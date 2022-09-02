هل تخشى خسارة مدخراتك؟.. 5 نصائح لتحقيق الاستقرار المالي في المستقبل

من الصعب حل المشاكل المالية والتخلص من العادات السيئة وتجنب تراكم الديون من دون تثقيف أنفسنا ماليًّا.

وفي التقرير الذي نشره موقع "أنتروبرونور" (Entrepreneur) الأميركي المتخصص في ريادة الأعمال، قال الكاتب بيلي كارسون إن القدرة على تجاوز هذه الأوقات العصيبة والادخار بنجاح من أجل التقاعد ترتبط بامتلاك وعي كاف بالشؤون المالية.

وحسب استطلاع للرأي، قال ربع المشاركين غير المتقاعدين إنهم لا يملكون مدخرات تقاعدية في حين يعتقد 4 من كل 10 أشخاص لم يتقاعدوا بعد أن صناديق التقاعد الخاصة بهم ستوفر ما يكفيهم من أموال طوال فترة التقاعد.

من جهة أخرى، تشير الدراسات إلى أن الأميركيين الذين تمكنوا من الادخار للتقاعد لديهم ثقة قليلة بقدرتهم على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة اللازمة.

الحل بسيط ولكنه يستغرق وقتًا طويلًا

على الأشخاص الذين يمرون بحالة عدم يقين بشأن مستقبلهم المالي قراءة كتب عن التمويل وحتى التسجيل في دورات عبر الإنترنت لتثقيف أنفسهم بشكل أفضل بشأن الخطوات المالية التي يتعين عليهم اتخاذه، كما أن استشارة متخصص في الإدارة المالية أو وكيل تأمين جيد تُعدّ خطوة ذكية جدًا. وفي بعض الأحيان، عليك إعادة تقييم وضعك المالي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل من أجل مستقبلك.

5 طرق تجعلك أكثر إلماما بالشؤون المالية

تعني الثقافة المالية امتلاك المعرفة والثقة لإدارة وادخار واستثمار الأموال بكفاءة وفعالية لك ولعائلتك، ويشمل ذلك وضع إستراتيجيات لسداد الديون وإعداد ميزانية وخطة تأمين والاستثمار وشراء عقار والتخطيط للدراسة والتقاعد. ويمكن اتباع طرق عدة من دون إنفاق مئات الدولارات على الدورات التدريبية أو الندوات.

وفي ما يلي 5 نصائح مالية ستساعدك على تثقيف نفسك ماليًّا.

1. الميزانية

إن إعداد ميزانية خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار المالي، لأن ذلك سيساعدك في العثور على أي ثغرات في الإنفاق وتحديد المجالات التي تُفرط فيها في الإنفاق. فالميزانية لا تساعدك على معرفة نفقاتك فحسب، إنما أيضًا تبقيك على المسار الصحيح نحو ادخار المال.

ابدأ بتتبع جميع نفقاتك لأنها أفضل طريقة لتقليص النفقات.

2. الاستثمار

إذا لم تكن مُلمًّا بمجال الاستثمار، سيكون من المفيد التحدث مع مستشار مالي لإرشادك إلى طرق الاستثمار وأنواعه ومساعدتك في اختيار محفظة مناسبة لأهدافك المالية وتتماشى مع مستوى تحملك للمخاطر.

3. تثقيف نفسك

إن تعلّم أساسيات المجال المالي سيساعدك على تحقيق أهدافك المالية الطويلة الأجل، واكتساب معارف عن الادخار والاستثمار وتثقيف نفسك ماليًّا هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الثروة. اشرع في تنمية ثقافتك المالية بتعلم كيفية إعداد الميزانية والتخطيط للدراسة الجامعية أو التقاعد.

4. التعلم من الأخطاء

يواجه كثير من الناس مشاكل مالية في مرحلة ما من حياتهم. لم يفت الوقت لتعلّم كيفية إدارة أموالك بحكمة، وامتلاك ثقافة مالية يعني أن لديك فهما واقعيًّا لنفقاتك وإدراكًا للأساليب غير الناجعة في إدارة شؤونك المالية التي عليك تغييرها.

5. الادخار

تنمية الثقافة المالية أمر ضروري لأي شخص يأمل ادخار أموال للمستقبل. وإذا كنت تشعر بالارتباك بشأن وضعك المالي، فاعلم أنك لست وحدك؛ فلقد مررنا كلنا بهذه التجربة.