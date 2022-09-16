لزيادة دخلك.. تعرف على أفضل 10 وظائف في سوق العمل حاليا

في العامين الماضيين، مرّ الاقتصاد العالمي بتحولات كبيرة شملت معظم مجالات العمل والعديد من القطاعات، حيث بدأت دول كثيرة تعاني من آثار العدوان الروسي على أوكرانيا والتبعات الاقتصادية التي نجمت عن ذلك، بما فيها ازدياد قوة الدولار بوصفه عملة دولية في مقابل ضعف العملات الوطنية في العديد من الدول النامية.

ومن تداعيات ذلك زيادة معادلات البطالة، كما أصبح العثور على الوظيفة المناسبة وتحقيق الاستقرار المالي يتطلب معرفة أفضل باحتياجات السوق والمهارات الأكثر طلبا.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي لعدد الوظائف التي قد يضطر بعض الناس إلى تغييرها في حياتهم المهنية، فإن معظمها لا ينحصر فقط في تغيير الجهة أو الشركة في مجال العمل نفسه، بل في تغيير المجال ذاته الذي قد لا يتطابق مع مجال الدراسة الأساسي.

على سبيل المثال، كثير من العاملين الأميركيين يشغلون 12 وظيفة في المتوسط خلال حياتهم.

وفي السياق، نشر موقع "كاريير فيتر" (CAREERFITTER) تقريرا رصد فيه 12 مهنة يمكنك اختيار إحداها لتكون مهنتك الثانية الافتراضية، إذا أردت أن تحدث تغييرا مهنيا كبيرا في حياتك.

وفي الوقت نفسه، استعرض موقع "موني يو إس نيوز" (money.usnews) الأميركي المعروف -في هذا التقرير– أهم 100 وظيفة يمكن أن تساعدك على الاندماج في سوق العمل في عام 2022.

وفي التقرير التالي، نستخلص لك أهم 10 وظائف من الممكن أن تساعدك على تغيير مسارك المهني في المرحلة المقبلة.

1. مساعد الصحة المنزلية والعناية الشخصية لكبار السن في المنزل

من بين جميع الوظائف، تحتاج هذه المهنة إلى توظيف نحو مليوني موظف جديد في السنوات الثماني المقبلة.

إذا كنت ترغب في القيام بعمل هادف لمساعدة الآخرين، فقد تكون هذه المهنة هدفك المقبل وهي الرعاية الصحية المنزلية أو مساعد العناية الشخصية لكبار السن.

تحتاج هذه المهنة إلى الإلمام بمبادئ الرعاية الطبية السليمة مثل قياس معدلات نبض المريض، ودرجة الحرارة، وقراءات ضغط الدم، وكذلك الدراية التامة باتخاذ الإجراءات الطبية السليمة، وحسن التصرف في أوقات الطوارئ. وللحصول على هذه الوظيفة، يجب أن تتنقل للعيش في منازل الأشخاص، أو منازل المجموعات، وغيرها من الأماكن لتقديم الرعاية اليومية للمرضى.

2. الممرض الممارس

ليس من المستغرب أن قفزت مهنة الممرض الممارس إلى المرتبة الثانية في عام 2022، ويمكنك أن تتوقع دخلا مجزيا مع إمكانية تكريمك على أنك شخص ينقذ الأرواح.

يُشار إلى الممرضات الممارسات أو المتدربات وكذلك الذكور، وإلى اختصاصيي التخدير أيضا، على أنهم ينسقون رعاية المرضى وقد يقدمون رعاية صحية أولية ومتخصصة.

وللحصول على هذه المهنة، يجب أن تتم مراحل التعليم الضرورية في بلدك التي عادة ما تراوح بين 3 إلى 4 أعوام.

3. إدارة المشاريع

تتطلب إدارة المشاريع مهارات محددة من قبيل تحديد أهداف واضحة، واختيار فريق العمل المناسب، وتقسيم المهام بشكل واضح.

كما ينبغي لمدير المشاريع أن يحدد بكل دقة الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط، ويضع الآليات لتوفير تلك الموارد، كما يجب أن يتحلى بالمسؤولية والقدرة على التفاوض ومشاركة المهام.

