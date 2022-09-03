لماذا يخفي الأغنياء مظاهر ثرائهم؟ 10 قواعد ذهبية يتبعها أصحاب الثروة

في هذا التقرير الذي نشره موقع "إم إس إن" (MSN) الأميركي قدمت الكاتبة ستايسي جونسون قائمة بأهم القواعد الذهبية التي ينبغي اتباعها في الطريق إلى الثراء.

1. لا تنفق أكثر مما تجنيه أبدا

ذكرت الكاتبة "عندما كنت في العاشرة من عمري بدأت العمل في جز العشب لكسب المال لتعزيز مصروفي، وعندما تلقيت أول أجر لي اصطحبتني أمي إلى البنك لفتح أول حساب توفير خاص بي، وبعد 50 عاما ما زلت أحرص على ادخار مبلغ من المال كل شهر وإنفاق أموال أقل مما أجنيه".

2. تجنب الديون

يتعامل معظم الناس مع الديون كما لو كانت جزءا طبيعيا من حياتهم، ويقسمونها إلى ديون "جيدة" وأخرى "سيئة"، ويناقشونها كما لو كانت معادلة رياضية غامضة.

ومع أن الديون ليست معقدة إلا أن دفع المال مقابل استخدام أموال الآخرين بشكل مؤقت يجعلك أكثر فقرا، في حين أن تحصيل الأموال للسماح للآخرين باستخدامها بشكل مؤقت يجعلك أكثر ثراء.

وارن بافيت: "كن خائفا عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعا عندما يكون الآخرون خائفين"

3. قم بعمليات الشراء وقت الأزمات، والبيع عندما يعتقد الجميع أنه لا يمكنهم الخسارة

أوردت الكاتبة أن الأثرياء يستفيدون من أوقات الرخاء، ولكنهم لم يكوّنوا ثرواتهم بهذه الطريقة، في الواقع، يمكنك أن تصبح أكثر ثراء من خلال الاستثمار عندما لا يستطيع الآخرون ذلك، أي عندما ترتفع معدلات البطالة ويشهد السوق اضطرابا ويكون الجميع في حالة هلع ولا يلوح في الأفق سوى الخوف والبؤس.

يمر الاقتصاد بشكل دوري بأوقات عصيبة، بحيث يصبح معظم الناس عاجزين عن التصرف، ولكن يتعين عليك استغلال فترات الركود لاستثمار ما ادخرته من أموال، وعلى حد تعبير المستثمر الملياردير وارن بافيت "كن خائفا عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعا عندما يكون الآخرون خائفين".

يمكنك أن تصبح أكثر ثراء من خلال الاستثمار عندما لا يستطيع الآخرون ذلك

4. يمكنك أن تبدو ثريا أو تكون ثريا

ذكرت الكاتبة أنها عملت مستشارة استثمارية في وول ستريت، وتعلمت بسرعة أن الأشخاص الذين لديهم أموال طائلة لا يظهرون في أغلب الأحيان ذلك، فإنفاق أموالك على السيارات والملابس والإجازات والمنازل التي لا يمكنك تحمل تكلفتها سيجعلك تبدو ثريا، ولكنه سيمنعك من تحقيق الثراء الحقيقي في وقت لاحق.

5. عش كأنك ستموت غدا، واستثمر كأنك ستعيش إلى الأبد

استغل كل لحظة تمر في حياتك واستفد من كل يوم، فلا تعرف لعلك تموت غدا، ولكن احرص على توفير بعض المال لتنعم بالحياة لأطول فترة ممكنة.

6. لا توجد سوى 6 طرق لتحقيق الثراء

الطرق الوحيدة لتحقيق الثراء هي:

1. الزواج من شخص ثري.

2. ورثت مالا.

3. استغلال المواهب الفريدة.

4. أن تكون محظوظا للغاية.

5. تملك أو ترأس مشروعا ناجحا.

6. أنفق أقل مما تجني، واستثمر مدخراتك بحكمة على امتداد فترات زمنية طويلة.

وحتى لو كنت تهدف إلى اتباع إحدى الطرق الخمس الأولى فاحرص على تطبيق الأخيرة منها لأنها ستضمن لك الثراء في نهاية المطاف.

