراق المالية نفس القيمة الظاهرية وفئة الورقة النقدية.

"التحليل الأساسي" (Fundamental analysis)

تحليل أي شيء يمكن أن يؤثر على قيمة أداة مالية، مثل الظروف الاقتصادية والمالية وظروف الصناعة.

"تسليم العقود الآجلة" (Futures Delivery)

نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري خلال فترة التسليم.

"العقود الآجلة" (Futures)

اتفاقية لإجراء صفقة في المستقبل بناء على شروط موحدة يتم تحديدها الآن، حيث يلتزم المشتري بشراء الأصل الأساسي عند الانتهاء، ويلتزم البائع بتقديم الأصل الأساسي في ذلك الوقت. تُستخدم العقود الآجلة لضمان الأسعار والتحوط والتداول بالمضاربة. العقود الآجلة من المشتقات، وقد تكون الأصول الأساسية. على سبيل المثال، أسهم أو مؤشرات أو سلع. يُغلق معظم متداولي العقود الآجلة مراكزهم قبل انتهاء العقد.

"أمر ساري حتى يتم إلغاؤه" Good till canceled order (GTC))

يظل هذا الأمر ساريا حتى يتم إلغاؤه، أي أن الأمر لا يتضمن تحديد فترة زمنية معينة عند إنشائه.

"سندات ذات عائد مرتفع" (High-yield bonds)

تمنح السندات ذات العائد المرتفع عائدا مرتفعا لجذب المستثمرين، رغم كونها معرضة لخطر التخلف عن السداد أكثر من سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني الأعلى.