4. برمجة الويب

تعدّ برمجة الويب من المهارات الوظيفية المطلوبة بشدة في الوقت الراهن، وقد اكتسبت مزيدا من الأهمية منذ انتشار الوباء.

فقد أصبحت الرقمنة مطلبا ملحًّا للشركات التي تريد الحفاظ على مكانتها في السوق. وفي ظل الطلب المتزايد على برمجة الويب، وقلة الكفاءات التي تمتلك المهارات الضرورية لهذه الوظيفة، فإن العمل في هذا المجال قد يساعدك على ضمان مستقبل مالي مستقر.

5. تحليلات الويب

تقوم تحليلات الويب على قراءة البيانات المختلفة وتحديد التحسينات المطلوبة في أي عمل تجاري، وإتقان هذه المهارات قد يفتح لك المجال للعثور على فرص كثيرة للتوظيف.

6. توربينات الرياح

ليس من المفاجئ أن تظل هذه المهنة في الصدارة في العامين الماضيين، فالطاقة المتجددة هي الاتجاه لأن العالم أكثر قلقًا بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري. ومنذ العام الماضي، أعربت الإدارة الأميركية عن دعمها القوي للطاقات البديلة، بل اقترحت إنفاق تريليونات الدولارات على مصادر الطاقة المتجددة.

إذا كنت تحب القليل من المغامرة، فهذه هي المهمة المناسبة لك لأنك تحتاج إلى الاستمتاع بالعمل في الهواء الطلق، وعدم الخوف من المرتفعات أو العمل في المساحات الصغيرة، سوف تقوم بحشو نفسك داخل مبيت التوربينات لبنائه أو إصلاحه أو إجراء الصيانة الروتينية.

وتشير الإحصائيات في العام الماضي إلى أن الطاقة النظيفة ستوفر أكثر من 415 ألف وظيفة، وهناك أكثر من 55 ألف وظيفة في مجال توربينات الرياح ولا تزال في تزايد.

7. تركيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية

إذا كنت ترغب في العمل بالخارج وتحب العمل بيديك وأدواتك، فقد تكون هذه الوظيفة مثالية لك، مهمتك الرئيسة هي تركيب الألواح الشمسية على الأسطح.

ما نوع التعليم أو التدريب الذي تحتاج إليه لكي تصبح خبيرا في تركيب الطاقة الشمسية؟

من الأخبار الجيدة أنها واحدة من تلك الوظائف ذات الأجور المرتفعة التي لا تتطلب شهادة جامعية وستقوم معظم الشركات بتدريبك؛ تقدم الشركات تدريبًا أثناء العمل قد يستغرق عاما.

الآن إذا كنت تريد أن تبدو مثيرًا للإعجاب وتريد فرصة أفضل للانضمام إلى النجاح في وظائف المستقبل، تقدم بعض المدارس الفنية وكليات المجتمع دورات تدريبية على الطاقة الشمسية عبر الإنترنت ستساعدك على البدء في حياتك المهنية في مجال الطاقة الشمسية.

8. الشيف

إذا كنت تحب الطبخ للناس، فقد حان الوقت لتحويل هذه الهواية إلى مهنة حقيقية. أفضل جزء هو أنه لا يشترط الحصول على شهادة جامعية!

يتعلم معظم الطهاة مهاراتهم من خلال الخبرة العملية. ومع ذلك، يمكنك الحصول على تدريب من كليات مجتمع مختارة، أو مدارس فنية، أو مدارس فنون الطهي، أو كليات مدتها 4 سنوات.

مهمتك هي اختيار الأطباق التي يجب تقديمها، والإشراف على تحضير الطعام اليومي، وتوجيه موظفي المطبخ للتعامل مع أي مخاوف متعلقة بالطعام.

9. الفني البيطري

إذا كنت تحب الحيوانات فقد تحتاج إلى بعض الدورات التدريبية التي تمكنك من أن تصبح فنيا بيطريا، لتساعد الأطباء البيطريين في إجراء الفحوص وإجراء الاختبارات المعملية.

10.التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

من بين المهارات المطلوبة بشدة في سوق العمل حاليا التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى امتلاك المعرفة بالمنصات الاجتماعية وكيفية استغلالها لتسويق المنتجات والخدمات، من المهم جدا تطبيق الإستراتيجيات المناسبة لأهداف الشركة.