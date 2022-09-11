أنت مدير نفسك.. إليك هوايات تدرّ عليك ثروة وتغنيك عن الوظيفة

الهوايات أنشطة ممتعة نمارسها في وقت الفراغ وتساعدنا على تطوير مهاراتنا ومواهبنا، وتكوين صداقات مع أشخاص نشاركهم نفس الاهتمامات، هذا إلى جانب كونها وسيلة لتقليل التوتر وتوفير دخل إضافي في بعض الأحيان.

عادة ما يبدأ الناس ممارسة هواية ما من أجل المتعة فقط، وليس بالضرورة من أجل الربح، لكن قد يكون الوقت قد حان للتفكير في استثمار موهبتك كعمل جانبي أو بدوام كامل. وفي هذا التقرير، استعرض موقع "إنفستد واليت"(Investedwallet) الأميركي قائمة بالمواهب التي يمكن أن تحقق منها دخلا ماديا.

الكتابة

كلّ ما تحتاجه هو قلم وورقة وأفكار إبداعية لبدء الكتابة والنشر. هذه الهواية منخفضة التكلفة وتمثل مهارة تواصل مرغوبة وسهلة البدء، ويمكنك ممارسة الكتابة بشكل مستقل وكسب المال من ذلك. ويمكنك البحث عن الأفكار المبدعة من خلال التحدث إلى الناس أو التجول في منطقتك أو السفر، ثمّ الشروع في الكتابة في الوقت الذي تكون فيه أكثر إنتاجية.

هناك العديد من الطرق للعمل في مجال الكتابة عبر الإنترنت وجعل ذلك عملا جانبيا، والأسهل أن تكون لديك مدونة احترافية للتعريف بعملك. مع ذلك، يمكنك أيضا أن تبدأ مسيرتك من خلال الاتصال مباشرة بالمحررين عبر الإنترنت.

التصوير الفوتوغرافي

إذا كنت تستمتع بالتصوير فقد تستطيع تحويل هذه الهواية الممتعة إلى نشاط مربح. مع أنها ليست هواية منخفضة التكلفة، فإنه بإمكانك استعمال هاتفك الذكي في البداية وتعلم بعض التقنيات. تأكد من أنك تستمتع بالتصوير الفوتوغرافي قبل الاستثمار فيه، ولا تشترِ كل المعدات مرة واحدة.

يمكنك بيع صورك أو ترخيصها عبر الإنترنت أو لشركات متخصصة في مجال خبرتك. تستطيع التقاط الصور في حفلات الزفاف أو المناسبات، أو حتى تعليم مهارات التصوير الفوتوغرافي، أو إنشاء مدونة للتصوير الفوتوغرافي، أو قناة على اليوتيوب.

الطائرات المسيّرة

إذا كنت من محبي الطيران وتطمح لأن تكون مصورًا جويًا، يمكن أن تكون قيادة الطائرات المسيّرة هواية مبهجة ومدرّة للمال في نفس الوقت، وذلك من خلال إنشاء محتوى تصويري لبيعه للمؤسسات في مجال العقارات والتلفزيون والإعلام.

يمكن لطياري الطائرات المسيّرة الذين يعملون لحسابهم الخاص إجراء عمليات تفتيش جوي لشركات المرافق العامة، أو مسح جوي لمطوري العقارات، أو المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف، والسفر، والفنادق التي ترغب في تصوير أراضيها.

البستنة والمناظر الطبيعية

للبستنة فوائد عديدة، فإلى جانب تشجيعك على العمل في الهواء الطلق، فإنها تعد شكلا من أشكال التمارين المعتدلة المناسبة لعقلك وجسمك، ويمكنها أن تخفف التوتر والمشاكل الصحية الأخرى، بينما تتمتع بالهواء النقي وأشعة الشمس.

في حال كنت تزرع الفواكه والخضروات، فإنك توفر المال الذي تنفقه عادة على شراء هذه المنتجات من متجر البقالة. وتساعد هواية البستنة على جني المال بطرق مختلفة، مثل بيع النباتات والبذور والأعشاب الطازجة والمجففة والفواكه والخضروات، ويمكنك أيضا بيع الشجيرات، وتعليم الآخرين البستنة، أو إنشاء مدونة أو قناة على اليوتيوب للبستنة.

الموسيقى

يساعد الاستماع إلى الموسيقى على تهدئة الجسد والروح وتخفيف التوتر، إلى جانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى. وسواء كنت تعزف على آلة موسيقية أو تؤلّف الموسيقى أو تصنع إيقاعاتك الخاصة، فإن أي نشاط موسيقي تقوم به يكون مريحًا. يمكنك كسب المال من خلال تأليف كلمات الأغاني أو بيع الموسيقى عبر الإنترنت أو عبر مدونة، ويمكنك أيضا تعليم شخص ما العزف على البيانو أو الغيتار أو أي آلة موسيقية، أو تقديم دروس عبر الإنترنت.