7. أخطر ما يمكنك القيام به هو عدم المخاطرة

إذا كنت ترغب في الحصول على مكاسب فعليك بالمخاطرة، سواء تعلق الأمر بالمال أو الحب أو الحياة بصفة عامة.

وبالنسبة للمال، فإن المخاطرة تعني الاستثمار في أصول يمكن أن تنخفض قيمتها، بما في ذلك الأسهم أو العقارات أو مشروعك الخاص.

وأكدت الكاتبة أن الاستثمارات الأكثر خطورة عادة ما توفر فرصة لتحقيق عائدات أعلى، ومن شأن هذا العائد الإضافي أن يُحدث فرقا كبيرا في مقدار ما تملكه من مال، فعلى سبيل المثال، إذا استثمرت 200 دولار شهريا على امتداد 30 عاما بعائد 12% سنويا فستجني في نهاية المطاف مئات الآلاف من الدولارات في مدخرات التقاعد.

ومع ذلك، يتعين عليك تقليل المخاطر من خلال معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل الاستثمار، وعدم المخاطرة بكل ما تملك، والتعلم من أخطائك وأخطاء الآخرين.

8. لا تجعل رفاهيتك مسؤولية شخص آخر

عندما يتعلق الأمر بأموالك لا توكل مهمة إدارتها بالكامل لأحد المستشارين، من الجيد البحث عن مختص من أجل النصح والإرشاد، ولكن بغض النظر عن هوية هذا المستشار أو مدى ذكائه فإن أموالك أكثر أهمية بالنسبة لك مما هي بالنسبة له.

نظريا، يمكن لأي شخص تقريبا تعلم كيفية إدارة موارده المالية، وإذا كنت لا تستطيع تحمل عناء إدارة أموالك الخاصة فقم ببساطة بوضعها في حساب بنكي.

9. أحيانا، كلما قلّت المعلومات كان ذلك أفضل

قالت الكاتبة إنها منذ حوالي 15 عاما استثمرت حوالي ألفي دولار في أسهم شركة "أبل" (Apple)، باعت نصفها قبل أعوام، وباعت القليل منها قبل بضعة أعوام، وتساوي حصتها المتبقية حاليا مئات الآلاف من الدولارات، ولو كانت تشاهد الأخبار المالية كل يوم وتتفاعل معها لكانت باعت جميع ما لديها من أسهم منذ فترة طويلة وندمت على ذلك اليوم.

إذا كنت تريد تحقيق الثراء فاشترِ أسهما عالية الجودة واحتفظ بها لفترات طويلة من الزمن، أما إذا كنت تريد أن تندم لاحقا فقم ببيعها دون تفكير بناء على تقرير قرأته أو معلومة سمعتها من أحدهم.

10. الوقت ليس المال.. المال هو الوقت

الوقت هو المورد الوحيد غير المتجدد، وبمجرد انتهاء وقتك ينتهي كل شيء، تكمن الحيلة في قضاء أكبر قدر ممكن من وقتك المحدود في القيام بأشياء تحبها بدلا من العمل لدى أشخاص آخرين والقيام بأمور يجب عليك فعلها، والمال هو المورد الوحيد الذي يتيح لك القيام بذلك.

الذهاب إلى المركز التجاري وإنفاق 200 دولار على الملابس يعني خسارة مبلغ كان بإمكانك استثماره، فإذا استثمرت مبلغ الـ200 دولار بفائدة مركبة سنوية نسبتها 12% فستكون قد جمعت حوالي 6 آلاف دولار في غضون 30 عاما وبغض النظر عن التضخم وافتراض أنك تستطيع العيش بمبلغ 3 آلاف دولار شهريا في التقاعد، يعني أن التخلي عن إنفاق مبلغ 200 دولار اليوم يتيح لك التمكن من التقاعد قبل شهرين مستقبلا.

لا شك أنك بحاجة إلى شراء الملابس، ولكن ليس بقيمة 200 دولار وإنما بمبلغ أقل، ولك الخيار، إما إنفاق المال اليوم أو ربح الوقت غدا.