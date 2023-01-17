البتكوين ترتفع فوق 21 ألف دولار في أكبر مكاسبها منذ شهرين

حققت البتكوين 34% مكاسب منذ التراجع الكبير الذي شهدته في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث ارتفعت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 7% إلى مستويات 21 ألفا و400 دولار، في جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى لها في نحو شهرين.

كما استطاعت البتكوين اختراق متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022. وبهذه الارتفاعات، تصل المكاسب التي حققتها العملة المشفرة إلى 34%، أي ما يعادل نحو 5300 دولار، منذ القاع الذي بلغته في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند مستويات 15 ألفا و479 دولارا.

وتأتي هذه الارتفاعات بالتزامن مع صعود المؤشرات الأميركية وتحقيقها أعلى مكاسب أسبوعية لها في شهرين، بعد توقعات بتخفيف السياسة التشددية للبنك الفدرالي تجاه رفع أسعار الفائدة نتيجة تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وبالرغم من أن الارتفاعات الحالية لا تزال بعيدة عن الرقم القياسي الذي سجلته العملة المشفرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والبالغ 68 ألفا و900 دولار، فإنها تعطي اللاعبين في السوق سببا لبعض التفاؤل.

ويأتي الارتفاع حتى الآن في أعقاب عام 2022 السلبي على الصناعة، الذي شهد حالات إفلاس وفضائح كبيرة في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك انهيار "إف تي إكس" (FTX)، وتراجعا حادا في السوق الأوسع مرتبطا بإجراءات البنك المركزي.





توقعات الفدرالي الأميركي

وقال المحللون إن عددا من العوامل وراء ارتفاع عملة البتكوين في العام الجديد، منها زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة، وكذلك عمليات الشراء من قبل كبار المشترين المعروفين باسم "الحيتان".

ومن المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرتفعة في الوقت الحالي. ومع ذلك، يأمل بعض اللاعبين في السوق أن تبدأ البنوك المركزية في تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو حتى خفض المعدلات.

ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة في أقرب وقت هذا العام، ويدعم وجهة نظرهم خطر الركود الذي يمثل هاجسا في أذهان محافظي البنوك المركزية.

ويعتقد حوالي ثلثي كبار الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الركود العالمي مرجّح في عام 2023، وفقا لبحث نشره منظم مؤتمر دافوس يوم الاثنين.

كما تراجع الدولار الأميركي بنسبة 9% مقابل سلة من العملات التي استخدمها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الماضية.





فترة انتصاف البتكوين

وفي الوقت نفسه، قد تعطي الأحداث المستقبلية المتداولين سببا لبعض البهجة في العام الجديد، إذ لا يزال أمامنا عام لما يسمى بـ"هافينغ" (Halfing)، أو فترة انتصاف البتكوين، حيث يتم تخفيض مكافآت المعدنين إلى النصف، وهو حدث ينظر له البعض على أنه إيجابي بالنسبة لسعر البتكوين، لأنه يضغط على العرض.

ومن المقرر أن يحدث الانتصاف التالي في وقت ما بين مارس/آذار ومايو/أيار 2024.

ويرى المحللون أن سعر عملة البتكوين من الممكن أن ينخفض مجددا إذا أغلقت دون مستوى 18 ألف دولار في الأيام القليلة المقبلة.