ستاند أب كوميدي

لا تختلف هواية "الستاند أب كوميدي" عن ألعاب الخفة، فكلاهما يتطلب نفس البرمجة النصية والعرض المسرحي ومهارات الاتصال والإلقاء لتبدو طبيعية خلال الأداء. يمكنك البدء بعروض قصيرة في نوادي الكوميديا وأماكن أصغر إلى أن تصقل هذه الموهبة.

فن الخط

الخط هو فن الكتابة الجميلة، وهواية مرغوبة تحثك على التأمل والاسترخاء وتهدئة نفسك. كل ما تحتاجه لبدء ممارسة هواية فن الخط هو الحبر والفرشاة أو القلم المعدني المرن، كما يمكنك الانخراط في ورشات عمل لتعليم الكبار لإتقان هذا الفن ومنظمات فنون الخطّ التي توفر موارد تعليمية.

يعد فنّ الخط هواية مفيدة لأنه يطور المهارات الحركية ويقوي الذاكرة. يمكن للخطاطين استثمار مهاراتهم بعدة طرق، مثل بيع البطاقات المصنوعة يدويا، أو تعليم مهاراتهم، أو استضافة ورشات عمل، أو صنع لافتات أو دعوات زفاف.

النجارة وتجديد الأثاث

النجارة هواية ممتازة تعمل على تنمية مهاراتك في صنع أشياء من الخشب، ويمكن أن تشمل النحت والنجارة وصنع الخزائن. لا تعد النجارة هواية باهظة الثمن، لكنك ستحتاج على الأرجح إلى مجموعة من الأدوات مثل المناشير والمثاقب وورق الصنفرة.

اعتمادًا على طبيعة هوايتك ومهاراتك، يمكنك صناعة الأثاث وجني المال مقابل أعمالك، ويمكنك أيضا تجديد الأثاث أو بيع قطع عتيقة لهواة جمع التحف.

ممارسة ألعاب الفيديو

يمكنك الحصول على أموال مقابل ممارسة ألعاب الفيديو. في عام 2021، لعب ما يقارب 156 مليون أميركي ألعاب فيديو على الهاتف المحمول. تدفع العديد من التطبيقات مقابل ذلك، ويمكنك الحصول على مكافآت نقدية أو نقاط وفاء.

خبيرة شعر ومكياج

يتابع العديد من الفنانين إنستغرام ومواقع أخرى لتعلم تقنيات مختلفة وشراء مستحضرات التجميل والعناية بالشعر بأسعار معقولة. ويمكن تحقيق دخل من هذه الهواية بسهولة، إذ يمكن لهذه الهواية أن تصبح مهنة مربحة من خلال العمل مع الأثرياء أو الفنانين أو الشخصيات المشهورة، كما أن الطلب زاد على خبراء الشعر والتجميل الذين يمكنهم التنقل إلى منازل العملاء في المناسبات الخاصة والحفلات، بما في ذلك حفلات الزفاف.

الطبخ

إذا كنت تمتلك الذوق وتستمع بالطهي، فيمكنك تحويل هوايتك إلى عمل جانبي أو بدوام كامل. يتم تعيين الطهاة الشخصيين لأغراض مختلفة مثل التغذية أو لكبار السن أو المرضى، أو للحفلات أو لتوفير طعام منزلي للأشخاص المشغولين.

الخَبز وتحضير المعجنات

يحب الكثير من الناس الخَبز في المنزل من أجل المتعة، ويشاركون ما يعدونه مع الآخرين في أوقات فراغهم. قد يصنعون الخبز أو البسكويت أو الكعك أو الفطائر. يمكنك تحويل هذا النشاط إلى عمل ناجح من خلال منصات التواصل الاجتماعي. يبيع الهواة الآخرون بضائعهم المخبوزة في المنزل للمعارض المدرسية والأصدقاء والجيران وحفلات المكاتب.

إنشاء قناة على اليوتيوب

هذه طريقة ممتعة ومرضية لزيادة عدد المتابعين وتحقيق دخل إضافي. قد تكون التجهيزات الخاصة بالتصوير باهظة الثمن في البداية. مع ذلك، يمكنك أن تبدأ تدريجيا للتأكد من أن هذا ما تريد القيام به حقًا. قد يستغرق اكتساب متابعين بعض الوقت، من خلال تسويق القناة والحصول على عدد مشاهدات كاف. وعند وصولك إلى ألف مشاهدة، يمكنك جني حوالي 100 دولار شهريًا من عائدات الإعلانات.

التدوين

يستغرق كسب المال من مدونة وقتا أطول مقارنة بالعديد من المجالات الأخرى المقترحة في هذه المقالة. هناك بعض التكاليف الأولية مثل إنشاء وتصميم موقع الويب الخاص بك. فكر في التدوين على أنه مشروع طويل الأجل لكسب لقمة العيش وفقا لجدول زمني مرن.